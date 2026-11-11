Řezničina má budoucnost. Kaufland vychovává nové mistry řemesla

Tradiční řemeslo, které vyžaduje znalost i cit
Kaufland je jediným z obchodních řetězců na českém trhu, který provozuje vlastní masozávod. V Modleticích u Prahy tak denně vznikají čerstvé masné výrobky pod rukama odborníků, kteří své profesi rozumí do posledního detailu. Řezničina totiž zdaleka není jen o práci s nožem.
„Každý kus masa je jiný a neexistuje univerzální návod, jak ho rozbourat. U práce se musí přemýšlet. Je to skvělé, poctivé řemeslo, které má budoucnost,“ říká Vladimír Janda, ředitel provozu masozávodu v Modleticích.
Právě hluboká znalost anatomie, cit pro detail a respekt k surovině jsou hodnoty, které zde zkušený tým předává dál.
Učni se učí přímo od nejlepších
Kaufland v Modleticích dává velký prostor studentům oboru řezník-uzenář. Ti na praxi nezůstávají u pouhé teorie nebo pomocných prací, ale dostávají se přímo do centra dění k poctivému řemeslu. Pod vedením zkušených mistrů se učni postupně učí bourat maso, připravovat speciality jako například paprikové klobásy nebo vídeňské párky i obsluhovat moderní stroje. Pro mladé řezníky je zásadní právě osobní přístup mistrů, kteří jim věnují svůj čas i znalosti nasbírané za desítky let praxe.
„Snažíme se mladé generaci předávat zkušenosti. Když pak vidíte, jak se zlepšují a jak je to začíná bavit, beru to jako velkou odměnu,“ říká mistr z Modletic Pavel Jelínek.
Zájem o tradiční řemeslo pozvolna roste
Příkladem jsou i sami učni, pro které byl tento program potvrzením, že se vydali správným směrem. Na své praxi v masozávodu si cení nejen rozmanitosti činností, které se mohou naučit, ale také svých mistrů, kteří jim předávají letité zkušenosti. Odměnou je pro ně i fakt, že za sebou vidí poctivou práci a oživují tradiční řemeslo. Mnoho z nich navíc po ukončení studia plánuje v Kauflandu zůstat a rozvíjet svou kariéru dál, ať už u uzenářských specialit nebo při zpracování masa.
Kaufland tak dokazuje, že spojení vlastního zázemí, respektu k tradičnímu řemeslu a investice do mladých talentů je cesta, která zajišťuje nejen nejvyšší kvalitu na pulty prodejen, ale i budoucnost jednoho z nejstarších oborů u nás.