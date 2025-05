AI je partner, ne náhrada. Klíčem zůstává kritické myšlení

Blíží se další ročník konference Unicorn University Open. Co pro vás tato konference znamená – jak pro školu, ale i osobně?

Přijde mi, že pro školu je to takový každoroční „svátek“, protože se podaří na jedno místo sezvat spoustu zajímavých řečníků pod pokličkou jednoho tématu. Zároveň je to určitě pro všechny zúčastněné nejen ve škole i adrenalinová záležitost, aby všechno klaplo, jak má. Mě osobně těší, že taková platforma tu je a je zaštiťována zrovna naší školou.

Konference nese název AI jako partner, nikoli náhrada. Co podle vás znamená role umělé inteligence jako partnera ve vzdělávání? A jaká bude vlastně hlavní message této konference? Co by si měl posluchač „odnést“?

Vlastně když jsem viděl název letošní konference, tak mě to potěšilo. AI totiž pro nás může být vskutku dobrým nástrojem, který nám může pomoci lépe a zábavněji věci chápat či je srozumitelněji vyložit. Ovšem nemůžeme se spoléhat jen na AI a vše ostatní zatratit, proto zůstává jen partnerem. Stále bude potřeba kriticky myslet, sem tam se něco naučit nazpaměť, (protože kde nic není, tam to AI nebere) a občas si s tužkou a papírem (nebo dobře, s tabletem) sednout a zamyslet se nad určitým problémem nebo otázkou. Minimálně proto, abychom si trénovali hlavu a nezakrněli. A co by si měl posluchač odnést? To asi záleží především na posluchači. Každého zaujme nebo nadchne něco jiného. Nicméně na konferenci bude celá plejáda zajímavých řečníků, takže věřím, že každý si přijde na své a bude odcházet s nějakou tou novou objevnou myšlenkou, co pak bude ještě dlouho šrotovat v hlavě.

Jaké konkrétní příklady využití umělé inteligence ve výuce vnímáte jako přínosné už dnes? A co může přijít v blízké budoucnosti?

Těch využití je dnes již celá řada, nejen o tom bude jistě na konferenci řeč. Studujícím může být umělá inteligence zajímavým společníkem pro porozumění či rozvažování nad určitým problémem nebo užitečným pomocníkem například s technickými a nezáživnými částmi práce, aby se mohli věnovat tomu zajímavému přemýšlení, návrhu a vůbec kreativitě. Také když studující konzultují s AI, tak se vlastně cvičí, jak pokládat dobré otázky. Řada v historii skvělých učitelek a učitelů zastávalo myšlenku, že položit dobrou otázku je v každém oboru zásadní. Tak se k tomu alespoň mimoděk dostaneme s AI. Co vím i od kolegů, tak na všech školách jsou ale bohužel i studující, kteří toho trochu zneužívají a tyto nástroje používají bez porozumění stylem „copy-paste“ a je někdy těžké něco takového odhalit nebo dokázat. Ne všechny nástroje školního testování znalostí jsou na to připraveny, a tam si myslím do budoucna nastane podstatná změna. V další řadě pak bude výuka práce s AI čím dál více pronikat i do předmětů. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na vyučující, pro které mohou být AI nástroje dobrým partnerem v přípravě výuky od výběru látky, formulaci až po vytváření materiálů. Stále však i pro ně platí mít se na pozoru před pouhým kopírováním bez porozumění.

Mnoho lidí má z nástupu AI ve vzdělávání obavy — že nahradí učitele, omezí lidskou interakci. Jak tyto obavy vnímáte vy a jak na ně reagujete?

AI nastupuje již velmi dlouho a za tu dobu se stala velká řada opravdu fascinujících výsledků (bylo dosaženo velkých pokroků ve strojovém překladu a rozpoznávání obrazu, AI porazila člověka v šachu, Go nebo v pokeru). Ale všimli si toho většinou jen zasvěcení v oboru AI. Dneska tu máme další vlnu AI technologií s jednou změnou - jsou masově známé. A to je přitom je ještě před pár lety nikdo neznal, i když tu dávno byly. Např. vývoj tzv. Transformerů, na kterých stojí třeba všude skloňované ChatGPT sahá do roku 2017 a staví na výsledcích z oblasti neuronových sítí, které jsou ještě starší. Najednou tu AI technologie viditelně jsou, výsledky nás fascinují a zároveň taky některé děsí (skoro jako u každé nové technologie). A člověk logicky hledá své místo či smysl uprostřed těchto technologií. Můj osobní názor však je, že kontakt člověka s člověkem nelze nahradit kontaktem člověk-stroj, při živém kontaktu totiž dochází k mnohem hlubší informační výměně (emoce, řeč těla atd.), porozumění, vzájemnému sdílení a propojení, o které se přece nechceme ochudit. I když AI může být skvělou vzdělávací pomůckou, je na nás, abychom si ten kontakt nezaměňovali. Lidé totiž mají tendenci si stroje polidšťovat. Již Weizenbaum, tvůrce legendárního chatbota Eliza z druhé poloviny 60. let, se kriticky pozastavoval nad tím, že lidé s počítačem mluvili jako s člověkem. Mým cílem je proto, aby se ve výuce, nejen AI předmětů, na to nezapomínalo a část výuky byla vždy realizována stylem člověk-člověk, ať už formou ústní zpětné vazby, konzultace či dialogu.

Proč je právě teď důležité otevřít diskusi o budoucnosti vzdělávání v souvislosti s AI a zapojit do ní odborníky z různých oblastí?

Diskuze o vztahu člověka a AI běží snad od počátku vzniku AI. Stejně tak o vztahu AI a vzdělávání se diskuze vede na různých platformách už delší dobu, jen možná nejsou tolik vidět. Ale člověk, který se o to téma zajímá, nalezne, pokud hledá. Nicméně je ale dobře, že tak velká platforma, jako je Unicorn University Open, viditelně přináší na jedno místo názory z různých oborů. Každý obor je totiž AI nějakým způsobem zasažen, každý AI vnímá trochu jiným pohledem a je osvěžující a obohacující, řekl bych dokonce nutné, toto interdisciplinárně sdílet.

Unicorn Vysoká škola je známá propojením akademického a firemního prostředí. Jak do této filozofie zapadá nový studijní program zaměřený na umělou inteligenci?

Myslím, že v otázce leží už přímo i odpověď. AI se vždy obecně dotýká jak akademického, tak i firemního prostředí a je skvělé, že máme možnost studujícím předat zkušenosti z obou těchto světů v rámci jednoho programu.

Jste první soukromou vysokou školou v Česku, která otevřela obor Umělá inteligence. Co bylo impulsem k jeho vzniku a co má nabídnout oproti jiným IT programům?

Jedním motivujícím faktorem je určitě držet prst na tepu doby a technologického vývoje. AI tu s námi byla, je a v určité podobě bude, nebude možné se jí plně vyhnout. Proto jsme chtěli připravit program, který studentům pomůže se zorientovat v tomto světě a zároveň jim předá dovednosti, jak se v tomto světě rapidně se vyvíjejících technologií neztratit a orientovat se i do budoucna. U některých existujících studijních programů docela dlouho trvá, než se studenti dostanou k látce týkající se AI. My bychom chtěli studentům základní koncepty začít vysvětlovat už od prvního semestru studia. Samozřejmě pro pochopení problematiky je potřeba i určitá znalost např. programování, matematiky a algoritmizace, ale spíše bychom chtěli nutnou teorii k AI konceptům postupně harmonicky dodávat a nikoli vysvětlovat AI jen skrze matematiku a teorii.

Můžete přiblížit, jak bude vypadat praktická výuka tohoto oboru? Co všechno se studenti naučí a s jakými nástroji budou pracovat?

Praktická výuka spočívá v několika aspektech, jednak jde o to osahat si celý proces vývoje AI: od návrhu, implementace až po nasazení a ladění. Dále jde o práci stylem workshopů a týmových projektů. A v neposlední řadě v rámci programu studující absolvují praktickou stáž třeba přímo ve společnosti Unicorn nebo u některých jejích partnerů. Klademe důraz na využívání aktuálních cutting edge technologií. Máme je zmíněné na stránkách našeho programu, kde je pravidelně budeme aktualizovat. Jen se tu raději zdržím konkrétního jmenování, neboť při tak překotném vývoji, jaký je v oblasti AI, může takový seznam působit za půl roku úsměvně.

Jaké typy absolventů tento obor připravuje? Kam mohou směřovat – do firem, výzkumu, nebo třeba podnikání?

Vlastně kamkoli. Naší snahou je, aby se absolventi uplatnili díky slušné míře porozumění technologiím jako AI vývojáři nebo testeři. Díky získanému nadhledu se však mohou uplatnit i na analytických pozicích. Zároveň díky některým ekonomicky zaměřeným předmětům si osvojí i znalosti pro spuštění vlastních startupů a řada našich absolventů se do těchto vod opravdu pouští. Uplatnění lze směřovat i do oblasti vědy. Osobně jsem vedl například několik bakalářských prací, které by po drobném dopracování obstály i jako vědecké publikace. Předně by si ale studenti měli ze studia odnést nadšení pro oblast AI, schopnost kriticky myslet, touhu se ptát a dál vzdělávat, pak se na stále rostoucím trhu práce v oblasti AI rozhodně neztratí.

Studijní program je úzce propojený s Unicorn AI Research Center. Jak se mohou studenti do výzkumu zapojit a na čem se mohou podílet?

Jednak lidé z URC u nás předměty přímo učí a jednak v rámci již zmíněné stáže mají studující možnost pracovat i ve výzkumném centru. Projekty mohou mít různý charakter, to znamená, že nemusí být přísně vědecké, ale mohou se týkat například integrace určitých AI modelů, jejich nasazení, porovnávání AI nástrojů či testování konkrétních technologií.

AI dnes zasahuje do mnoha oblastí. Na jaké specializace se ve výzkumu zaměřujete právě vy?

V rámci výzkumu je zde spolupráce s výzkumným centrem URC. URC má široký záběr působnosti například na velké jazykové modely, RAG a tvorbu multiagentních systémů a jiné oblasti strojového učení. Ve spolupráci se školou zde právě běží několik projektů TAČR a GAČR. Přímo ve škole působí výzkumníci, kteří se věnují rozličným tématům od aplikace AI v energetice, pedagogickém výzkumu až po ekonomii nebo modelování sociálních jevů.

Kromě technických dovedností kladete důraz i na etické a společenské dopady AI. Proč je podle vás důležité toto téma zařadit do výuky?

Jelikož jsem vzděláním nejen informatik, ale i sociolog, je pro mne otázka vztahu technologií a člověka velmi důležitá a dost často o ní přemýšlím. Navíc ve studijních programech na západních školách, jako je Harvard nebo MIT, je trendem i pro technické obory zařazovat předměty věnující se etickým či filosofickým otázkám. A myslím, že je to velmi dobře, zvlášť u cutting edge technologií, jelikož AI má své dobré, ale i stinné stránky a absolvent tohoto oboru by si měl být vědom, s čím si hraje, ale i zahrává. Proto je naším cílem se i v povinných předmětech těmto tématům nevyhýbat. Zájemci pak mají možnost si v rámci studia zapsat volitelný předmět přímo věnovaný etickým otázkám AI.

A nakonec – co byste poradili studentům, kteří se chtějí do světa AI pustit? Na co by se měli zaměřit už teď?

Aby se nebáli. Na spoustu zájemců působí AI jako příliš těžký a matematický obor. Ano, AI může být formální a technická, ale i nemusí. Je to totiž široká oblast, která krásně interdiciplinárně spojuje různé obory od matematiky a informatiky až po ekonomii, psychologii, sociologii či biologii. Každý si tam tedy dokáže najít své. Přijde mi, že stačí v sobě pěstovat zvídavost, mít chuť se pro obor nadchnout a nebát se klást si i těžké otázky.