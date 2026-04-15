Dejte běhu nový rozměr: Huawei Watch GT Runner 2 dorazily na český trh

Lehkost a komfort, na které si rychle zvyknete
Maratonová mánie přitahuje stále více lidí k běhu a Watch GT Runner 2 reagují na tento trend. Po pěti letech výzkumu navazují na předchozí generaci a každý detail – od ergonomie po tréninkové funkce – vznikl ve spolupráci s profesionálními běžeckými týmy a Eliudem Kipchogem.
Nízká hmotnost a štíhlý design zajišťují, že hodinky téměř necítíte na ruce. Titanové prvky dodávají odolnost a moderní vzhled, takže hodinky snadno zapadnou i do běžného dne. U Watch GT Runner 2 se nejedná pouze o sportovní nástroj. Díky kompatibilitě s iOS a Androidem je snadno propojíte s telefonem a využijete i v běžném životě. Sledují aktivitu a zdraví a fungují jako chytrý doplněk, který máte stále u sebe.
Přesnost, která dává smysl
Watch GT Runner 2 nabízí přesnou GPS s 3D plovoucí anténní architekturou, která funguje i ve městech, tunelech a lesích. Hodinky sledují srdeční tep a doplňují ho o metriky EKG a HRV. Měření hladiny laktátu pomáhá sportovcům poznat, kdy přidat, kdy zpomalit a kdy regenerovat.
Trénink přizpůsobený vašim potřebám
Inteligentní maratonský režim umožňuje plánovat tempo a závod zvládnout s jistotou. Hodinky analyzují data a nabízejí doporučení, která mají smysl při reálném tréninku. Funkce zahrnují dynamické vedení tempa, měření výkonu a chytré připomínky doplnění energie. Hodinky se tak stávají partnerem pro lepší výsledky – ať už běháte pro radost, nebo trénujete na maraton.
Připravené na každý den
Výdrž baterie až 14 dní při běžném použití a 32 hodin při nepřetržitém využívání GPS umožňuje soustředit se na běh, nikoli nabíjení. Prodyšný AirDry řemínek odvádí pot a zůstává pohodlný i při intenzivním výkonu, druhý řemínek je součástí balení.
Dostupnost a cena
Huawei Watch GT Runner 2 jsou dostupné od 31. března na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejců Alza a Datart od 9 999 Kč. Hodinky cílí na všechny, kdo chtějí mít svůj běh pod kontrolou a hledají zařízení, které se přizpůsobí jejich tempu i životnímu stylu. Pokud novinku zakoupíte do 3. května, získáte k ní navíc 10 % slevu.