Chytré technologické vychytávky, které vám usnadní život

Nejen že vám tyto žhavé kousky neudělají ostudu, ale především vám svou funkčností usnadní každodenní život.

Pro zábavu

Jestli si rádi zahrajete na svém smartphonu Pokemon Go nebo třeba casino online, váš zážitek ze hry rozhodně posunou na vyšší úroveň bezdrátová sluchátka. Na trhu je jich k mání celá řada od malých do uší až po ty přes hlavu. Záleží na vaší preferenci. Popularitě se těší například Apple AirPods nebo Samsung Galaxy Buds. Kdo si ale potrpí na vysokou kvalitu zvuku, sáhne po profesionálních sluchátkách na uši od Sony nebo Marshall, která vás okamžitě dostanou do hry. Nemají žádné kabely, odstraňují šum a jednoduše se nabíjejí. Jsou zkrátka dokonalým doplňkem každého hráče nebo milovníka hudby.

Dalším trhákem na trhu s elektronikou jsou brýle pro virtuální realitu, které vás doslova přenesou do jiného světa. Tento headset se snadno připojí ke konzoli nebo PC a díky jeho cenové dostupnosti už dnes není problém si ho vyzkoušet na vlastní oči.

Na sport

Další technologickou vychytávkou jsou chytré hodinky, které potěší ty z nás, kteří chtějí být fit za všech okolností. Tyto sporttestery svému majiteli měří nepřetržitě tep, kalorie, ušlé kroky nebo vystoupaná patra. Zároveň ale fungují jako klasické hodinky, se kterými se ovšem dá často také platit, jako tomu je u modelu Apple Watch. Materiál řemínku je vyrobený ze silikonu a dá se pořídit v jakékoli barvě či designu. Smart hodinky tedy plní rozhodně i funkci trendy doplňku na zápěstí. Samozřejmostí je také připojení pomocí Bluetooth, vodotěsnost a kompatibilita se smartphonem. Díky těmto chytrým hodinkám máte skvělý přehled o svém zdravotním stavu a cítíte se tak lépe a v kondici.

Na doma i do práce

Kdo by si doma nechtěl užít vlastní domácí kino? Na trhu s elektronikou jsou nyní k dostání luxusní projektory, na kterých se dají sledovat filmy nebo třeba sportovní utkání. Na výběr je z několika druhů včetně HD a 4K. Jejich použití je naprosto snadné. Projektor po zapojení promítá na projekční plátno, které se dá umístit kdekoli v místnosti. Díky Wi-Fi připojení se můžete koukat prakticky na cokoli kdykoli. Značky jako Optoma nebo Epson patří na trhu s domácími projektory mezi nejprodávanější. Tato multifunkční elektronika se ale dá využít také v kanceláři, například při prezentacích.