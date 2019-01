Ani malé a středně velké firmy se nemusí cloudu obávat s FORPSI Cloud

Pro každý podnik, který chce v dnešní době zůstat konkurenceschopný, se zavedení cloudu stává nutností, nikoli jen možností, o níž by se mělo uvažovat. Vývoj obchodního prostředí vyžaduje, aby podniky dokázaly pružně přizpůsobovat své zdroje včetně IT.

Co brání většímu rozšíření cloudu?

Přes nesporné výhody brání rychlejšímu zavádění cloudu řada překážek – odborných, ekonomických, bezpečnostních i lidských. V průzkumu společnosti IDC, která se po celém světě zabývá průzkumy trhu, uváděli respondenti z malých a středních podniků ve střední a východní Evropě nejčastěji závislost na konkrétním dodavateli jako svoji hlavní obavu týkající se přechodu do cloudu (47 %).

Na druhém místě se umístila bezpečnost (41 %) a dále otázky týkající se možností správy a přizpůsobení cloudových systémů, uplatnění souladu s předpisy (compliance) nebo nedostatečná podpora uvnitř firmy. Nemalou roli však hraje také nedostatečná kvalifikace a obavy IT pracovníků o vlastní pracovní místa, protože jedním z argumentů pro cloud je právě snížení pracovní zátěže pro IT.

Použití cloudu vyvrací pověry

Neodůvodněné obavy mají v tomto případě často charakter předsudků srovnatelných s pověrami. Praxe ale takovou předpojatost zpravidla úspěšně vyvrací.

Malé a střední podniky, které nadprůměrně využívají cloudové služby, rostou podle společnosti Deloitte o 26 % rychleji než ty, které cloudové nástroje nevyužívají. Jsou také v průměru o 212 % ziskovější. Jedním z hlavních faktorů zdvojnásobení zisku a 25% růstu výnosů je to, že cloudové aplikace umožňují provozovat obchodní činnost kdykoli a odkudkoli. Obchodníci mohou rychleji reagovat na změny potřeb zákazníků a na vývoj trhu a také pronikat na nové trhy a oslovovat nové segmenty.

Neméně důležitým faktorem svědčícím ve prospěch přechodu na cloud je úspora nákladů. Cloudové služby pomáhají ušetřit na mnoha frontách, včetně údržby serverů, softwarových licencí a výdajů na nové verze, nákladů na napájení a chlazení a dalších. Po přechodu do cloudu nemusí firmy vynakládat prostředky na údržbu hardwaru, který mnohdy zůstává ne zcela využitý. Namísto toho platí za skutečnou spotřebu cloudových zdrojů. Podle TNS ušetřilo peníze po zavedení cloudu 82 % podniků.

Manažeři jsou pro

Jak uvádí iCorps Technogies, 94 % manažerů tvrdí, že po zavedení cloudových aplikací se zvýšila úroveň bezpečnosti jejich podniku. Většina malých a středních podniků totiž nedisponuje dostatečně velkým rozpočtem k zabezpečení lokální infrastruktury pomocí pokročilých bezpečnostních řešení. Cloudová řešení oproti tomu nabízejí vysokou úroveň bezpečnosti, kterou navíc využívá větší množství zákazníků, takže lze dosáhnout úspor z poskytovaného rozsahu zabezpečení.

Jistota uvolní prostor

Nedílnou součástí bezpečnosti je ochrana důležitých podnikových dat proti ztrátě. Cloudové služby umožňují zálohovat data často a automaticky do bezpečného online úložiště, takže v případě neočekávané události – napadení kyberútočníky, přírodní katastrofy, havárie apod. – se dá obnovit provoz v řádu minut. Úroveň bezpečnosti zvyšuje už jen to, že data jsou uložená mimo prostory podniku a neustále zálohovaná.

Další důvod pro přechod do cloudu, který by malé a střední podniky neměly opominout, je úspora práce pro IT tým, který nemusí řešit nároky na výpočetní výkon, kapacitu pamětí a velikost úložišť. To vše zajistí poskytovatel cloudu. Podobně se většinou nemusí starat o aktualizace aplikací.

Podnikové IT se díky tomu může zaměřit na nové nápady, dlouhodobé problémy a na zlepšování celkové uživatelské zkušenosti. Vždyť podle údajů společnosti Microsoft Dynamics přechází 60 % podniků na cloud právě z důvodu uvolnění IT zdrojů pro strategičtější práci.

FORPSI Cloud je pro každého

Podle dostupných údajů využívá celosvětově cloudové technologie 93 % podniků. Ani české podniky nezůstávají pozadu. Zatímco v roce 2017 výdaje na veřejné cloudové služby v ČR vzrostly o 40 %, v roce 2018 se očekává růst ještě rychlejší. Na tomto růstu mají svůj podíl rovněž firmy využívající služeb FORPSI Cloud.

Každodenní zkušenosti FORPSI ukazují, že obavy z cloudu nejsou na místě – infrastrukturu jako službu s nulovou investicí, libovolnou škálovatelností a transparentními náklady může využívat každý. Služby poskytování infrastruktury (IaaS) umožňují firmám vytvořit si vlastní infrastrukturu složenou z jednoho nebo více cloudových serverů a rozšiřovat či redukovat takový systém v reálném čase podle potřeb.

S nulovými počátečními náklady a platbou pouze za využívané zdroje tak může i malý nebo střední podnik získat výkonnou a spolehlivou infrastrukturu, u níž se nemusí starat o hardware ani mít kvůli bezpečnosti a compliance obavy o to, kde se pohybují jeho data. Datové centrum certifikované kodexem CISPE je umístěné na území ČR, resp. v rámci Evropské unie.

