Domácí pracovna, kde vás bude home office vážně bavit

Zdravé pracovní prostředí by mělo být především klidným místem, které vám umožní hluboké soustředění. Neměl by vás rušit partner, děti ani domácí zvířata. I krátké vytrhnutí z koncentrace totiž dokáže vaši produktivitu zásadně narušit. Lehko se to řekne, mnohem hůře se to praktikuje.

Ideální proto je, pokud si doma můžete zařídit samostatnou pracovnu. Ne každý ovšem volným pokojem v bytě či domě disponuje. Potom je třeba vzít zavděk místností, ze které můžete v pracovní době ostatní členy domácnosti vykázat. Pokud to není možné, zachrání vás alespoň speciální protihluková sluchátka.

Práce na notebooku zádům nesvědčí

Po výběru pracovního místa je důležité jej správně vybavit. Naprostým základem je pracovní stůl. Musí být dostatečně prostorný, aby se na něj vešly všechny pracovní pomůcky. Potřebná plocha desky se samozřejmě liší dle profese, minimálně se na ní ale musí vejít notebook s monitorem, myší a externí klávesnicí. Pozor, nikdy delší dobu nepracujte pouze na notebooku. Kvůli trvalému předklonění hlavy riskujete namožení šíjových svalů. Dlouhodobě pak tato pozice vede k nevratným změnám krční páteře a vleklým chronickým problémům.

Polohovatelný stůl potěší páteř i postavu

Velké oblibě se těší polohovací stoly. Umožňují měnit výšku desky s pomocí elektrických motorů a nastavit ji do takové polohy, abyste při práci u počítače správně seděli. Zásadním benefitem polohovacího stolu je ovšem možnost pracovat vestoje. Změnou polohy můžete i doma bojovat proti škodlivým následkům sezení. Studie z posledních let totiž uvádějí, že nadměrný sed nevede jen k chronickým bolestem zad, ale zvyšuje také riziko kardiovaskulárních či nádorových onemocnění. Častá změna pracovní polohy pomáhá těmto problémům předcházet a spalovat více kalorií.

Pravidla pro výběr ergonomického stolu

Při výběru výškově nastavitelného stolu dbejte na dostatečný výškový rozsah a možnost ukládát jednotlivé polohy do paměťové jednotky. Z hlediska bezpečnosti je důležité, aby byl stůl vybavený:

● antikolizním mechanismem (pokud se deska při změně výšky střetne s překážkou, polohování se zastaví a vrátí zpět do výchozí pozice),

● důsledným překrytím jednotlivých dílů teleskopických nohou (aby do mechanismu nemohly např. malé děti strčit prsty).

Kancelářská židle, ze které záda nebolí

Neméně důležitou komponentou „zdravé kanceláře“ je židle, která umožňuje ergonomické sezení. To spočívá v napřímení zad a sevření loktů a kolen do pravého úhlu (kolena o něco níže než kyčle). Hlava by měla být vzpřímená – v rovině s páteří – a s pohledem směřujícím lehce dolů. Tomu je třeba také uzpůsobit výšku monitoru. Aby vám kancelářská židle takové sezení umožnila, je potřeba, aby měla maximum polohovatelných součástek. U kvalitních židlí nastavíte:

● hloubku a výšku sedáku,

● výšku a sklon opěráku (u židlí s tzv. asynchronní mechanikou),

● pozici bederní opěrky,

● výšku a náklon područek,

● výšku a náklon hlavové opěrky.

Správné světlo pro práci i dobré spaní

Místnost určená pro práci by měla být osvětlena v souladu s přirozenými biorytmy, které se řídí podle slunečního záření. Je proto důležité, abyste v pracovně ráno a během dne měli dostatek přirozeného světla. Pokud toho z nějakého důvodu není možné dosáhnout, pořiďte si lampu, která přirozený svit slunce napodobuje. Důležité je, aby umožňovala barvu světla regulovat. Ve večerních hodinách je totiž potřeba upravit barvu zářivky z jasně bílé na tmavě žluté až oranžové světlo. Jen tak se může ve vašem mozku tvořit spánkový hormon melatonin, který je zodpovědný za usínání. Z tohoto důvodu je při večerní práci vhodné upravit záření monitoru speciálními filtry (nahrazují modré světlo obrazovky oranžovým).