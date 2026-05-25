Díky Bosch eBike Systems se elektrokola mění v počítače na kolech

Už to dávno není jen hop na kolo a jedu. Moment, máte aktualizovanou aplikaci? A co software v samotném eBiku – ten je up to date? Tradiční cyklisty to možná zarazí, ale uživatelé moderních technologií jsou na podobné věci zvyklí.

Před jízdou si pohodlně v aplikaci nastavíte vše co potřebujete | foto: Direction PR s.r.o.

Jízda na elektrokole se sice obejde i bez mobilní aplikace, ale právě díky ní se uživateli otevírají mnohem větší možnosti. Svou vlastní aplikaci má i společnost Bosch eBike Systems, která dodává pohonné systémy více než stovce světových výrobců elektrokol včetně mnoha českých značek. Aplikace Bosch eBike Flow je vstupenkou do světa propojené jízdy.

Chcete, aby vám elektrokolo fungovalo tak, jak má? S mobilní aplikací ho spárujete úplně stejně jako sluchátka nebo přenosný reproduktor – tedy přes Bluetooth – a okamžitě zjistíte, jestli je vše aktuální. Pokud ne, stáhnete si do telefonu nejnovější software a přes Bluetooth ho nahrajete do kola. To chvíli bliká a pak vás upozorní, že je připravené vyrazit. Bosch eBike Systems momentálně umožňuje softwarově navýšit parametry motorů Performance Line CX a CX-R. Stačí přejet prstem po liště na displeji telefonu a je hotovo. Přijdete si trochu jako technický inženýr, který si v depu hraje s telemetrií rallyového vozu. Krouticí moment může vyskočit až na 120 Nm a podpora motoru až na 600 %. To znamená, že systém dokáže znásobit váš vlastní výkon při šlapání až šestinásobně.

Jedna aplikace zvládá více elektrokol

S jednou aplikací můžete nově propojit i více kol. Může to znít jako drobnost, ale ve skutečnosti jde o velmi praktickou funkci. Zatímco na městském eBiku s blatníky a nosiči můžete dojíždět do práce, na horském eMTB po práci vyrazíte do lesa na traily. Obě elektrokola vás stále vnímají jako svého majitele a aplikace si ukládá data z jejich jízd zvlášť.

Chytrá navigace

Když je všechno aktualizované, můžeme jet? Ještě ne – přece navigace! Bosch eBike Flow není jen obyčejná navigace, ale navigace, která myslí na vaše pohodlí i bezpečnost. Vedle běžného plánování trasy z bodu A do bodu B nabídne i delší, ale pohodlnější a bezpečnější varianty mimo hustý provoz. Někdy je lepší šlápnout si o něco víc přes park než se trápit na rušné magistrále. Aplikace nově pracuje i s oblíbenými nebo uloženými místy. Stačí jedno kliknutí a můžete vyrazit.

Chytrá navigace umí vybrat nerychlejší i nejpohodlnější cestu | foto: Bosch eBike Systems

Mobilní držák SmartphoneGrip

Abyste měli všechny informace pěkně před očima, můžete si telefon upevnit do chytrého držáku Bosch SmartphoneGrip. Tohle zařízení umí přesně to, co napovídá jeho název – drží chytrý telefon, který se tím stává hlavním displejem vašeho elektrokola. Nemusíte mít strach, že by telefon vypadl. Držák má opravdu pevný úchyt, takže telefon nesetřesete ani na drsných nerovnostech. Od letošního roku je navíc k dispozici i varianta „na výšku“, což působí přirozeněji a v navigaci současně ukazuje větší část prostoru před vámi, takže se můžete lépe připravit na to, co vás čeká. Během jízdy se telefon nabíjí indukčně nebo přes USB-C prostřednictvím akumulátoru eBike, takže můžete v pohodě používat i aplikace náročné na baterii. Pokud držák nemáte, nic se neděje. Telefon zůstává s eBikem propojený i tehdy, když ho během jízdy necháte v kapse. Takže vyrážíme!

Režimy a podpora motoru

Opakovat, že si na moderním elektrokole můžete vybírat mezi jízdními režimy od úsporného Eco přes Tour až po sportovní eMTB nebo Turbo, je dnes už asi nošením dříví do lesa. Pravděpodobně už víte, že čím vyšší režim zvolíte, tím větší podporu motor poskytuje. Zajímavé ale je, že v mobilní aplikaci můžete přednastavenou úroveň podpory motoru individuálně ladit. Sami si tedy určíte, kdy a jak intenzivně bude motor zabírat. Pokud patříte mezi tunery a technické hračičky, budete nadšení. Všechny ostatní ale můžeme uklidnit – výborně si zajezdíte i s nastavením, které připravili inženýři v německém Reutlingenu, sídle společnosti Bosch.

Míra podpory motoru přímo ovlivňuje rychlost vybíjení akumulátoru. Pokud pojedete neustále v režimu Turbo, energii spotřebujete rychleji. Ale ani to nemusíte řešit sami. Když aktivujete funkci Range Control, můžete si nastavit, s kolika procenty akumulátoru chcete dorazit do cíle. Systém během jízdy průběžně vyhodnocuje spotřebu energie, profil trasy, převýšení, váš jízdní styl, zvolený režim, a dokonce i vítr. Podle toho následně upravuje výkon motoru tak, aby baterie vystačila přesně podle plánu.

Motor vás díky aplikaci poslouchá na slovo a vše si můžete nastavit přesně podle svých potřeb

Automatické řazení

Jestli je na řízení aut něco opravdu pohodlné, pak je to automatická převodovka. A právě podobný komfort přináší na elektrokola systém Bosch eShift. Abyste se mohli plně soustředit na jízdu a nemuseli přemýšlet nad převody, dokáže za vás řadit automaticky. Celý proces změny převodů se řídí podle kadence, tedy frekvence šlapání. Ta by měla během jízdy zůstávat co nejstálejší. Svou ideální hodnotu – zpravidla mezi 80 až 90 otáčkami za minutu – si nastavíte v aplikaci. Jakmile při změně sklonu terénu kadence klesne nebo stoupne mimo zvolený rozsah, systém automaticky přeřadí. Funguje to překvapivě dobře a pokud nemáte sportovní ambice, na manuální řazení prakticky nemusíte sáhnout. Samozřejmě ale zůstává zachována i možnost řadit ručně.

Protiblokovací systém ABS

K tomu, aby byla jízda bezpečná, nestačí jen dobře seřízené kolo a kvalitní hydraulické kotoučové brzdy. Moderní elektrokola dnes mohou být vybavena také protiblokovacím systémem ABS, který funguje podobně jako stejnojmenné zařízení v autech a motocyklech. Jeho úkolem je zabránit zablokování kol při prudkém nebo nečekaném brzdění. Právě zablokované kolo totiž často vede ke smyku a v případě jednostopého vozidla i k pádu.

Výzkumy společnosti Bosch eBike Systems, která tento systém jako první prosadila do sériově vyráběných elektrokol, uvádějí, že ABS může pomoci předejít až 30 % pádů. Jak celý systém funguje?

Na kole jsou umístěny senzory sledující rychlost otáčení kol. Pokud systém vyhodnotí, že hrozí zablokování předního kola, automaticky upraví brzdný tlak a pomůže zachovat stabilitu i ovladatelnost kola. Zejména na mokrém nebo kluzkém povrchu se tím výrazně snižuje riziko nehody. Systém navíc předchází i nebezpečnému zvednutí zadního kola a následnému přepadnutí přes řídítka v situaci, kdy jezdec příliš prudce stiskne přední brzdovou páčku.

Pokud chcete znát více triků na bezpečnou jízdu, navštivte stránky www.ebikebezpecne.cz

Díky ABS přestává být prudké brždění nebezpečné

Servisní knížka v telefonu

Žijeme v době dat, takže vás asi nepřekvapí, že na kole už dávno jen nejezdíte, ale současně generujete spoustu informací. Díky neustálému propojení se všechna data průběžně zapisují do mobilní aplikace, která vaše elektrokolo zná prakticky do posledního šroubku. Funguje tak zároveň jako digitální servisní knížka. Upozorní vás na blížící se servisní interval a poradí i s tím, kde najdete nejbližší autorizovaný servis.

Propojení s Garminem

Bosch eBike Systems letos oznámil propojení se zařízeními Garmin prostřednictvím protokolu Live Data Interface. Zatím funguje například s cyklistickým počítačem Garmin Edge 850 s pokročilými tréninkovými funkcemi nebo s mimořádně odolným modelem Garmin Edge MTB vyvinutým speciálně pro trailové ježdění. Do budoucna se ale počítá s rozšířením i na další zařízení značky Garmin.

V praxi to znamená, že v aplikaci Bosch eBike Flow najdete detailní údaje vhodné pro trénink i analýzu jízdy, například osobní výkon nebo kadenci šlapání.

Vyhodnocování triků a další data

Moderní elektrokolo dokáže měřit i takové drobnosti, jako kolik metrů jste ujeli po zadním nebo předním kole, případně vás zvukově odmění, když oběma koly poskočíte do vzduchu. V takovém případě systém spočítá i dobu, kterou jste strávili ve vzduchu. Tyto funkce potěší nejen adrenalinové jezdce, ale také všechny technologické nadšence a datové hračičky.

Na své si ale přijdou i konzervativnější cyklisté. Aplikace jim na konci dne nabídne přehled o ujetých kilometrech, trase, převýšení, klesání i celé řadě dalších údajů.

Až v cíli zaparkujete, poslouží vám telefon dokonce jako digitální klíč, který váš eBike ochrání proti krádeži. Ale o tom zase někdy příště. Tak šťastnou propojenou jízdu!

Adrenalinovým nadšencům aplikace změří třeba i to, jak dlouhý se jim povedl skok

Proč jezdit na Bosch eBike Systems?

Bosch určuje technologické trendy už více než 150 let. Chytrý systém Bosch eBike Systems kombinuje výkonný motor, účinný akumulátor, přizpůsobitelný displej i mobilní aplikaci, která vám umožní přizpůsobit si zážitek z jízdy do nejmenšího detailu. Díky pravidelným aktualizacím navíc můžete své elektrokolo neustále vylepšovat.

Všechny produkty Bosch eBike Systems procházejí dlouhodobým a pečlivým testováním. Technologiím značky důvěřuje více než 100 výrobců elektrokol po celém světě. Vysoce kvalitní motory i akumulátory zajišťují dlouhou životnost a spolehlivý zážitek z jízdy. A nakonec detail, na který se často zapomíná: Bosch eBike Systems disponuje rozsáhlou servisní sítí, na kterou se můžete spolehnout.

Tak už víte, proč právě Bosch?

Vice na www.bosch-ebike.com

Technologie Bosch eBike Systems přináší nové možnosti pro každého

