Huawei na summitu ukázal budoucnost Wi-Fi i datových center

Velký zájem na konferenci vzbudilo představení nových funkcí do bezdrátové technologie Wi-Fi 7 pod názvem Wi-Fi 7 Advanced. Tato technologie dokáže nabídnout rychlost připojení až 10 Gb/s a díky chytrému řízení datového provozu zvládá i náročné firemní aplikace, rozšířenou realitu nebo videokonference s vysokými datovými toky. Základem je unikátní technologie iCSSR, která umožňuje velkoplošné 80MHz síťování s více přístupovými body a zároveň zdvojnásobuje rychlost pro jednotlivého uživatele. Funkce VIP FastPass navíc zajistí vybraným uživatelům garantovanou nízkou latenci, což ocení například finanční instituce nebo zdravotnická zařízení, kde je stabilní přenos dat kriticky důležitý.
Wi-Fi 7 Advanced ale není jen o rychlosti. Díky propojení samotného připojení se senzory a internetem věcí dokáže vytvářet tzv. inteligentní prostory. Síť umí například rozpoznat přítomnost lidí v místnosti a podle toho přizpůsobit spotřebu energií či zjednodušený standard SD-IoT zkracuje dobu nasazení a snižuje náklady.
Velký důraz je kladen také na bezpečnost. Nástroj Wi-Fi Shield využívá umělou inteligenci k šifrování signálu a brání úniku citlivých dat. Technologie Channel State Information (CSI) dokáže přesně odhalit neoprávněné průniky a v reálném čase vytvořit prostorovou ochranu, což odpovídá konceptu tzv. Zero Trust. Samotné přístupové body pak zvládnou díky plnopásmovému skenování a AI detekovat i skryté kamery, čímž chrání soukromí i firemní tajemství.
Další novinkou je řešení pro datová centra Xinghe AI Fabric 2.0. Jde o evoluci technologie, kterou společnost Huawei představila už v roce 2018, tentokrát ale s plnou podporou automatizace a umělé inteligence. Nová architektura je postavena na třech vrstvách – AI Brain, AI Connectivity a AI Network Elements – a propojuje v sobě klíčové nástroje. Patří mezi ně StarryWing Digital Map, která umožňuje vícestupňovou automatizaci správy sítí, technologie iReliable (označovaná také jako Rock-Solid Architecture), jež výrazně zvyšuje spolehlivost, a pokročilá analýza datových toků pro plné využití výpočetního výkonu a zajištění nepřetržitých služeb.
Klíčové přednosti Xinghe AI Fabric 2.0:
● AI Brain: Tato vrstva využívá nástroje StarryWing Digital Map a NetMaster. Díky nim je možné síť spravovat přes přehledné grafické rozhraní a řadu úkonů automatizovat. To zjednodušuje každodenní provoz, zajišťuje bezproblémovou spolupráci mezi aplikacemi a infrastrukturou a snižuje potřebu manuálních zásahů.
● AI Connectivity: Klíčovou roli zde hraje technologie iReliable, která zvyšuje spolehlivost celé infrastruktury až desetinásobně. Součástí je i systém Eagle-Eye Engine, jenž v reálném čase sleduje až 200 tisíc datových toků, dokáže během několika sekund odhalit problém a během minut obnovit provoz.
● AI Network Elements: Poslední vrstvu tvoří samotné síťové prvky – například přepínače CloudEngine a optické moduly StarryLink. Ty zajišťují přesný přehled o provozu, měří ztráty paketů i latenci a zároveň posilují ochranu sítě díky izolaci jednotlivých částí.
Na hardwarové úrovni zaujal nový přepínač XH9230 se 128 porty o rychlosti 400GE, který je chlazený kapalinou. Zkušenosti z praxe pak na summitu představily společnosti Migros z Turecka a Cineca z Itálie, jež technologie Huawei už využívají. Do budoucna Huawei znovu potvrdila svůj závazek k otevřené spolupráci a nepřetržité inovaci s evropskými partnery a zákazníky. Společnost tak chce podpořit vývoj inteligentních sítí a generační modernizace s cílem vytvářet ještě větší hodnotu pro místní průmysl.