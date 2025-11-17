Huawei Connect Europe 2025: Společně pro zelenější a chytřejší svět

Huawei uvedla své vlajkové produkty a řešení, která pomáhají podnikům budovat moderní digitální infrastrukturu. Mezi nimi také HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions, zaměřené na čtyři klíčové oblasti – inteligentní kancelář, obchod, vzdělávání a zdravotnictví. Tato řešení usnadňují malým a středním podnikům přístup k novým technologiím a pomáhají překonat poslední krok na cestě k inteligentnímu světu.
Společnost zároveň oznámila rozšíření partnerské spolupráce prostřednictvím programu SHAPE 2.0, který navazuje na loňský rámec a přináší nové možnosti pro evropské partnery. Součástí je i plán rozvoje partnerských aliancí, který distributorům umožňuje efektivněji poskytovat zákazníkům řešení přizpůsobená konkrétním scénářům a potřebám.
Huawei se také dlouhodobě zaměřuje na rozvoj talentů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ve spolupráci s evropskými univerzitami a firmami provozuje Huawei ICT Akademie, společné laboratoře a certifikační programy, které pomáhají rozvíjet odborné dovednosti a přinášejí hodnotu místním komunitám.
„Inteligentní svět přichází rychleji, než jsme si dokázali představit,“ uvedl David Wang, člen představenstva společnosti Huawei. „Umělá inteligence, 5G a zelená energie promění vzdělávání, zdravotnictví, finance, průmysl i další odvětví. Tyto technologie otevírají obrovský prostor pro růst, protože zásadně mění způsob, jakým firmy fungují, jak nabízejí své služby a jak tvoří hodnoty. Jen AI sama přispěje během pěti let ke globální ekonomice částkou 22,3 bilionu dolarů.“
Podle Wanga bude příští desetiletí klíčové pro naplnění tzv. dvojí transformace Evropy – digitální i ekologické. Huawei se v této době chce držet svého závazku „v Evropě, pro Evropu“ a nadále investovat do lokálního výzkumu, vývoje a výroby. Díky síti výzkumných center, výrobních závodů a logistických center podporuje inovace i lokalizaci s cílem pomáhat evropským zákazníkům přecházet k digitálním a udržitelným řešením.
Na konferenci vystoupila řada osobností z evropských institucí a firem, které sdílely své pohledy na strategie digitální a ekologické transformace kontinentu. Mezi řečníky byli mimo jiné Matías González Martín, generální tajemník pro telekomunikace a audiovizuální služby ze španělského ministerstva pro digitální transformaci a veřejné služby; Ultan Mulligan, CSO standardizační organizace ETSI; Armin de Greiff, CIO Univerzitní nemocnice v Essenu či Jing Fang, hlavní expertka Regionálního úřadu UNESCO pro vědu a kulturu v Evropě.
„Společně s partnery v Evropě chceme tuto vizi proměnit v příležitost – a tuto příležitost v dlouhodobý růst. Pro inteligentní a zelenější Evropu,“ dodal Wang. „Naším cílem je podporovat digitální a inteligentní transformaci Evropy prostřednictvím investic do technologických inovací, partnerských ekosystémů a rozvoje talentů,“ uvedl Leo Chen, senior viceprezident Huawei a prezident divize Enterprise Sales.