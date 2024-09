České startupy sázejí na AI a čím dál více jim šéfují ženy

Nástroj od Kardi Ai monitoruje zdraví srdce za pomoci umělé inteligence a spolu s dalšími oceněnými projekty jasně dokazuje, jak obrovský potenciál s sebou nese tato nově nastupující technologie.

Třetina lidí neví o své arytmii

Letošní 17. ročník soutěže Vodafone Nápad roku měl pořádně nabito. Porotci museli vybírat hned ze 137 různých projektů, které v nejstarší startupové soutěži v Česku soupeřily o hodnotné ceny i pozornost investorů. Absolutní vítězství si odnesl tým Kardi Ai, který umožňuje uživatelům jednoduše sledovat stav jejich srdce. Toto řešení za pomoci umělé inteligence identifikuje potenciální hrozby, které mohou vést k srdečnímu selhání, ale také mozkové mrtvici, či dokonce demenci. Mezi tato rizika patří například i srdeční arytmie, kterou podle zakladatele startupu Vlastimila Hrabala v Česku trpí více než půl milionu lidí, přičemž třetina z nich o svém problému vůbec neví.

První cenu soutěže Vodafone Nápad roku si letos odnesl tým Kardi Ai.

Kardi Ai vše pečlivě monitoruje a cenná data poskytuje jak samotnému uživateli, tak jeho lékaři. Díky tomu může zachránit lidský život i tomu, kdo nepociťuje žádné příznaky. „Zdravotnictví se ukazuje jako další silná oblast českých inovátorů, podobně jako kyberbezpečnost, enterprise software nebo herní byznys. Obzvlášť ve spojení s AI, kde jsou tuzemské firmy technologicky velice silné,“ uvedl zakladatel úspěšné soutěže Martin Kešner. Také poukázal na to, že inovace v oboru zdravotnictví stojí na vítězné příčce již čtvrtým rokem.

Zautomatizovat lze průzkumy i robota

Na projektech přihlášených v letošním roce je jasně znát dynamický nástup umělé inteligence. Využívá ji hned polovina z desítky nejlépe umístěných startupů. Její nasazení je patrné i z názvu společnosti Lakmoos AI, která obsadila druhé místo. „Ocenění je jen třešnička na dortu. To důležité se děje mezi řádky: mentoring, navazování spoluprací, otevírání dveří,“ uvedla zakladatelka Kamila Zahradníčková. Její společnost se zaměřuje na automatizaci marketingových průzkumů pomocí digitálních respondentů a díky soutěži Nápad roku byla dokonce ještě před výhrou druhého místa doporučena do významné banky, telekomunikační firmy a k několika hráčům v energetice.

Třetí místo vybojoval Ladislav Dvořák se svým projektem RoboTwin, který vyvíjí chytrá zařízení pro robotizaci výroby. Ta například zjednoduší robotizaci výrobních procesů bez nutnosti programování a pomohou automatizovat i tam, kde to dosud nebylo možné. „Naše technologie vznikla v reakci na přímou poptávku z průmyslu,“ vysvětlila zakladatelka RoboTwin Megi Mejdrechová. „Ukázalo se, že stejný problém má spousta firem a že programování robotů je výzva, se kterou víc nebo míň bojují všichni.“

Návštěva špičkových vývojových center

Ocenění Huawei Startup roku 2024 získal projekt Infigy Lukáše Caldra a Jiřího Šizlinga. Infigy je chytrá energetická platforma, která umožňuje domácnostem efektivně řídit spotřebu energie z obnovitelných zdrojů jako například z fotovoltaiky. Huawei oceňuje soutěžící s největším růstovým potenciálem již od roku 2018 a díky tomuto partnerství zástupce Infigy společně s kolegy z Lakmoos AI a RoboTwin dostanou příležitost absolvovat týdenní technologickou misi do Číny, kde mimo jiné navštíví výzkumná a vývojová centra Huawei v Šen-čenu. „V našem případě je výhra cesty do Číny jak z říše snů – co víc si jako projekt v sektoru obnovitelných zdrojů přát než cestu do místa, které je aktuálním těžištěm tohoto odvětví,“ prohlásil Lukáš Caldr.

Tým Infigy přebírá svou cenu při vyhlášení soutěže Vodafone Nápad roku. Zleva: Pavel Košek, Lukáš Caldr, Jiří Šizling a Kristýna Svobodová

Žen v technologiích je čím dál víc

Mezi projekty vynikla také firma EcoHaus, kterou vede mladá podnikatelka Petra Doubková. Svůj nápad na výrobu ekologického pracího prostředku ve formě rozpustitelných papírků nejprve rozpracovala na vysoké škole. V loňském roce se s ním přihlásila do programu Women in Tech, za kterým stojí Huawei a Hospodářská komora, a v letošním klání Nápadu roku získala fantastické čtvrté místo a speciální cenu týdeníku Ekonom.

Nárůst žen v oblasti podnikání a technologií prokazatelně stoupá a mezi finalisty mají ženské startupistky stále větší zastoupení. „Je skvělé sledovat, jak se v technologickém sektoru prosazují ženy a přinášejí nové inovace. Tento trend je jednoznačně na vzestupu a těší nás, že jej společně s dalšími partnery můžeme podporovat,“ uvedl Pavel Košek, ředitel komunikace českého zastoupení Huawei.