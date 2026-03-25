Dálkové odečty podle EED: proč nemusí znamenat výměnu všech měřidel

Komerční sdělení
Evropská směrnice EED zavádí od roku 2027 povinnost dálkových odečtů spotřeby tepla a teplé vody. Pro správce domů a SVJ to ale nemusí znamenat plošnou výměnu měřidel ani vysoké investice. Klíčem je retrofit stávajících instalací.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: ACRIOS Systems s.r.o.

V domech po celé republice jsou instalovány miliony měřidel, která spolehlivě měří spotřebu tepla či vody. Do správy budov ale vstupuje nová realita: evropská směrnice o energetické účinnosti (EED) postupně prosazuje dálkové odečty a častější informování o spotřebě. Vstupuje v platnost od roku 2027. Pro výbory SVJ a správce domů tak vyvstává otázka, jak se na tuto změnu připravit, aniž by to znamenalo plošnou výměnu měřidel a výrazné navýšení nákladů.

Odečty spotřeby patří k činnostem, které ve správě domu obvykle probíhají tiše na pozadí. Stačí ale několik nepřístupných bytů a z rutiny se rychle stává problém. Dlouhá léta se to řešilo náhradními termíny nebo odhady. Jenže očekávání se mění. Tlak na přesnější data roste, a to nejen kvůli vyúčtování, ale i proto, že obyvatelé chtějí mít svou spotřebu více pod kontrolou a vidět ji průběžně, ne až jednou ročně.

Co přesně EED ukládá

U stávajících instalací je rok 2027 klíčovým milníkem, od kterého vzniká povinnost zajistit dálkově čitelné odečty spotřeby tepla a teplé vody v souladu se směrnicí EED. Stávající zařízení mají být do té doby dovybavena nebo nahrazena tak, aby tuto povinnost splňovala.

Zároveň se počítá s tím, že tam, kde dálkový odečet existuje, mají obyvatelé dostávat přehled o spotřebě častěji, typicky v měsíčním režimu.

Retrofit místo výměny

Na první pohled to může působit jako předzvěst rozsáhlých investic a nutnosti vyměnit všechna měřidla. V praxi ale často platí jednodušší scénář. Zkušenost ze správy domů ukazuje, že řada instalovaných měřidel měří spolehlivě, ale nebyla navržena pro další přenos dat. Problém tak nebývá v samotném měření, ale v tom, jak data z měřidel dostat do systému, se kterým dokážou pracovat správci i zpracovatelé vyúčtování.

Proto se v posledních letech prosazuje přístup, který je pro starší domy často nejrealističtější: doplnění měřidel o komunikační vrstvu. Měřidlo zůstává na svém místě, ale přibývá k němu modul nebo sběrnice, která data přečte a odešle dál.

V domech, kde jsou instalována měřidla různých výrobců a typů, se tento přístup ukazuje jako praktičtější než snaha všechno sjednotit na jednu technologii. Komunikační sběrnice zde fungují jako „překladová vrstva“ mezi měřidly a datovým systémem. Díky tomu dům není vázán na jednoho výrobce a při obnově nebo rozšiřování systému může vybírat z více dodavatelů.

Dálkový odečet nepřináší jen komfort. Správcům ubývá domlouvání termínů a problémů s přístupem do bytů. Obyvatelé získávají přehled o spotřebě dříve než jednou ročně při vyúčtování a snáze si všimnou, že se děje něco neobvyklého. Pro dům jako celek to znamená méně krizových situací a méně odečtů řešených na poslední chvíli.

Funkčnost řešení potvrzují realizované projekty v Česku i zahraničí. Například v litevském Vilniusu vznikla městská infrastruktura pro dálkové odečty, která dnes sbírá data ze statisíců měřidel do jednoho systému. Česká společnost ACRIOS Systems do projektu dodala deset tisíc sběrnic a navrhla řešení, které dokáže pracovat s měřidly různých výrobců a typů. Zkušenosti z takto rozsáhlého projektu se pak přirozeně přenášejí i do prostředí bytových domů, kde je technologická různorodost běžnou realitou.

Klíč je v přístupu, ne v rozpočtu.

Směrnice EED přináší změnu, která se dotýká velké části bytových domů. Neznamená ale automaticky nutnost plošných výměn techniky. Řešením je retrofit stávajících měřidel, tedy jejich doplnění o komunikační vrstvu umožňující dálkový odečet a práci s daty. Volba technického přístupu pak zásadně ovlivňuje náklady i náročnost celého přechodu.

O společnosti ACRIOS Systems

ACRIOS Systems je česká technologická společnost, která dodává bezpečná a spolehlivá řešení pro dálkový odečet měřidel. Zaměřuje se na modernizaci stávajících instalací pomocí převodníků a na zakázkový vývoj IoT řešení. Navrhuje vlastní hardware, firmware i integrace tak, aby se výsledné řešení snadno začlenilo do systémů zákazníka a odpovídalo konkrétním požadavkům projektu. Společnost disponuje vlastním vývojovým týmem a realizuje projekty napříč Evropou.

Nejčtenější

Allwyn Česko uvádí loterii 20 Mega. Hrát lze už za dvacet korun

Komerční sdělení

Společnost Allwyn Česko uvádí na tuzemský trh novou číselnou loterii 20 Mega. Hra nabízí jednoduchý princip: za dvacet korun mohou lidé hrát o výhru až 20 milionů korun. Slosování probíhá každý den a...

25. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.