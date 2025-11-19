ChatGPT dostupná všem. Vyzkoušejte zdarma AI lídra NVIDIA RTX PRO 6000

Komerční sdělení
Přináší skutečný výkon
Dříve jste pro podobný výkon potřebovali drahé serverové sestavy a složitou infrastrukturu. RTX PRO 6000 s 96 GB VRAM však zvládne celý model na jediném GPU. Výsledek? Rychlejší inference, méně kompromisů a výrazně levnější provoz.
Dostupnost, která mění hru
Zatímco tradiční řešení představovala investici na úrovni milionů korun, u této karty už mluvíme o čtvrtině ceny. A protože ji lze pronajmout i za zlomek ceny u nás na ZonerCloudu, získává přístup k této technologii i ten, kdo nechce ze začátku investovat velké peníze do vlastních serverů.
Proč RTX PRO 6000 poráží H100? Detailní testy, srovnání, grafy výkonu i nákladovosti najdete na blogu ZonerCloudu – a ano, připravili jsme také možnost vyzkoušet GPU zdarma.
Nečekejte, až konkurence získá náskok. Navštivte ZonerCloud, rezervujte si zdarma RTX PRO 6000 a objevte, co může váš LLM vývoj posunout dále.