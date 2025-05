Huawei Demo Truck opět v Praze: sítě budoucnosti a AI scénáře v praxi

Mobilní výstavní platforma se zastaví před hotelem Panorama na Pankráci, kde zákazníkům, partnerům i odborné veřejnosti přiblíží klíčové inovace z oblasti moderních sítí, cloudových řešení a umělé inteligence. Letošní ročník se zaměřuje na technologie prezentované na veletrhu MWC 2025.

Technologický kamion představí novinky Huawei z oblasti mobilních, pevných a privátních sítí, energetiky, datových center a cloudových úložišť. Návštěvníci se mohou těšit na řešení pro modernizaci sítí a efektivní správu datových center s využitím nejnovějších technologií, včetně pokročilých cloudových úložišť OceanStor Dorado, která umožňují rychlý a bezpečný přístup k datům i v náročných podmínkách. Prezentovány budou také scénáře digitální energetiky, které ukážou, jak technologie mohou optimalizovat správu energie, například propojením různých zdrojů energie do efektivní virtuální elektrárny (VPP). Představí sítě budoucnosti a AI scénáře v praxi

V oblasti umělé inteligence bude k vidění technologie jako AI-Centric Network, které přinášejí inovativní přístup k řízení sítí, jež umožňuje flexibilnější správu komunikace a efektivnější rozdělování síťových zdrojů. Dále bude prezentované řešení optického připojení až do jednotlivých místností (FTTR – Fiber to the Room) v kombinaci s výkonným optickým připojením do domu o rychlosti až 10 Gbit/s (FTTH – Fiber to the Home 10GPON), které zajišťuje rychlejší a kvalitnější připojení k internetu, umožňují lepší zážitky z videa, včetně AI konverze videí z 2D na 3D, a poskytují nové možnosti pro zvýšení výnosů poskytovatelům služeb.

Část věnovaná inovacím v mobilních sítích se zaměřuje na sdílení globálních trendů transformace spotřebitelských a podnikatelských služeb s cílem zlepšit zákaznické zkušenosti a umožnit její monetizaci, a na řešení, která může Huawei nabídnout mobilním operátorům k podpoře vývoje v tomto směru.

Během tří dnů se vystřídají zástupci z klíčových telekomunikačních a technologických firem, partneři i vybraní zákazníci. Prezentace zajišťují zástupci jednotlivých produktových jednotek, kteří budou připraveni na technické dotazy i hlubší diskuse o konkrétních řešeních.

„Demo Truck je efektivní způsob, jak v kompaktní a interaktivní formě přiblížit zákazníkům naše nejnovější řešení. Zákazníci i partneři si mohou technologie prohlédnout, vyzkoušet a probrat s našimi odborníky jejich možné využití v konkrétních prostředích,“ říká Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace společnosti Huawei.