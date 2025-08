Bitcoin na hranici 120 tisíc dolarů - je už pozdě na investici?

V době psaní tohoto článku má hodnotu 117 476 dolarů a i když se může na první pohled zdát, že příležitost k dalšímu nákupu už pominula, nemusí tomu tak být. Zároveň je ale faktem, že po zbytek roku se pro růst bitcoinu předpokládá spíše mírnější tempo.

Je před námi altcoin season nebo si bitcoin připíše veškeré zisky?

To, že se v posledním týdnu bitcoin konsoliduje, může tedy z dlouhodobého hlediska naznačovat další stabilní růst po ukončení konsolidace. Vývoj situace pozorně sledují investoři i obchodníci z celé kryptosféry, kteří ale zároveň doporučují nezapomínat ani na další altcoiny. Ty mohou v následujících měsících taky nabídnout výrazné zhodnocení, zejména pokud se potvrdí již dnes viditelné náznaky nadcházející tzv. altcoin season, tedy altcoinové sezony, příznačné obecně dobrými výsledky alternativních coinů.

Jeden z altcoinů, o kterých je ve spojitosti s altcoin sezonou poslední dobou hodně slyšet, je ethereum. Tato kryptoměna momentálně vykazuje ještě solidnější růst – v posledních dnech dokonce atakovala hranici 3 800 dolarů. Pokud se jí podaří úspěšně konsolidovat nad touto úrovní, mohlo by to být silným signálem pro další růst dalších altcoinů. Právě vývoj etherea totiž historicky často napovídá, jakým směrem se může ubírat celý altcoin trh, a proto jej sledují jak běžní investoři, tak velcí institucionální hráči.

Graf etherea (ETH) v posledním týdnu | foto: Tradingview.com | foto: Tradingview.com

Při pohledu na aktuální vývoj trhu se zdá, že altcoinová sezona může být již za rohem a investoři by se na ni měli připravit. Dokonce i kryptoanalytici, jako je Miles Deutscher, upozorňují, že současný menší pokles je pro trh zdravý a může vytvořit ideální podmínky pro budoucí růst. Lidé by se proto neměli obávat využít těchto krátkodobých „dipů“ k nákupu. Podle Deutscherových závěrů mají právě menší altcoiny v tomto období nejlepší růstový potenciál a investoři, kteří cílí na vyšší zhodnocení, by toho měli využít.

Ideální příležitost na nákup kryptoměn v předprodeji

Právě v době, kdy všichni mluví o altcoinové sezoně, mají nadějní investoři ideální příležitost zaměřit se na to, jak správně začít. Jednou z oblíbených možností, jak vstoupit na trh bez velkého počátečního kapitálu, jsou předprodeje kryptoměn. Během nich se coiny obchodují za nízkou cenu ještě před uvedením na trh, což dává včasným investorům šanci zapojit se do projektu, který může po spuštění vykázat značný růstový potenciál v stovkách nebo tisících procent.

Kromě nízké pořizovací ceny bývají předprodeje často spojeny s dalšími výhodami – například možností stakingu už od prvního dne, získáním bonusů za včasný vstup nebo přístupem k exkluzivním funkcím dané platformy. Jedním z nejatraktivnějších předprodejů je v současnosti Bitcoin Hyper, o kterém si povíme více v následující části.

Upozornění: Tento článek neslouží jako investiční poradenství. Investice do kryptoměn jsou rizikové a je důležité provést si vlastní průzkum před investováním.

Bitcoin Hyper má šanci dominovat trhu altcoinů a nabízí pasivní příjem

BTC Hyper je inovativní projekt postavený na druhé vrstvě bitcoinu, jehož cílem je vyřešit největší slabiny původní sítě – tedy hlavně pomalé transakce a vysoké poplatky. Díky využití technologie Solana Virtual Machine (SVM) a zero-knowledge důkazů (ZK-proofs) dokáže poskytovat rychlé, levné a bezpečné transakce s možností využití pro platby, DeFi aplikace, meme coiny i decentralizované burzy.

Staking Bitcoin Hyper | foto: Bitcoinhyper.com/cz | foto: Bitcoinhyper.com/cz

Projekt se v současné době nachází ve fázi předprodeje, přičemž do dnešního dne bylo vybráno již více než 4,5 milionu dolarů. Cena tokenu $HYPER se v současnosti pohybuje na úrovni 0,012375 dolaru a s každou další fází předprodeje se postupně zvyšuje. Kromě nízké vstupní ceny nabízí projekt také staking, který investorům umožní získávat pasivní příjem už od prvních dní spuštění sítě.

Upozornění: Tento článek má pouze informační a marketingový charakter. Nejedná se o finanční či investiční doporučení. Hodnota kryptoměn může výrazně kolísat a hrozí ztráta vložených prostředků.

Závěr

Když se podíváme na současný vývoj trhu s kryptoměnami, je těžké se ubránit pocitu, že se blíží něco velkého. Bitcoin si už několik týdnů drží cenu těsně pod historickým maximem a ethereum se ho dokonce snaží překonat. Podle analýz to může být předzvěstí toho, že se do hry vrátí i altcoiny – a to často velmi dynamickým způsobem.

Za zmínku stojí, že už teď vidíme menší projekty, které pomalu ožívají. Některé tokeny, o kterých se ještě před měsícem skoro nemluvilo, začínají získávat na popularitě i na objemu obchodů. Pro mnoho investorů a analytiků, kteří dlouhodobě sledují trh, to může být jasný signál začínající altcoinové sezony. Jestli si nechcete nechat ujít nové příležitosti, můžete se rovněž zaměřit na kryptoměny v předprodeji.