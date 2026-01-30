CES 2026: Samsung představil novou koncepci chytré domácnosti

Samsung na CES představil celou řadu nových spotřebičů pro chytrou domácnost, s vysokým výkonem a nejmodernější umělou inteligencí. Spotřebiče řady Bespoke AI budou šetrnější k oblečení, umožní snadné a intuitivní nastavení teploty nebo zpříjemní úklid domácnosti.

K nové řadě patří i bohaté možnosti konektivity a komunikace mezi jednotlivými přístroji. Mezi novinky patří klimatizace Bespoke AI WindFree Pro Air Conditioner, vlajková loď mezi robotickými vysavači, Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, vylepšený osvěžovač oblečení Bespoke AI AirDresser a pračka se sušičkou Bespoke AI Laundry Combo. Poslední dva zmíněné produkty nebudou v České republice dostupné.

„Letos představujeme další přírůstky do chytrých domácností – vylepšené modely Air Dresser, Laundry Combo a WindFree Air Conditioner. Při práci na nich jsme vycházeli ze zpětné vazby od zákazníků a využívali jsme rozsáhlé zkušenosti z výzkumu a vývoje za poslední roky,“ říká Jeong Seung Moon, výkonný viceprezident a ředitel výzkumu a vývoje v divizi digitálních spotřebičů Samsung Electronics. „Díky neustálým inovacím se nám daří výrazně vylepšovat každodenní interakci mezi spotřebiči a jejich uživateli.“

Pračka se sušičkou Bespoke AI Laundry Combo – rychlejší cykly, vylepšené sušení a šetrnější zacházení s oblečením

Pračka se sušičkou Bespoke AI Laundry Combo se poprvé představila uživatelům v roce 2024. Verze 2026 přináší celou řadu nových funkcí a vylepšení, výsledkem jsou kratší prací cykly a kvalitnější sušení. Program Super Speed využívá vysokotlakou technologii Speed Spray, díky níž prací prostředek proniká do oblečení líp a účinnější je i máchání, takže celý cyklus je rychlejší a efektivnější. O lepší sušení se stará nová technologie Booster Heat Exchanger. Novinkou je také funkce Auto Open Door+, která po skončení praní automaticky otevře dveře a spustí systém vnitřní cirkulace vzduchu, aby mokré oblečení nezatuchlo.

Vylepšený program AI Wash & Dry+1 využívá systém senzorů, díky nimž se prací cyklus pro každou dávku samostatně optimalizuje. Systém oblečení zváží, zařadí do jedné z pěti kategorií (např. outdoorové oblečení nebo džíny) a zjistí, jak je zašpiněné, načež odměří optimální množství vody i pracího prostředku2. Nový filtr Wide Lint má dvě vrstvy a velkou plochu pro zachycení cupaniny a dalších nečistot, navíc se díky šikovnému provedení velmi snadno čistí. Kromě standardního modelu s displejem s úhlopříčkou 7 palců (17,8 cm) je v letošní nabídce i levnější varianta s úhlopříčkou 2,8“ (7,1 cm) a otočným voličem. Bespoke AI Laundry Combo však nebude v České republice dostupný.

Osvěžovač oblečení Bespoke AI AirDresser – vyhlazení záhybů a chytřejší sušení

Po třech letech přichází nová verze osvěžovače oblečení Bespoke AI AirDresser s mnoha vylepšeními. Přibyla funkce Auto Wrinkle Care neboli snadné a rychlé vyhlazování záhybů pomocí technologie Dual AirWash a parního systému Dual JetSteam. Ten také velmi účinně udržuje oblečení svěží, protože horký vzduch proniká hlouběji do látky. Tím se zároveň likviduje 99,9 % vybraných typů virů3 a bakterií4 a 99 % nepříjemného zápachu5. Do výbavy patří také inteligentní systém sušení, který nastaví délku celého procesu podle množství oblečení. Tím pádem se nestane, že by oblečení bylo vlhké nebo naopak přesušené.

Za pozornost stojí spolupráce osvěžovače AirDresser s pračkou a sušičkou Bespoke AI Laundry Combo. Funkce Auto Cycle Link6 po vyprání oblečení v pračce doporučí odpovídající sušicí cyklus v osvěžovači. Když v pračce zvolíme některý ze speciálních programů (třeba pro praní jemných blůz), automaticky se stejný program nastaví na AirDresseru. Mezi další přednosti osvěžovače patří elegantní dvířka a displej s úhlopříčkou 2,8“ (7,1 cm) pro lepší ovládání. Bespoke AI AirDresser nebude v Česku k dispozici.

Klimatizace Bespoke AI WindFree Pro – různé režimy a víc lopatek

Letošní verze klimatizace WindFree Air Conditioner je podobně jako jiné spotřebiče vybavená umělou inteligencí7 a technologií Motion Wind, která umožňuje využívat různé režimy chlazení (ty jsou jedním z hlavních faktorů, podle nichž si uživatelé klimatizace vybírají)8. Místo jedné lopatky jsou tu hned tři, takže lze směr pohybu chlazeného vzduchu libovolně měnit. Díky systému Triple Motion Wings nabízí klimatizace hned sedm různých režimů – patří mezi ně Max Wind, který znamená o 15 % rychlejší zchlazení místnosti,9 Surround Wind s rovnoměrným prouděním vzduchu, Long Reach Wind, při němž se chladný vzduch dostane do dvojnásobné vzdálenosti10, či Down Wind, který tlačí teplý vzduch směrem dolů, aby se ochlazování zrychlilo. Kromě toho jsou k dispozici inteligentní režimy Direct a Indirect Wind, při nichž systém automaticky díky radarové technologii rozpozná přítomnost uživatele a automaticky směr proudění vzduchu přizpůsobí.

Další inteligentní technologie AI Fast & Comfort Cooling automaticky analyzuje okolní teplotu, vlhkost a velikost místnosti a podle těchto údajů chlazení optimalizuje. Vychází z analýzy typického způsobu využití11 a nabízí rychlý režim Fast Cooling či komfortní programy WindFree nebo Dry Comfort. K dispozici je i režim AI Energy Mode, který monitoruje způsob využití i okolní podmínky, minimalizuje fluktuace kompresoru a pomáhá snižovat spotřebu energie až o 30 %.12

Robotický vysavač Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra – rozpoznávání objektů i rozlité tekutiny

Nová verze robotického vysavače Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra je vybavená celou řadou inteligentních rozpoznávacích technologií, díky nimž vysavač funguje opravdu automaticky, nutnost lidských zásahů je zcela minimální. Základem je procesor Qualcomm Dragonwing™ s technologií hlubokého strojového učení AI Object Recognition13. Vysavač díky ní velmi spolehlivě poznává lidi,14 psy a kočky,15 ale také špatně viditelné překážky jako kabely nebo rohožky. K dispozici je také technologie AI Liquid Recognition pro rozpoznávání rozlitých kapalin16 – jakmile na ně vysavač narazí, chytrý systém na základě uživatelských preferencí rozhodne, zda ji má vysát, či raději bezpečně objet. Vylepšená technologie Easy Pass Wheel technology navíc dokáže zvednout tělo vysavače, a naopak snížit kolečka, takže vysavač zvládne přejíždět prahy o výšce až 2,4 palce (6 cm).17 Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra bude na český trh uveden v květnu.

