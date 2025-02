Ethereum je v ohrožení! Tato kryptoměna ho může sesadit z trůnu

Proč se ethereu nedaří?

Problémy etherea se v poslední době stávají čím dál tím viditelnější, což se děje i navzdory tomu, že jsou zde technologická vylepšení. Jedním z hlavních problémů je scaling etherea, který vede k vysokým poplatkům a pomalejším transakcím, zejména v případech, kdy se síť vytíženější.

Poplatky za transakci dosahují i 20 USD za transakci a ethereum je tedy absolutně nepoužitelné pro drobné transakce. Problémy přináší také rostoucí regulace a pozornost autorit se začíná stáčet ke kryptoměnám a konceptu decentralizovaných financí (DeFi) a z toho důvodu začíná panovat nejistota a nedůvěra k aplikacím, které jsou postaveny na Ethereum blockchainu.

Vývoj etherea za poslední rok

Navzdory tomu, že se ethereum blockchain transformuje na proof-of-stake (PoS) koncept, tak jeho původní model proof-of-work (PoW) přinesl velkou kritiku zejména z řad enviromentalistů. Tato kritika byla odůvodněna vysokou energetickou spotřebou PoW mechanismu. Ethereum je také výrazně ohroženo svou konkurencí, zejména solana blockchainem, který je výrazně levnější a rychlejší, což vede k tomu, že jej vývojáři začínají upřednostňovat.

Solaně se momentálně extrémně daří!

Solana oproti ethereu zažívá zlatý věk a je k tomu několik důvodů. Jedním z hlavních faktorů je extrémní rychlost a scaling - solana blockchain zvládne realizovat až 65 tisíc transakcí za vteřinu, což je o mnoho rychlejší než ethereum platforma a další konkurenční blockchainy. To ze solany dělá atraktivní kryptoměnu a zároveň i platformu pro vývojáře, kteří pro své projekty vyžadují rychlé a cenově dostupné transakce.

Vývoj solany za poslední rok

Dalším klíčovým faktorem je silný developerský ekosystém, který si solana vytvořila. Čím dál tím více projektů je tvořeno na solana platformě, zejména projekty z DeFi a NFT (non-fungible token) prostředí. Tento rostoucí ekosystém je přitažlivý nejen pro developery, ale také vytváří silnou síť, která napomáhá dalšímu růstu solana tokenu a jeho využití.

Jsou zde i zájmy ze strany firem a institucí, analytici věří v to, že solana ETF bude dalším schváleným ETF a jeho úspěch by mohl navázat na úspěch bitcoinových ETF. Pokud by se toto realizovalo, znamenalo by to další příliv kapitálu a vyvolalo by to ještě větší růst $SOL tokenu.

Tato kryptoměna by mohla z růstu solany benefitovat

Nová kryptoměna Solaxy ($SOLX) ještě dále rozšiřuje možnosti solana blockchainu, protože přináší Layer-2 řešení. Vzhledem k vyšší popularitě solana blockchainu je celá síť také mnohem vytíženější a Solaxy přináší řešení tohoto problému, které spočívá v realizaci transakcí mimo její blockchain. Tím pádem by 65 tisíc transakcí za vteřinu už nebyl limit, transakce by byly rychlejší a spolehlivější. Toto technologické vylepšení je klíčové pro udržení spokojené komunity vývojářů a uživatelů - zejména v oblast HFT (high-frequency trading) a dApps (decentralizované aplikace).

Tokenomika projektu Solaxy

Rostoucí zájem investorů o Solaxy je evidentní, což lze vidět na popularitě a zájmu o předprodej projektu, který potvrzuje silnou důvěru v potenciál projektu. Ti, kteří využijí možností předprodejem, mohou koupit $SOLX se slevou a dosáhnout tak vyšších zisků. K zapojení do předprodeje doporučujeme peněženku Best Wallet.

Jak solana postupně expanduje a stává se populárnější, tak je role Solaxy jako technologického vylepšení mnohem důležitější, a to se zákonitě promítne na hodnotě tokenu $SOLX.

Závěr

Solana má tedy vůči ethereu výrazně navrch. Nejen, že je atraktivnější pro vývojáře, ale má i růstový trend, který patří k nejsilnějším. V posledních dnech se solana potýká s rezistencí na hladině 200 USD, zatímco ethereum kleslo i pod důležitý support 2600 USD. Podpora vývojářského sektoru se tedy velmi podepisuje na obou instrumentech a solana blockchain se díky projektu Solaxy může brzy těšit novému technologickému vylepšení.

