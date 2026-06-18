Dekarbonizace motoru v Českých Budějovicích: co od ní čekat?

Dekarbonizace motoru v Českých Budějovicích je servisní zákrok, který s tím umí zatočit za jedno dopoledne – bez rozebírání a s okamžitě hmatatelným výsledkem.
Proč je karbon větší problém, než se zdá
Motor si pamatuje každou jízdu. Při každém spuštění, každém stání na semaforu a každé krátké trase po Budějovicích se na ventilech, sacích kanálech, EGR ventilu a částicovém filtru usazuje tenká vrstva karbonu. Sama od sebe nezmizí. Postupně roste, zhoršuje průtok vzduchu a paliva, tlumí výkon a zdražuje provoz.
Nejde o žádnou teorii – zákazníci z Českých Budějovic po dekarbonizaci hlásí úsporu až litr na sto kilometrů a klidnější volnoběh hned po prvním zákroku.
Jak vodíková dekarbonizace funguje
Stroj na pobočce v Rudolfovské ulici generuje vodíko-kyslíkovou směs (HHO), která putuje do sání vašeho motoru. Při hoření se vodík chemicky a teplotně spojí s karbonovou vrstvou a rozloží ji – z výfuku pak odchází jen vodní pára a CO₂. Žádné chemikálie, žádná demontáž, žádná výměna oleje.
Celá procedura trvá 50–80 minut podle objemu motoru. Počkáte přímo na místě, ke každé zakázce dostanete základní diagnostiku vozu zdarma.
Kdy se dekarbonizace v Českých Budějovicích nejvíce vyplatí
Zákrok dává největší smysl, když:
- jezdíte převážně po Budějovicích a okolí a motor se při krátkých trasách nestíhá prohřát
- volnoběh je neklidný nebo cítíte hrubší chod motoru
- spotřeba paliva vzrostla bez zjevného mechanického důvodu
- DPF filtr se regeneruje příliš často
- chystáte se na STK a potřebujete snížit emise bez mechanického zásahu
- EGR nebo sací trakt neprošly čištěním několik let
Co se stane po dekarbonizaci
Výsledky bývají znatelné okamžitě. Motor nastartuje čistěji, volnoběh se uklidní, točivý moment nastupuje bez zaváhání a spotřeba se vrátí blíže továrním hodnotám. U motorů s výraznějším zanesením je rozdíl jasný hned po výjezdu z pobočky.
Po zákroku doporučujeme projet delší trasu mimo město – třeba na Šumavu nebo po dálnici D3. Motor se tak pořádně prohřeje a dočistí uvolněné zbytky karbonu.
Pobočka České Budějovice – praktické informace
Naše budějovická pobočka sídlí na adrese Rudolfovská tř. 612, přímo u parkoviště. Pracujeme od pondělí do pátku, 8:00–18:00, výhradně na objednání. Termín domluvíme do 24 hodin – stačí zavolat na +420 601 269 600 nebo vyplnit formulář na cistenivodikem.cz.
Ceny jsou pevné a transparentní: benzín nebo LPG do 1,9 l od 2 390 Kč, diesel do 1,9 l od 2 690 Kč. Větší motory nad 2,0 l od 2 890 / 3 190 Kč. Diagnostika v hodnotě 300 Kč je vždy zdarma.
Vodíková dekarbonizace jako součást péče o motor
Dekarbonizace motoru v Českých Budějovicích není jednorázový trik – je to logický doplněk pravidelného servisu. Preventivně ji doporučujeme každých 15 000–25 000 km, nebo kdykoli motor začne dávat najevo, že mu karbon leze na nervy. Motor, který dýchá čistě, spotřebuje méně, vydrží déle a projde STK bez zbytečných starostí.