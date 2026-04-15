Dejte běhu nový rozměr: Huawei Watch GT Runner 2 dorazily na český trh

Huawei uvádí nové běžecké hodinky Watch GT Runner 2. Smartwatch spojují zkušenosti elitních běžců, včetně dvojnásobného olympijského vítěze Eliuda Kipchogeho s moderními technologiemi pro přesnou GPS, inteligentní maratonský režim, měření srdečního tepu, EKG, HRV a baterii až 14 dní.

GT Runner 2

Lehkost a komfort, na které si rychle zvyknete

Maratonová mánie přitahuje stále více lidí k běhu a Watch GT Runner 2 reagují na tento trend. Po pěti letech výzkumu navazují na předchozí generaci a každý detail – od ergonomie po tréninkové funkce – vznikl ve spolupráci s profesionálními běžeckými týmy a Eliudem Kipchogem.

Nízká hmotnost a štíhlý design zajišťují, že hodinky téměř necítíte na ruce. Titanové prvky dodávají odolnost a moderní vzhled, takže hodinky snadno zapadnou i do běžného dne. U Watch GT Runner 2 se nejedná pouze o sportovní nástroj. Díky kompatibilitě s iOS a Androidem je snadno propojíte s telefonem a využijete i v běžném životě. Sledují aktivitu a zdraví a fungují jako chytrý doplněk, který máte stále u sebe.

Přesnost, která dává smysl

Watch GT Runner 2 nabízí přesnou GPS s 3D plovoucí anténní architekturou, která funguje i ve městech, tunelech a lesích. Hodinky sledují srdeční tep a doplňují ho o metriky EKG a HRV. Měření hladiny laktátu pomáhá sportovcům poznat, kdy přidat, kdy zpomalit a kdy regenerovat.

Trénink přizpůsobený vašim potřebám

Inteligentní maratonský režim umožňuje plánovat tempo a závod zvládnout s jistotou. Hodinky analyzují data a nabízejí doporučení, která mají smysl při reálném tréninku. Funkce zahrnují dynamické vedení tempa, měření výkonu a chytré připomínky doplnění energie. Hodinky se tak stávají partnerem pro lepší výsledky – ať už běháte pro radost, nebo trénujete na maraton.

Připravené na každý den

Výdrž baterie až 14 dní při běžném použití a 32 hodin při nepřetržitém využívání GPS umožňuje soustředit se na běh, nikoli nabíjení. Prodyšný AirDry řemínek odvádí pot a zůstává pohodlný i při intenzivním výkonu, druhý řemínek je součástí balení.

Dostupnost a cena

Huawei Watch GT Runner 2 jsou dostupné od 31. března na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejců Alza a Datart od 9 999 Kč. Hodinky cílí na všechny, kdo chtějí mít svůj běh pod kontrolou a hledají zařízení, které se přizpůsobí jejich tempu i životnímu stylu. Pokud novinku zakoupíte do 3. května, získáte k ní navíc 10 % slevu.

DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Komerční sdělení
DEN VE VZDUCHU 2026: Největší letecká show na západě Čech

Poslední dubnový víkend bude na letišti v Plasích opět patřit všem milovníkům letectví, adrenalinu a jedinečné atmosféry.

Jak přežít Paříž-Roubaix? Enervit je palivem pro Pogačara

Komerční sdělení

Paříž-Roubaix, neboli „Peklo severu“, prověří každého cyklistu na maximum. Na kočičích hlavách nerozhodují jen silná stehna, ale i precizní strategie výživy. Podívejte se, jak na tomto extrémním...

Jarní restart zahrady. Jak si užít probuzení přírody bez velké námahy

Komerční sdělení

Znáte ten pocit? Otevřete ráno dveře na terasu, ve vzduchu cítíte vůni půdy a první paprsky slunce probouzejí zeleň po zimě. V každém, kdo miluje zahradničení, se v tu chvíli ozve známé kutilské...

Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Komerční sdělení
Plynaři roku jsou z Kyjova. Medailisty i studenti z Prahy a Pardubic

Mezinárodní středoškolská soutěž PLYNAŘ ROKU 2026 zná vítěze: zlato vybojovala dvojice žáků Miroslav Kadlečík a Tomáš Bohunský ze Střední školy polytechnické Kyjov.

Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Komerční sdělení
Podzimní veletrh Zahrada Čech slaví 50 výročí

Jubilejní ročník přinese hvězdné koncerty, květinové expozice i program po celých Litoměřicích.

Česká značka Navlasil sází na vědu. Vlasovou péči vyvíjí sama

Komerční sdělení

Vlastní laboratoř, vlastní receptury a důraz na účinnost. Zakladatelé ostravské společnosti Primulus Group stojí za značkou Navlasil, kterou vyvíjejí od prvního nápadu až po finální balení. Proč...

15. dubna 2026

Český Teleflex: Symbióza kvality a týmové spolupráce

Komerční sdělení
Zdeněk Štencl, ředitel oddělení kvality českých závodů Teleflex

V srdci Evropy, v českých závodech Teleflex, vznikají zdravotnické prostředky, které mají globální dopad. Zdeněk Štencl, ředitel oddělení kvality, v nedávném rozhovoru sdílel své nadšení ze získaných...

15. dubna 2026

Prodloužený víkend v Ostravě

Komerční sdělení
Masarykovo náměstí

Prodloužené jarní víkendy jsou ideální příležitostí poznat Ostravu. Zkuste zamířit na místa, která kombinují historii, architekturu i zajímavé zážitky. Ať už přijíždíte poprvé, nebo se vracíte, město...

15. dubna 2026

Budoucnost patří dovednostem. CzechSkills ukázaly, co umí nová generace

Komentář

Jak připravit mladé lidi na rychle se proměňující svět práce? Odpověď nabídlo národní mistrovství odborných dovedností CzechSkills 2026, které se na konci března uskutečnilo na brněnském výstavišti.

14. dubna 2026

Jarní restart zahrady. Jak si užít probuzení přírody bez velké námahy

Komerční sdělení

Znáte ten pocit? Otevřete ráno dveře na terasu, ve vzduchu cítíte vůni půdy a první paprsky slunce probouzejí zeleň po zimě. V každém, kdo miluje zahradničení, se v tu chvíli ozve známé kutilské...

14. dubna 2026

Léto ve Skiareálu Špindlerův Mlýn: hory plné zážitků pro každého

Komerční sdělení

Skiareál Špindlerův Mlýn zahajuje letní sezónu 1. května 2026 a zve návštěvníky na pobyt na horách plný aktivního pohybu, ale i odpočinku v nezapomenutelné atmosféře krkonošské přírody. Pro ty, kteří...

14. dubna 2026

Chomutovská žákyně porazila všechny a náleží jí titul Mladý zemědělec

Komerční sdělení
Semifinálové kolo v Lovosicích vyhrála Anna Cinková

Semifinálové kolo soutěže Mladý zemědělec se uskutečnilo na Střední odborné škole technické a zahradnické v Lovosicích. Do celostátního finále tak postupuje Anna Cinková a Martin Ktoda.

14. dubna 2026

Hubení vosího hnízda bez obav! Rychlá a efektivní pomoc specialistů

Komerční sdělení
Hubení vosího hnízda bez obav! Rychlá a efektivní pomoc specialistů

Pozor na invazi vos! Hnízda se rychle množí a ohrožují bezpečí bodnutím doma i venku. Obavy zda je vosí hnízdo pod střechou nebo v zahradě? Experti na hubení vosího hnízda přijedou okamžitě, bezpečně...

14. dubna 2026

Magnézium může pomoci při svalových křečích. Jak to funguje?

Komerční sdělení

Podívejte se na video jak magnézium pomáhá při prevenci svalových křečí. Křeče a bolesti svalů vznikají nejčastěji v důsledku jejich přetížení a vlivem nedostatku minerálů, především magnézia.

14. dubna 2026

Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Komerční sdělení
Vamberecký ESAB: dráty, které drží svět pohromadě

Východočeský Vamberk ale už téměř devadesát let patří mezi místa, odkud putují do světa výrobky, bez nichž by moderní civilizace jednoduše nefungovala. Svařovací dráty ze závodu společnosti ESAB...

13. dubna 2026

