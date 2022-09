Co dnes zákazníci e-shopů chtějí? Přijďte na Eshopistu, už ve středu

Nenechejte si ujít dalšího letošního Eshopistu. Další díl této uznávané networkingové platformy, která spojuje špičky české e-commerce, se koná ve středu 14. září v Praze.

Můžete se těšit na inspirační blok, přednášky o trendech a zajímavostech s předními hráči v oblasti logistiky a expanze, panelovou diskuzi s odborníky, expertní blok i networking.

Na co se musejí e-shopy připravit?

Klíčovými tématy budou trendy v logistice a expanze. Co e-shopy v blízké budoucnosti v těchto oblastech čeká a jak na to musejí reagovat již nyní? Na co si dát pozor při dobývání nových trhů a proč se mnoho e-shopů stále častěji přiklání k využívání outsourcingu logistiky?

Mezi hlavními speakery se představí Zdeněk Prchlík, Managing Director ze Zásilkovny. Ten ukáže, čemu dnes čelí přepravní společnosti, ať už jsou to vlivy jako ceny pohonných hmot, nebo inflace a recese, a jaké existuje řešení. Odhalí také, jak vliv ekonomické situace ovlivňuje celou přepravní infrastrukturu, na co se mají e-shopy výhledově připravit a jaké jsou trendy nejen v oblasti udržitelnosti, ale i samotného doručování. Má pro vás připravena i zajímavá data ze spotřebitelského průzkumu.

Petr Novotný, Managing Director z Packety International, s vámi bude sdílet aktuální informace, co zákazníci e-shopů v oblasti přepravy do zahraničí stále více žádají a jak se přepravní společnosti musejí vyrovnat s trendem poptávky na rychlé doručování, tedy krátké lead times z a do zahraničí do 48 hodin. Poradí také, jak vůbec na expanzi na zajímavé trhy a jak to celé efektivně zprocesovat.

O tom, jak se nyní vyvíjí Q-commerce, tedy expresní doručení v desítkách minut od objednání, bude přednášet Josef Dvořák, Head of Wolt Drive.

Na co se připravit než vyrazíte dobýt nové trhy? Na jakou analýzu nesmíte zapomenout? Na co se zaměřit v jakých krocích? Proč stojí za to si expanzi otestovat? Michal Janík, CEO Mergado, prozradí know-how, proč stojí za to si s pomocí platforem a srovnání s konkurencí vstup na nový trh otestovat a zkusit si, zda má vůbec význam se do této expanze pustit ve velkém.

Patrik Babinec, CMO Skladon, ukáže, jak si lze zjednodušit expanzi na nové trhy a proč se celá řada e-shopů stále častěji přiklání k variantě outsourcingu logistiky. Jaké trendy nás v oblasti fulfillmentu čekají v následujících letech? Součástí budou také zajímavá data ze zahraničních trhů.

Mezi hosty velké panelové diskuse pak usedne Ruslan Skopal z Trenýrkarny.cz, Zdeněk Prchlík a Milan Šmíd ze Zásilkovny a mnoho dalších.

Další Eshopista se koná už příští středu 14. září a sedmým rokem ho pořádá marketingová agentura Acomware.

Vstupenku lze koupit na eshopista.cz.

Partnery letošního ročníku Eshopisty jsou Alza, Heureka Group, Zásilkovna, Skladon, Luigi’s Box, PPC Bee, Shoptet a kreativní agentura Blueglue. Mediálními partnery jsou Marketing & Media, zpravodajský portál komoraplus.cz a měsíčník Hospodářské komory České republiky Komora.