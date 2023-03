25 let společnosti Therma FM s.r.o. a nové technologie

V současnosti se firma zaměřuje na výrobu magnetických obvodů pro transformátory a tlumivky, kde se postupně vypracovala mezi největší výrobce ve střední Evropě.

Důležitým výrobním programem je rovněž briketování hliníkových třísek, kde dochází k odstranění řezné emulze, vody a volného železa ze slitin hliníku, což usnadňuje následný tavící proces z hlediska ekonomiky a je rovněž významným příspěvkem pro životní prostředí. Briketovat lze i další kovové materiály z obrábění včetně železných, litinových, měděných a dalších třísek. I zde dochází briketováním k pozitivnímu ekonomickému dopadu s ohledem na lepší manipulaci s briketami, nižší náklady na dopravu, lepší manipulaci při vsázkách do pecí, snížení množství legur při vsázce, menší vznik strusky atd.

briketace

Novinkou pro naše zákazníky je DĚLÍCÍ CENTRUM, které umožňuje dělení ocelových pásů.

Dělící centrum společnosti Therma FM s.r.o. je vybaveno dělícími linkami pro podélné i příčné dělení ocelových svitků na rozměry dle požadavků zákazníků a je prováděno dle normy EN ISO 9001:2015, přičemž rozměrové parametry podělených pásků vyhovují požadavkům normy EN 10107.

Vstupní pásy mohou být z oceli za studena válcované, oceli elektrotechnické s povlakem a dále z pozinkované nebo korozivzdorné oceli.

Dělící centrum Therma FM v současnosti zahrnuje tři stroje

Podélně dělící linka 0,20 – 0,80 x 1250 mm pro pásy o tloušťkách 0,2 – 0,8 mm a šířkách 400 – 1250 mm. Hmotnost vstupního svitku je do 10 t a vnitřní průměr 500 mm.

Podélně dělící linka umožňuje podélně dělit pás do pásky šířky min 20 mm a při této operaci je možné dělit až 23 pásek.

Podélně dělící linka je vybavena speciálními kotoučovými noži na bázi karbidu wolframu s minimálními rozměrovými tolerancemi, což oproti podobným zařízením umožňuje podélně dělit pásy o tloušťce 0,2 mm s vysokou kvalitou dělené hrany a otřep garantujeme do 0,02 mm.

podélně dělící linka

Podélně dělící linka 0,15 - 0,80 x 420 mm pro pásy o tloušťkách 0,15 - 0,8 mm a šířkách 30 – 420 mm. Hmotnost vstupního svitku je do 2 t a vnitřní průměr 500 mm.

Podélně dělící linka umožňuje podélně dělit pás do pásky šířky min 6 mm přičemž při této operaci je možné dělit až 20 pásek.

I tato podélně dělící linka je vybavena kotoučovými noži na bázi karbidu wolframu, což umožňuje podélně dělit pásy o tloušťce 0,15 mm s vysokou kvalitou dělené hrany a otřepem do 0,02 mm.

Obě podélně dělící linky disponují navazujícím balícím pracovištěm, kde se jednotlivé pásky roztřídí podle šířky, zapáskují se a uloží do svazku na palety. Pásky jsou označeny čárovými kódy dle potřeby zákazníka. Výstupní svitky jsou také chráněny proti povětrnostním vlivům rovněž dle požadavků zákazníka (stretch fólie, antikorozní papír apod).

výstup pásků

Podélně dělící linky doplňuje příčně dělící linka:

Příčně dělící linka SC - 300 0,15 x 300 mm

Vstupním materiálem příčně dělící linky mohou být opět oceli za studena válcované, elektrotechnické s povlakem, pozinkované i korozivzdorné o tloušťkách 0,15 - 0,8 mm a šířkách 20 – 300 mm. Hmotnost vstupního svitku je do 1 t a vnitřního průměru 500 mm.

Linka umožňuje příčně dělit pás do tabulí na délky v rozmezí 10 mm – 10 m. Při stříhání do tabulí lze zajistit ražení kruhových otvorů různých průměrů (např. 10 – 12 mm, 22 mm). Nastříhané tabule se ukládají na paletu, zapáskují a zabalí do antikorozního papíru.

Společnost THERMA FM má dlouholetou zkušenost s podélným a příčným dělením pásů pomocí moderních technologií. Našim zákazníkům nabízíme své zkušenosti v parametrech, které jsou pro některé výrobce nedosažitelné.

drcení dlouhých špon

www.thermafm.cz