Florence ukazuje cestu: Digitální recepce aneb nemocnice bez stresu

Komerční sdělení
Ztratit se v nemocnici je snadné – zvlášť když v náruči držíte vystresované dítě. Nová digitální recepce Florence, za kterou stojí firma aReception.ai, se nachází v Dětské nemocnici v Brně a pomáhá rodičům i malým pacientům najít cestu, rychle a bez zbytečného stresu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ředitel FN Brno Ivo Rovný načítá QR kód s navigací do svého mobilního telefonu. | foto: aReception.ai s.r.o.

„Stačí jednoduchá otázka a virtuální průvodkyně ukáže přesnou trasu až do ordinace. Tu si pak stačí třeba jednoduše naskenovat nebo vyfotit do mobilu,“ říká Tomáš Ondráček z aReception.ai provozující AI recepční nové generace.

Vzpomínáte si na konkrétní moment nebo příběh, který vás inspiroval k vytvoření digitální recepce Florence?

Poté, co jsme vytvořili prototyp virtuální recepční, přemýšleli jsme, kde by jeho využití mohlo mít největší přínos. Od recepcí v kancelářských budovách, přes průmyslové areály, ubytovací zařízení až po nemocniční areály. A právě v těch naposled jmenovaných nás napadla myšlenka pomoci s navigací. Z vlastní zkušenosti jsme věděli, že vyznat se v tak rozsáhlém areálu může být pro pacienta téměř nadlidský úkol. Proto jsme chtěli proces co nejvíce zjednodušit a zlidštit.

V rámci projektu pro Dětskou nemocnici v Brně – co vás osobně nejvíce oslovilo na tom, že technologie může pomoci rodičům a dětem v tak citlivém prostředí?

Kdo někdy v dětské nemocnici byl, tak ví, že areál je opravdu rozsáhlý a členitý. A navíc, když tam jdete jako rodič s nemocným dítětem, jste ve stresu už jenom díky tomu. Takže soustředit se na všechny pokyny od paní u evidenčního okénka není vůbec jednoduché. Pak to často končí tím, že po několika desítkách metrů po různých odbočkách a schodištích prostě nevíte. A snažíte se s plačícím dítětem v náručí rozluštit směrovací tabulky nebo doptat někoho z personálu, pokud je zrovna poblíž. To jsem si zažil i osobně. Myšlenka je jednoduchá – když uvidím plánek s vyznačenou cestou přímo z hlavní haly s příjmem až do cílové čekárny nebo ordinace, mnohem snadněji se orientuji. A navíc vám ten plánek elektronická recepční zobrazí na jednoduchý slovní dotaz jako „Hledám oční ordinaci“ a ještě si ho můžete „odnést“ s sebou naskenováním do mobilu. Ve výsledku je to méně stresu pro rodiče i malé pacienty a ušetřený čas pro personál nemocnice, což mi přijde velmi přínosné.

Ukázka navigační mapy

Naskenujte si QR kód do telefonu a zobrazte si ukázkovou navigační mapu.

QR kód k ukázkové mapě Dětské nemocnice Brno

Zobrazit mapu na svém počítači

Jak se vyvažuje technologie a empatie? Dá se vůbec udělat „lidská“ digitální recepce?

Tohle je opravdu citlivé téma. Samozřejmě bychom mohli pomocí umělé inteligence a velkých jazykových modelů (LLM) vytvořit digitální recepční s vysokou mírou empatie, která se vás vyptá na všechny detaily a ještě vás polituje. Na druhou stranu je ve hře i legální otázka, osobní údaje a zamezení nechtěného poskytnutí zdravotnické rady avatarem. Většinou to druhé hledisko převáží a poskytujeme informace spíše v úsporné a věcně laděné podobě. A naše zkušenost říká, že to je většinou přesně to, co návštěvníci hledají. Nakonec potřebují co nejefektivněji poradit, a ne si dlouze povídat.

Jak reagovali pacienti, rodiče nebo zdravotníci, když se poprvé setkali s digitální recepcí? Pamatujete si na nějakou reakci, která vás dojala nebo překvapila?

Pamatuji si třeba, jak se na prototyp nemocniční AI recepční přišli podívat zástupci nemocnice.

Když jsme ji vytvářeli, hledali jsme vhodné jméno a pojmenovali ji Florence na počest britské zakladatelky a průkopnice moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové. Poté, co si všichni kolegové z nemocnice komunikaci a příklady navigace vyzkoušeli, padl od paní vedoucí oddělení sester dotaz na jméno. Když zjistila, že jsme avatara pojmenovali po Florence Nightingalové, s úsměvem řekla, že ji „bere do týmu“. To byl v tomto případě ten zlidšťující prvek, který jsme schopní k technologii přidat.

Často se říká, že technologie v nemocnicích odlidšťuje kontakt – vy se snažíte o opak. Jde toho docílit?

Polidštění technologie je právě ve způsobu komunikace. Když digitální avatar vypadá jako zdravotník a můžete se ho jednoduše zeptat na cestu, nemusíte nic luštit ani proklikávat, tak je to přirozený a nejrychlejší způsob získání informace. Samozřejmě nenahradíme kontakt s lidským doktorem nebo sestrou, tuto ambici ani nemáme. Ale pomůžeme, aby se za nimi pacient dostal co nejdříve a mohl s nimi svoje trápení probrat.

Florence ukazuje cestu: Digitální recepce aneb nemocnice bez stresu

Jak probíhá vývoj takové digitální recepce – od nápadu až po instalaci v reálném prostředí?

Vývoj technologie jako takové už má za sebou řadu let a pokračuje vlastně neustále. Ale pokud se týká konkrétního nasazení v dané nemocnici, je to typicky otázka několika měsíců. Většinu času zabere příprava projektu, posouzení technických hledisek, bezpečnosti, vhodné místo umístění a shromáždění potřebných podkladů pro navigaci. V okamžiku, kdy tyto podklady máme, je implementace a nasazení e-recepční otázkou několika týdnů. Například v dětské nemocnici celý proces od prvního kontaktu zabral téměř jeden rok.

Podívejte se na ukázku projektu Digitální recepce v Dětské nemocnici Brno, kde si můžete prohlédnout, jak to celé funguje v praxi.

Setkali jste se během vývoje s nějakým nečekaným problémem, který vás donutil přemýšlet jinak o potřebách lidí v nemocnicích?

Nemocnice je opravdu komplexní systém, který má jak svoji zdravotnickou, tak provozní část. A je důležité tyto obě části dostat co nejvíce do souladu, i když někdy mohou mít protichůdné požadavky. Naše virtuální recepční se pohybuje spíše na té straně provozní, nicméně musí mít částečně i lékařskou odbornost, například aby dokázala správně navigovat jak pacienta, který hledá „pneumologii“, tak toho, který jde na „plicní oddělení“.

Když slyšíte, že si pacient nebo návštěvník pochvaluje, že „už konečně nezabloudil“, co to pro vás znamená?

To je přesně ten okamžik, který dává našemu snažení smysl a je to velká satisfakce.

V čem se liší návrh digitální recepce pro nemocnici od recepce pro komerční firmu nebo úřad?

V nemocnicích jsou kladeny zásadní nároky na kybernetickou bezpečnost a precizní vyřešení legálních otázek. Liší se také role, kterou technologie hraje v každém prostředí. Ve firmách a úřadech AI recepční slouží většinou primárně jako spojovatelka s navštívenou osobou, v nemocnicích je to hlavně pomocník s navigací a provozními radami.

Jakou roli podle vás bude mít umělá inteligence ve zdravotnictví z pohledu běžného pacienta – za pět nebo deset let?

V provozní oblasti to podle mě bude především o přebrání části administrativní zátěže a pomoci s odbavením a navigací pacientů a návštěvníků. V té lékařské oblasti určitě podpora diagnostiky, výzkum a vývoj nových léků nebo vylepšení protetických pomůcek. Ale určitě to bude i řada dalších věcí, které si dnes ještě ani nedovedeme představit.

Florence ukazuje cestu: Digitální recepce aneb nemocnice bez stresu

Jak se vám daří balancovat mezi efektivitou pro instituci a pohodlím pro člověka?

S využitím umělé inteligence to jde velmi dobře, protože ta má schopnost poskytnout informaci v lidsky srozumitelné podobě i na základě detailních technicky strukturovaných dat a údajů z nemocničních systémů, které nebývají pro člověka příliš čitelné.

Jakým způsobem nasloucháte uživatelům – tedy nejen vedení nemocnic, ale i samotným pacientům nebo rodičům?

Vedení nemocnice má k dispozici pravidelný statistický souhrn fungování digitální recepční, takže znají její vytížení v jednotlivých časech nebo třeba i to, co návštěvníci nejvíce hledají a potřebují. Vše samozřejmě v anonymizované podobě. A díky tomu se virtuální recepční může neustále zlepšovat, doplňovat nové informace a cíle v areálu.

Pokud byste měli vyjádřit, co je hlavní misí aReception v jedné větě – co by to bylo?

V nemocnicích je to rozhodně pomoci pacientům a návštěvníkům s orientací a ušetřit čas zdravotnickému personálu.

Podívejte se na krátké video o projektu na YouTube

Vaše řešení už pomáhá lidem orientovat se v náročných situacích. Jaké další oblasti byste chtěli v budoucnu zlepšit?

Nově ve spolupráci s partnery chystáme zejména významné vylepšení mapové části řešení, které díky podrobnému zmapování areálu umožní přenést dynamickou navigaci jak uvnitř, tak venku mezi pavilony do vašeho telefonu. A to včetně toho, že můžete zvolit bezbariérovou trasu nebo naskenováním QR kódů rozmístěných v areálu určit svoji aktuální polohu a cestu do cíle právě z místa, kde se nacházíte, podobně jako to znáte ze silničních nebo turistických navigací. A samozřejmě bez nutnosti instalace čehokoli do telefonu.

Co vás osobně nejvíce naplňuje na tom, že stojíte za technologiemi, které „vidět nejsou“, ale lidem reálně ulehčují život?

Věřím, že pokud technologie využijeme pro správné a pro lidi prospěšné účely, může být svět lepším místem pro život. Důležité ale je nezapomínat právě na lidský rozměr a selský rozum. Nikdo asi nechce skončit v Matrixu nebo Orwellově dystopii.

Kdybyste měl(a) popsat ideální nemocnici budoucnosti, kde digitální recepce a navigace fungují naplno – jak by vypadala?

Taková vize by rozhodně zahrnovala méně stresu pro pacienty, jejich dobrou informovanost, snadnou orientaci v areálu, rychlé odbavení a krátké čekací lhůty. A samozřejmě zdravotníky, kteří mají více času na odbornou péči o pacienty.

A co vaše plány do budoucna?

Kromě již zmíněných vylepšených map je to rozšíření navigačního řešení už do okamžiku, kdy si doma hledáte na webu nemocnice informace o provozní době, cestě nebo parkování – již tam může naše technologie ve formě chatbota rychle a efektivně poradit a nasměrovat na vhodné parkoviště. Dále je to i podpora při mimořádných a krizových situacích, napojení systému na provozní informace nemocnice a přizpůsobení poskytovaných informací aktuální situaci (např. uzavřená chodba nebo toalety na daném patře). A také poskytnout optimalizované informace i externím technickým pracovníkům nebo zaměstnancům.

Nejčtenější

Zastávka na pumpě a plný tiket Sportky mu přinesly přes 41 milionů

Komerční sdělení

„Hergot!“ — tak reagoval dlouholetý sázející ze Středočeského kraje, když zjistil, že ze svého plného tiketu ve Sportce nevyhrál 41 tisíc, ale 41 292 457 korun. Čtvrtá nejvyšší výhra roku padla na...

Poctu hejtmana Libereckého kraje letos obdrželo devět osobností

Komerční sdělení

Devět jmen významných osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v zahraničí, zaznělo ve čtvrtek 23. října v Oblastní galerii Liberec. Již podvacáté se zde konaly...

Aupark je srdcem Hradce. Společně slavíme 800 let města

Komerční sdělení

Aupark Hradec Králové je nejoblíbenějším nákupním centrem v regionu a zároveň místo, které je úzce propojeno se životem města.

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ HODONICE: Pomáháme tam, kde žijeme a pracujeme

Komerční sdělení

V závodě v Hodonicích vyrábíme technické textilie pro stavebnictví. Záleží nám na kvalitě života v našem okolí, proto podporujeme místní spolky a neziskovky a dáváme společenské odpovědnosti vysokou...

Systém Hager quickconnect – bezšroubové modulární přístroje

Komerční sdělení

Hager quickconnect přináší revoluci v elektroinstalacích - bezšroubové spoje zkracují montážní čas až o 40 %, eliminují riziko přetažení či nedotažení a zajišťují bezpečný provoz bez...

Florence ukazuje cestu: Digitální recepce aneb nemocnice bez stresu

Komerční sdělení

Ztratit se v nemocnici je snadné – zvlášť když v náruči držíte vystresované dítě. Nová digitální recepce Florence, za kterou stojí firma aReception.ai, se nachází v Dětské nemocnici v Brně a pomáhá...

2. listopadu 2025

Anděl na drátě. To je nepřetržitá péče o seniory, která dává smysl

Komerční sdělení

Opora pro seniory, rychlé zajištění pomoci, anebo čtení oblíbených příběhů. Služba Anděl na drátě pomocí jediného chytrého zařízení poskytuje asistenční službu pro seniory nebo lidem se zdravotní...

1. listopadu 2025

Je umělá inteligence hrozbou pro vzdělávání a práci v IT?

Komerční sdělení

S nástupem umělé inteligence ztrácí klasické vzdělávání smysl! AI sebere práci velkému množství profesí včetně vysoce honorovaných programátorů a grafiků! Ano, můžeme se dočíst mnohé. Často jsou...

1. listopadu 2025

Šumava Litera: Když se tradice knihtisku setkává s divokou krásou hor

Komerční sdělení

Vimperk, brána Šumavy, se chystá na jedinečnou událost. V listopadu se zde uskuteční už jedenáctý ročník literárního festivalu Šumava Litera, který proběhne ve dnech 17. až 22. listopadu 2025.

1. listopadu 2025

Teleflex: Když práce spojuje

Komerční sdělení

Diverzita, rovnost a inkluze na pracovišti. Tyto tři věci se skrývají pod zkratkou DEI, kterou si za své vzali v obou českých závodech Teleflexu. Co to ale přesně znamená a jak teoretické úkoly...

31. října 2025

Teleflex: Když práce spojuje

Komerční sdělení

Diverzita, rovnost a inkluze na pracovišti. Tyto tři věci se skrývají pod zkratkou DEI, kterou si za své vzali v obou českých závodech Teleflexu. Co to ale přesně znamená a jak teoretické úkoly...

31. října 2025

Jak kvalitní matrace ovlivňuje dlouhověkost a regeneraci těla

Komerční sdělení

Spánek je základní biologická potřeba, ale jeho kvalita rozhoduje o tom, jak dobře naše tělo regeneruje a jak dlouho zůstává zdravé. V posledních letech se mluví o tzv. sleep longevity, schopnosti...

31. října 2025

Protikorupční linka a Registr dlužníků spolupracují

Komerční sdělení

Protikorupční linka a Registr dlužníků ČR nově systémově propojují data z oficiálních registrů a umožňují anonymní hlášení finančních machinací, korupce či jiných ekonomických deliktů přímo státním...

31. října 2025

Jak připravit dům na zimu: 5 tipů pro úsporu energie a tepla

Komerční sdělení

S prvními chladnými dny přichází otázka, jak udržet domov útulný a zároveň nezatížit rodinný rozpočet vysokými účty za energie. Správná příprava domu na zimu může přinést úsporu až několika tisíc...

31. října 2025

Bez respektu to nejde, říkají vrchní sestry manažerky

Komerční sdělení

S vrchními sestrami manažerkami se pacienti většinou nesetkají. Jejich práce spočívá v managementu ošetřovatelské péče napříč odděleními a zajišťují jejich chod.

31. října 2025

Zvolni: když zpomalí ulice, žije se líp

Komerční sdělení

Každodenní spěch a hluk nás unavují. Projekt ZVOLNI ukazuje jednoduché kroky, jak mít klidnější ulice, bezpečnější okolí škol a pohodovější dny — začít může každý hned.

31. října 2025

Ústecký kraj opět spojil odborníky v oblasti prevence

Komerční sdělení

Odborná konference Duševní zdraví na dosah IV se uskutečnila na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Konference byla zaměřena na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví ve školách.

30. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.