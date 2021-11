Digitální transformace v Siemens Elektromotory Mohelnice pokračuje

Digitální transformace se odehrává v mohelnickém závodě SIEMENS Elektromotory již několik let. Letos se dostává do nové etapy, která je ve znamení implementace vyšších řídicích systémů. Digitální továrnou se podnik chce stát do pěti let.