Dnes slavíme vzdělávání

Vzdělání a jeho dostupnost považujeme v našich zeměpisných šířkách za samozřejmost. Proto jej mnohdy vnímáme jako povinnou nutnost, která je nástupem do zaměstnání konečně za námi. Přitom celoživotní vzdělávání rozšiřuje obzory, rozvíjí kreativitu, kultivuje naši osobnost a v turbulentních dobách přináší jistotu, že při správné rekvalifikaci není na trhu práce nic ztraceno. Pojďme si k příležitosti oslav dnešního „Dne vzdělávání a rozvoje dospělých“ ukázat, jaké výhody a příležitosti vzdělávání přináší bez ohledu na to, v jakém věku do procesu opět naskočíte.

Udržíte krok s ostatními

Moderní technologie jsou všude kolem nás a tempo, jaké nabralo jejich využití napříč společností, do budoucna rozhodně nepoleví. Už dávno nejsou spojovány pouze se zábavou – třeba takový TikTok už je mnohými využíván jako plnohodnotný marketingový nástroj a virtuální realita již dávno není doménou jen videoher. S novými technologiemi ovšem roste počet těch, kteří nestíhají sledovat jejich raketový vývoj. Především starší lidé mohou mít potíže s digitálními nástroji, jejichž využití je v dnešní době běžné, a zůstávají tak pozadu za ostatními kolegy. Nemusíte se hned stát odborníkem v programování, pokud ale plánujete být součástí trhu práce ještě alespoň deset let, prohlubování vzdělání v oblasti digitálních technologií by mělo být samozřejmostí.

Často opomíjenou částí populace, která s technologiemi není přirozeně sžitá, jsou naši senioři. I pro ně jsou ovšem k dispozici praktické kurzy, které velmi jednoduše představí například zásady bezpečného chování na internetu. Se vzděláváním může pomoci také rodina, na což apeluje například společnost Huawei prostřednictvím kampaně #vbezpečí. „Digitální svět je pro seniory velkou příležitostí a leckdy velkou neznámou,“ říká manažerka projektů společenské odpovědnosti společnosti Huawei Dina Mašínová. Není radno očekávat, že si naši starší rodiče či prarodiče se svou digitální bezpečností intuitivně poradí sami. Je tak mnohem snazší, když i ty nejvíc samozřejmé informace přijdou od nás a platforma #vbezpečí nabízí praktické rady, jak se na internetu zorientovat a na co je třeba dávat pozor.

Cesta k lepší kariéře

Poptávka po kvalitních zaměstnancích na trhu práce roste, stupňují se ale i požadavky zaměstnavatelů. Univerzitní titul zejména v rychle se transformujících odvětvích nestačí, firmy dnes chtějí od svých zaměstnanců více. Správný markeťák tak potřebuje mít přehled o mediálním prostředí, úspěšný vinař musí sledovat designové trendy, vrcholový sportovec by měl být expertem na výživu... Jen vzpomeňme na slavné moudro profesora Hrbolka, že i skladník ve šroubárně si může přečísti Vergilia v originále. Vzdělávání dospělých je skvělý způsob, jak získat potřebný přesah a širší kontext. Nikdy nevíte, kdy se vám i ta nejobskurnější dovednost bude hodit a pomocí každého kurzu, školení či workshopu zvyšujete svoji cenu na trhu práce.

Rozšíření dovedností už během studia nabízí zájemcům také technologický gigant Huawei například prostřednictvím mezinárodního programu Seeds for the Future nebo speciální evropské letní školy pro ženy – Summer School for Female Leadership – jejíž třetí ročník se bude letos v červenci konat v Praze. Do programu přicházejí dívky z vědních, ale i humanitárních oborů. Zkušenosti z oblasti komunikačních technologií totiž dnes lze zužitkovat napříč většinou odvětví. „Moc mě těší, že naše letní škola i další vzdělávací programy nabízejí ženám příležitosti k dalšímu vzdělání, které jim pomůže nejen úspěšně proniknout do světa technologií, ale také stanout v jeho čele,“ říká Dina Mašínová.

Aktivní mysl a více kreativity

Většina lidí věří, že mysl začne ztrácet na bystrosti společně s rostoucím věkem, a proto co se v mládí nenaučíme, později už jen těžko doženeme. To však není až tak úplně pravda. Mysl začíná lenivět ve chvíli, kdy není vystavována novým podnětům a její cvičení je pro člověka stejně důležité, jako udržování zdravé fyzičky. I v pokročilejším věku je možné naučit se nový jazyk či prohloubit svoje znalosti, jen je k tomu potřeba správné prostředí. Americká studie v oblasti zdraví a odchodu do důchodu například zjistila, že aktivní užívání počítače i ve stáří souviselo se snížením rizika kognitivních problémů o 53 %.

Ruku v ruce se vzděláním jde i naše kreativita, která díky rozšířeným obzorům překonává hranice všednosti. Nové znalosti a zkušenosti pomáhají objevit jiný úhel pohledu, zkoumat neotřelá řešení a přicházet s originálními nápady. Což nás opět vrací k aktivní mysli – věděli jste, že lidé, kteří se věnují nějaké kreativní umělecké činnosti, jsou vystaveni o 73 % nižšímu riziku problémů s pamětí či myšlením? Vzdělávání je zkrátka celoživotní proces, do kterého můžeme naskočit v jakémkoli okamžiku. Bez váhání a s odvahou. A začátkem může být právě „Den vzdělávání a rozvoje dospělých“.