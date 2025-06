Dana Rušinová z AgeVoltu mění přístup k chytré elektromobilitě

S Danou Rušinovou, která v AgeVoltu odpovídá za strategické financování, jsme si povídali o tom, co dělá jejich řešení výjimečným, a také o tom, jak jí účast v programu Women in Tech pomáhá v dalším rozvoji a růstu.

Co je podle vás na AgeVoltu nejrevolučnější?

Náš model nabíjení elektromobilů. Umožňujeme, aby se poskytovatelem nabíjení mohl stát kdokoli, kdo má parkovací místo. Za vlastních podmínek si nabíjí svá auta, případně nabízí i veřejné nabíjení, čímž ho zpřístupňuje kdekoliv a komukoliv. Nabíjení se tak stává běžnou součástí každodenního pohybu – při práci, sportu nebo nakupování. Řidič nemusí hledat nabíječku, ale nabíjí tam, kde se právě nachází. A poskytovatel si tímto způsobem vytváří nový zdroj příjmu. Zároveň jde o model udržitelný, výnosný a škálovatelný, který urychluje budování veřejné nabíjecí infrastruktury. K tomu všemu vytváří základnu pro budoucí zapojení našich zákazníků do energetického trhu jako dalšího zdroje příjmů. A AgeVolt tímto přispívá ke stabilitě a dostupnosti energetických sítí.

Představíte nám, jak váš systém chytrého nabíjení funguje v praxi?

Základem je platforma MyAgeVolt, která řídí nabíjení a spotřebu energie. Náš zákazník jako provozovatel nabíjení si v ní nastavuje vlastní ceny, podmínky i přístupová práva. Platforma nabízí také doplňkové služby, jako je správa firemního autoparku elektrických vozidel, parkování, věrnostní systém a další. Každý uživatel si může platformu přizpůsobit – ať už jde o hotel, obchodní řetězec, firmu nebo samosprávu. Řidič si nabíjení jednoduše spustí a zaplatí přes aplikaci. Součástí našeho řešení jsou také chytré nabíječky – buď naše vlastní, nebo od jiných výrobců – a patentované technologické prvky, které výrazně snižují náklady na instalaci a provoz. Výhodou je, že v jedné platformě jsou dostupné všechny nástroje potřebné pro provoz elektrického vozu i nabíjecí infrastruktury.

V čem se liší AgeVolt od běžných provozovatelů nabíjecích stanic?

V decentralizaci poskytování nabíjení. Namísto toho, aby jedna firma spravovala stovky veřejných nabíječek, umožňujeme stovkám běžných provozovatelů spravovat nabíjení samostatně a zároveň ho nabízet i veřejnosti. Díky tomu je nabíjení dostupnější, levnější a nachází se tam, kde ho lidé skutečně potřebují. Podle dostupných informací je pro životnost baterie elektromobilu lepší, když se nabíjí postupně. Průměrný řidič denně ujede tolik, co dobije zhruba za 15 minut. Za ten čas stihnete třeba nakoupit. Na druhou stranu může vlastník nabíjecí infrastruktury využít poskytování nabíjení k podpoře vlastního podnikání, například jako benefit pro zákazníky či zaměstnance.

Co se stane při výpadku nebo nedostatku energie?

Naše nabíječky mají chytré řízení, které monitoruje zatížení sítě a automaticky upravuje výkon nabíjení. Dokážou dočasně omezit nebo přerozdělit nabíjení tak, aby nedošlo k přetížení sítě. To je výhodné zejména pro firmy, které si díky tomu nemusí draze navyšovat rezervovanou kapacitu elektrické sítě ani se obávat jejího překročení a následných pokut.

Silnou přítomnost AgeVoltu jsme zaznamenali i na mezinárodním poli, například v Africe - jak to vzniklo?

Díky rozvojovým projektům SlovakAid a podpoře slovenské ambasády v Keni jsme navázali spolupráci s místním partnerem, který působí v oblasti solárních řešení. Setkali jsme se zde s vynikajícími odborníky v oblasti elektrotechniky a společně spustili lokální výrobu našich nabíjecích stanic, které dnes fungují například v Prezidentském paláci nebo v sídle OSN v Nairobi. Tím podporujeme místní podnikání a přechod na elektromobilitu ve východní Africe, kde se stává strategickou prioritou vlád. Věříme tedy, že jsme ve správný čas na správném místě.

Který grant byl pro AgeVolt nejdůležitější?

Nejvíce nás posunul program EIC Accelerator, protože jsme v něm v roce 2020 získali ocenění našeho řešení jako průlomové evropské inovace. Následně jsme obdrželi eurofondový grant a také prvního veřejně-soukromého investora. Veřejné zdroje pro nás byly od začátku klíčové. Jsme škálující technologická firma na vznikajícím trhu, kde musíme nejprve vzdělávat naše zákazníky, než se rozhodnou přejít na elektromobilitu. V takovém typu podnikání jsou soukromí investoři velmi opatrní.

Inovace jsou důležitou součástí rozvoje každé společnosti. Často však přinášejí zásadní změny, a proto vyžadují více financí i času na prosazení. Moudrá společnost by je proto měla systematicky a dlouhodobě podporovat.

Jste aktuálně účastnicí programu Women in Tech, který poskytuje mentoring, silný networking nebo pomoc při fundraisingu. Co vám jako ženě v technologickém oboru dosud přinesl?

Především inspiraci, podporu a komunitu žen, které se nebojí jít za svým cílem a chtějí za sebou zanechat něco pozitivního. To je mi blízké. Vnímám také, že když své pracovní výzvy konfrontuji s podobně naladěnými ženami, dostávám srozumitelnější odpovědi a nacházím přijatelnější řešení. Zároveň jsou to vždy lidsky velmi příjemná setkání.

Jak vnímáte ženskou roli v oblasti technologií?

Jako velmi důležitou. V technologickém prostředí často dominují muži ajťáci, a právě proto je důležité, aby ženy do tohoto světa přinášely pohled běžného uživatele, empatii a praktičnost. Jejich přístup pomáhá vytvářet produkty, které dávají skutečný smysl, a týmy s příjemnou dynamikou. Potřebujeme více žen nejen ve vývoji, ale i na rozhodovacích pozicích.