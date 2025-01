Budoucnost je tady: Kryptoměnoví agenti s AI mění pravidla hry

Co jsou kryptoměnoví AI agenti?

Krypto AI agenti jsou autonomní systémy, které pomocí umělé inteligence realizují různé úkoly uvnitř blockchainu a krypto ekosystémů. Tato softwarová řešení využívají i strojové učení, aby díky nim analyzovaly data, tvořily rozhodnutí a realizovaly řešení bez toho, aby byla potřeba asistence člověka.

Od tradičních botů, kteří mají jasně stanovená pravidla, se AI agenti liší možností adaptace a možností se dále učit, na základě informací, které jsou jim poskytnuty. Tento systém umožňuje tvorbu kvalitnějších a inteligentnějších rozhodnutí. Doporučujeme se podívat na nejnovějšího AI agenta Mind Of Pepe.

Postup krypto AI softwaru od sběru až po vyhodnocení a realizaci rozhodnutí | foto: coingecko.com

Mezi klíčové vlastnosti patří analýza dat, pomocí které AI agent procesuje obrovské množství informací a dat, aby identifikovali nejnovější trendy. Dalším klíčovým komponentem je adaptace na nové prostředí, díky čemuž se agent neustále aktualizuje. V současné fázi vývoje jsou tyto formy AI schopny tradingu tokenů, swappingu nebo stakingu pro uživatele. Někteří agenti také komunikují s uživateli pomocí jazykových modelů, což dále rozšiřuje jejich potenciál. Tyto technologie samozřejmě disponují tím nejlepším zabezpečením, ke kterým patří i MPC (Multi-party computation).

K čemu se dají AI agenti využít v kryptoměnách?

Krypto AI agenti mají mnoho využití, ale jejich dominantou jsou kryptoměny a blockchain. Autonomní systémy, které jsou řízeny AI, transformují prostředí digitálních aktiv, což dělá všechny procesy mnohem efektivnější, bezpečnější a inteligentnější. Takovýto AI software je navržen tak, aby vykonával úkoly například v DeFi prostředí, uživatelské podpoře, tradingu nebo dokonce odhaloval podvody.

Rostoucí zájem investorů o AI agent projekty vzrostl od roku 2020 téměř 45x | foto: cbinsights.com

Největší význam je ale - přirozeně - ve správě portfolií a automatizaci tradingu. AI agenti jsou schopni využít předprogramovanou investiční strategii a přizpůsobit ji aktuálnímu vývoji trhu. Na základě toho lze predikovat vývoj a realizovat nákup či prodej mnohem rychleji než jakýkoli člověk. Díky strojovému učení se tradingová strategie dále optimalizuje, čímž zvyšuje potenciál zisku a zároveň minimalizuje riziko. V reálném čase také dochází k monitoringu výkonu celého portfolia, jednotlivých obsažených instrumentů, jeho balancování a zajištění, že portfolio vždy odpovídá zájmům investora.

Kryptoměnový AI Agent teprve v předprodeji

Krypto trhy zažívají novou vlnu předprodejů, které jsou zaměřeny právě na oblast těchto AI agentů. Předprodeje mají tu výhodu, že během nich lze nakoupit tokeny projektu za mnohem nižší cenu - ještě než začnou být veřejně obchodovatelné - a díky tomu mít zisk. Investor, který využije možností předprodejů, vždy zachytí ten největší růst hned na samém počátku.

Jedním z nejrevolučnějších projektů v tomto novém sektoru patří Mind of Pepe, což je krypto AI nástroj zaměřující se na marketing. Projekt kombinuje virální podstatu meme coinů s novou technologií AI agentů a díky tomu vytváří unikátní a mocný nástroj pro investory. Meme projekt má svůj token $MIND, který zajišťuje přístup k samotnému agentovi, kterého lze využít k analýzám trendů, interakcí se sociálními médii a získávání cenných dat.

Stav předprodeje a tokenomika nejnovějšího krypto AI agenta - Mind of Pepe. | foto: midofpepe.com

Stejně jako ostatní projekty, tak i Mind of Pepe začal s předprodejem a hned během prvních 24 hodin vybral téměř 1,5 milionů USD. Právě díky zajímavým vlastnostem projevilo zájem velké množství investorů a Mind of Pepe může být dalším úspěchem, stejně jako jeho „bratr“ Pepe Unchained, který přinesl Layer 2 technologii a díky tomu vybral v předprodeji nad 72 milionů USD.

Závěr

Nové projekty, jako je právě Mind of Pepe, přinášejí další revoluci do světa kryptoměn. Dodnes se projekty zaměřovaly na minoritní úpravy blockchainu, hry nebo drobné aplikace, ale Mind of Pepe je první projekt, který přišel s kombinací kryptoměny, AI a blockchainu, což má obrovský potenciál.

