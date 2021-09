Digitalizace v kokpitu auta

Zážitek z jízdy autem už není jen o vyhánění otáček a řezání zatáček. V době zrychlující se digitalizace se klíčovým prvkem stávají displeje, které zajišťují interaktivitu mezi řidičem a vozem. Kam až se dá tento uživatelský zážitek posunout? Umíte si představit 3D displej po celé délce předního kokpitu?

Digitalizace kokpitu je jedním z hlavních témat, kterým se věnují v závodě Continental v Brandýse nad Labem. Pro světové automobilky tu vyrábí multimediální systémy a jejich přední displeje, palubní přístroje, ovládací panely klimatizací, eCall systémy, autorádia nebo řídicí jednotky palivových systémů.

Displej přes celý kokpit

Se svými dlouholetými zkušenostmi v oblasti přístrojové techniky je dnes Continental předním inovátorem automobilových displejových řešení. Díky plynulé integraci více displejů do 3D tvarovaných ploch přestává být kokpit malou částí v obzoru řidiče, ale stane se jedním velkým displejem po celé délce předního kokpitu vozu (tzv. Pillar-to-Pillar), a to od roku 2024. Displej už neslouží pouze k naladění rádiové stanice, ale stává se centrálním mozkem celého auta, který je schopen zobrazit jakoukoli funkci, pro kterou je naprogramován.

Vzhled displeje se dnes maximálně přizpůsobuje požadavkům značky. Jeden z velkoformátových displejů pokrývajícího více než polovinu předního kokpitu uvede do sériové výroby i závod v Brandýse nad Labem již koncem letošního roku. „Špičkové nanotechnologie naší společnosti umožňují téměř nekonečný výběr forem a tvarů. Bohužel nedávný trend plochých displejů způsobil, že byly návrhy nezajímavé a zaměnitelné. Z tohoto důvodu máme v nabídce hned několik variant přinášejících displejům jedinečnost. Design doplňujeme například o 3D prvky pro lepší orientaci řidiče, a to bez ohledu na to, zda se na obrazovku zrovna dívá, nebo ne,“ říká ředitel závodu Tomáš Vondrák.

Continental jde ovšem ještě dál a do budoucna plánuje třeba začlenění hlasového asistenta Alexa od Amazonu. Už brzy se tedy strážcem vaší bezpečnosti v autě stane vysoce výkonný počítač, který bude propojen se všemi sítěmi, najde správnou cestu, pustí oblíbenou hudbu a ještě než dojedete domů, si díky ovládání hlasem možná i nakoupíte.

Smart Automation

V brandýském Continentalu se digitalizace netýká jen koncových produktů, ale i jejich samotné výroby. Od minulého roku zde funguje tým Smart Automation, který se zaměřuje na efektivitu výrobních procesů. Intenzivně se věnuje začleňování robotů a cobotů do výrobních linek.

Při projektování linek řeší, jak zabránit kolizím robotických ramen, jak definovat správné odebírací a odkládací pozice nebo jak minimalizovat náklady na údržbu celé linky. Pro simulaci výrobních linek využívají virtuální realitu, díky níž mohou ověřit vzájemnou provázanost všech zařízení a systémů. Dají se tak snáz odhalit možné nedostatky, kvůli kterým by později bylo nutné výrobu přerušit nebo úplně zastavit.

Čím dál větší

Díky efektivnímu fungování a vynikající kvalitě produktů má Continental u svých odběratelů stále větší úspěch. Nedávno firma ve svém areálu zahájila stavbu dvou nových hal, čímž pokračuje v rozšiřování výrobních kapacit započatém už loni. Dnes tu pracuje asi dva a půl tisíce lidí a celý areál patří mezi největší závody Continental na výrobu elektroniky na světě.

Ruku v ruce s tím jde poptávka po nových zaměstnancích. Firma hledá zejména ty s elektrotechnickým vzděláním a další technické pozice. Díky spolupráci s technickými univerzitami tu najde uplatnění řada talentovaných studentů. continental.jobs.cz/brandys