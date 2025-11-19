ChatGPT dostupná všem. Vyzkoušejte zdarma AI lídra NVIDIA RTX PRO 6000

Komerční sdělení
Bez kompromisů. V éře, kdy umělá inteligence udává tempo inovací, NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell poráží dosavadního krále NVIDIA H100 a umožňuje nasazení velkého jazykového modelů od OpenAI (ChatGPT), podstatně levněji a rychleji. Chcete mít náskok? Vyzkoušejte její výkon zdarma přímo na ZonerCloudu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

RTX PRO 6000 Blackwell přináší nový výkon serverových GPU. | foto: ZonerCloud

Přináší skutečný výkon

Dříve jste pro podobný výkon potřebovali drahé serverové sestavy a složitou infrastrukturu. RTX PRO 6000 s 96 GB VRAM však zvládne celý model na jediném GPU. Výsledek? Rychlejší inference, méně kompromisů a výrazně levnější provoz.

Dostupnost, která mění hru

Zatímco tradiční řešení představovala investici na úrovni milionů korun, u této karty už mluvíme o čtvrtině ceny. A protože ji lze pronajmout i za zlomek ceny u nás na ZonerCloudu, získává přístup k této technologii i ten, kdo nechce ze začátku investovat velké peníze do vlastních serverů.

Proč RTX PRO 6000 poráží H100? Detailní testy, srovnání, grafy výkonu i nákladovosti najdete na blogu ZonerCloudu – a ano, připravili jsme také možnost vyzkoušet GPU zdarma.

Nečekejte, až konkurence získá náskok. Navštivte ZonerCloud, rezervujte si zdarma RTX PRO 6000 a objevte, co může váš LLM vývoj posunout dále.

Nejčtenější

Sazka mění jméno. Od konce ledna z ní bude Allwyn

Komerční sdělení
Sazka mění jméno. Od konce ledna z ní bude Allwyn

Sazka po více než sedmi desetiletích mění název. Od konce ledna převezme jméno své mateřské společnosti Allwyn. Oblíbené loterie, losy i další hry zůstávají stejné. S novým jménem přijde i svěžejší...

Vlčí mák ČR 2025: Síla solidarity, která spojila celou zemi

Komerční sdělení
a

Včera 11. listopadu, v Den válečných veteránů, Ministerstvo obrany ČR slavnostně uzavřelo další mimořádně úspěšný ročník celorepublikové kampaně Vlčí mák České republiky pro válečné veterány.

Dovolená ve Vysokých Tatrách 2025: Zima, jež přináší skutečné zážitky

Komerční sdělení

Vysoké Tatry – srdce Slovenska a nejmenší velehory na světě – se opět oblékly do bílé. Zimní sezona 2025 slibuje novinky, které posunou zážitky z hor na novou úroveň.

Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Komerční sdělení
Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Pivovar Samson slaví velký úspěch na domácí i mezinárodní pivní scéně. V prestižní soutěži České pivo 2025, kterou každoročně pořádá Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s Výzkumným ústavem...

Podfukáři 3: Odhalte skutečnou iluzi

Komerční sdělení

Zmizeli, jen aby se znovu vrátili. Podfukáři přicházejí se třetí loupeží, která všem vyrazí dech. A ke svým dalším neuvěřitelným kouskům si skupina iluzionistů známá pod názvem Čtyři jezdci přizve...

V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Komerční sdělení
V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Digitální dovednosti nejsou ve vrchlabské základní škole samostatným tématem, ale přirozenou součástí všech předmětů. Učitelé tu věří, že technologie mají smysl tehdy, když dětem pomáhají lépe...

19. listopadu 2025

Veletrh Jak na společné vzdělávání se věnoval bezpečnosti na školách

Komerční sdělení
Náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková a děkan Pedagogické fakulty Ladislav Bláha

Ústecký kraj uspořádal veletrh Jak na společné vzdělávání na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Mottem letošního ročníku bylo Bezpečná škola pro všechny. Záštitu nad akcí převzala 1....

19. listopadu 2025

EF EPI 2025: Češi se v angličtině zlepšili. Na špičku to ale nestačí

Komerční sdělení
EF EPI 2025: Češi se v angličtině zlepšili. Na špičku to ale nestačí

Přední světová vzdělávací instituce EF (Education First) dnes zveřejnila výsledky Indexu znalosti angličtiny pro rok 2025 (EF English Proficiency Index – EF EPI). Prvenství obhájilo Nizozemsko, Češi...

19. listopadu 2025

ChatGPT dostupná všem. Vyzkoušejte zdarma AI lídra NVIDIA RTX PRO 6000

Komerční sdělení
RTX PRO 6000 Blackwell přináší nový výkon serverových GPU.

Bez kompromisů. V éře, kdy umělá inteligence udává tempo inovací, NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell poráží dosavadního krále NVIDIA H100 a umožňuje nasazení velkého jazykového modelů od OpenAI (ChatGPT),...

19. listopadu 2025

Barber’s Wife odchází ze Zličína a pokračuje v Rudné a Jinočanech

Komerční sdělení
Profesionální barbeři se postarají o skvělou image

Po patnácti letech v Metropoli Zličín uzavírá Barber’s Wife kapitolu své historie. Byla to léta plná střihů, příběhů a klientů, kteří s týmem rostli – dnes do křesla usedají jejich děti. Patřili mezi...

19. listopadu 2025

Ostrava znovu hledá inspirativní následovníky Jana Amose Komenského

Komerční sdělení
Ostrava znovu hledá inspirativní následovníky Jana Amose Komenského

Jak se od roku 2005 stalo dobrou tradicí, také v příštím roce 2026 statutární město Ostrava ocení výjimečné pedagogické i nepedagogické pracovníky škol na svém území.

18. listopadu 2025

Šperk jako dárek: proč po něm toužíme?

Komerční sdělení

Vánoce jsou obdobím, kdy svět na chvíli zpomalí a naše přání získávají skutečnou podobu. Každý rok přemýšlíme, čím sobě nebo svým blízkým udělat opravdovou radost. A právě šperk patří mezi dárky,...

18. listopadu 2025

Sazka mění jméno. Od konce ledna z ní bude Allwyn

Komerční sdělení
Sazka mění jméno. Od konce ledna z ní bude Allwyn

Sazka po více než sedmi desetiletích mění název. Od konce ledna převezme jméno své mateřské společnosti Allwyn. Oblíbené loterie, losy i další hry zůstávají stejné. S novým jménem přijde i svěžejší...

18. listopadu 2025

Predikce bitcoinu 2025 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ čeká nás bear market?

Komerční sdělení

Bitcoin znovu budí emoce – po propadu pod hranici 100 000 USD se vrátil nad klíčovou úroveň a investoři řeší, co přijde dál. Rok 2025 přináší nové výzvy i naděje od možného „Santa rally“ až po obavy...

18. listopadu 2025

Predikce bitcoinu 2025 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ čeká nás bear market?

Komerční sdělení

Bitcoin znovu budí emoce – po propadu pod hranici 100 000 USD se vrátil nad klíčovou úroveň a investoři řeší, co přijde dál. Rok 2025 přináší nové výzvy i naděje od možného „Santa rally“ až po obavy...

18. listopadu 2025

Predikce bitcoinu 2025 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ čeká nás bear market?

Komerční sdělení

Bitcoin znovu budí emoce – po propadu pod hranici 100 000 USD se vrátil nad klíčovou úroveň a investoři řeší, co přijde dál. Rok 2025 přináší nové výzvy i naděje od možného „Santa rally“ až po obavy...

18. listopadu 2025

Svět je i doma. Ukáže GLOW UP University Tour

Komerční sdělení

Moravskoslezský kraj aktivně pracuje na tom, aby mladí lidé neodcházeli za vzděláním a prací mimo region. Chce jim ukázat, že kvalitní vysoké školy, atraktivní obory i inspirativní kariérní...

17. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.