5 technologických vychytávek, které si přibalíte na služební cestu

Dostali jsme se do situace, kdy využíváme vzdálenou práci téměř denně. Je to velká příležitost pro podniky, aby zdokonalily své firemní procesy a zainvestovaly do správných technologií. Když vás zaměstnavatel vyšle na pracovní cestu a podpoří kvalitními technologiemi, může zlepšit nejen vaši produktivitu, ale také z cesty udělat příjemný zážitek. Své o tom ví Petr Zajíček, manažer pro klientská řešení, a Milan Ptáčník, produktový specialista – oba ze společnosti Dell Technologies.

„Když se řekne práce na dálku, lidé si zřejmě vybaví práci z domova. Ale vzdálená pracovní síla nejsou jen zaměstnanci na home officu. Jsou to také ti, kteří pracují na cestách. Říkáme jim on-the-go profesionálové,“ popisuje mobilní zaměstnance Petr Zajíček.

Nejlehčí spolupracovník, který s vámi vyrazí na cesty: XPS 13

Základem služební cesty je kvalitní počítač. Takový je malý a elegantní XPS 13 s Full HD rozlišením. Důležité je, že si nemusíte dělat starosti ohledně baterie. Při běžném používání produktových aplikací, jako je například Word a Excel, vydrží nabitý přes 19 hodin. Na své si přijdou fanoušci tabletu i tradičního notebooku. Dell XPS 13 nabízí variantu zařízení 2v1. Protože XPS 13 je vyrobený ze stejného materiálu, jaký se používá v leteckém průmyslu (uhlíková vlákna a laminát), váží pouhých 2,67 kg. A nemusíte se bát, že nejde používat venku – díky antireflexní obrazovce s vynikajícím jasem 400 nitů vám nebude překážet ani sluníčko.

Jestli pracujete s notebookem jako s tabletem, možná používáte aktivní pero. Proto má XPS 13 2v1 držák, do kterého pero snadno přichytíte magnetem, a tak ho máte vždy po ruce. Pro ty z vás, kteří raději myš, existuje řešení také – cestovní bezdrátová dobíjecí myš s USB-C konektorem, která vydrží nabitá až 6 měsíců. Můžete ji připojit až ke třem zařízením najednou a pomocí tlačítka ovládáte, které zařízení chcete zrovna používat.

Bezdrátová myš MS7421W | foto: Dell Computer, spol. s.r.o.

Staňte se heslem k vašemu počítači a začněte konverzaci už z dálky

Mezi široké možnosti, které nabízí Windows 11, dodáván právě s modely XPS 13, patří bezpečné biometrické přihlašování do systému. Infračervená kamera s funkcí Windows Hello odemkne notebook pomocí technologie zabezpečeného rozpoznávání tváře. Nebo se můžete přihlašovat čtečkou otisků prstů integrovanou do vypínače. K tomu všemu díky čtyřem mikrofonům, nástroji Microsoft Cortana a technologii Waves s podporou řeči reaguje XPS 13 na váš hlas ze vzdálenosti až 4,3 metru. Ani šum na pozadí by vám tak neměl bránit v pohodlném ovládání aplikací hlasem.

Nepříjemný okolní ruch je minulostí

„Pokud je v prostředí, kde se nacházíte, nepříjemný ruch a potřebujete uskutečnit hovor, stačí zapnout funkci aktivního potlačení hluku. Vestavěné mikrofony se o to automaticky postarají. S kolegy se pak navzájem dobře uslyšíte,“ popisuje sluchátka Premier Wireless Milan Ptáčník. Tato sluchátka jsou propojená s Microsoft Teams, a díky LED diodě budou spolupracovníci vědět, jaký je zrovna váš status – zdali s někým hovoříte nebo jste-li například na školení.

Premier Wireless ANC Headset WL7022 | foto: Dell Computer, spol. s.r.o.

S cestovní kamerou se při prezentaci nemusíte omezovat

Další vychytávka má kvalitu zrcadlovky, je elegantní, ale zároveň robustní – kamera UltraSharp 4K. Tuto mobilní kameru můžete připnout na monitor, na stůl, anebo třeba i na stojánek. Krytka kamery jde magneticky připnout dozadu, a tak ji po cestě neztratíte. Co je ještě zajímavé, je funkce automaticky vycentrovaného obrazu. Jak už popis napovídá, kamera vždycky zajistí, že budete uprostřed obrazu, a to i když se nahnete do strany. Tím pádem se možnosti videokonferencí ještě rozšiřují – můžete prezentovat například nějaký produkt, a zároveň budete vidět i vy sami.

Kamera UltraSharp 4K WB7022 | foto: Dell Computer, spol. s.r.o.

Přenosný monitor, který se vejde do batohu

Jako třešničku na dortu nabízí Dell kompaktní mobilní monitor. Ten se jednoduše připojí k jakémukoliv zařízení s USB-C konektorem, a vy tak můžete i na cestách používat dva monitory stejně jako doma nebo v kanceláři.