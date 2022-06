Zažijte vrchol závodní sezóny v ČR: Mistrovství světa superbiků

Během prvních sedmi měsíců roku 2022 se seriál mistrovství světa superbiků proplétá Evropou od Španělska přes Holandsko, Portugalsko, Itálii a Velkou Británii, aby v rámci svého šestého kola zamířil do České republiky na AUTODROM MOST. Právě ten je pro svou strategickou polohu ve střední Evropě ideální pro fanoušky superbiků a okruh, který přes zimu prošel významnou rekonstrukcí navíc slibuje, že budou opět padat traťové rekordy.

Největší a nevýznamnější podnik české závodní sezóny se bude v Mostě konat od 29. do 31. července a nabídne vedle samotné vrcholné série WorldSBK, v níž startují nejrychlejší silniční stroje značek Ducati, Kawasaki, Yamaha, Honda a BMW, i závody tříd WorldSSP, WorldSSP300, Evropský pohár Yamaha R3 bLU cRU a Northern Talent Cup. A čeští fanoušci budou mít rozhodně i komu fandit. Vedle Petra Svobody ve třídě WorldSSP300, Ondřeje Vostatka (WorldSSP) a dalších českých jezdců, kteří dostanou divokou kartu, to bude v královské třídě WorldSBK především Oliver König, který minulý rok v životním závodě vybojoval v Mostě skvělé třetí místo.

Fanoušci se ale hlavně mohou těšit na skvělou atmosféru, kterou už letos nebudou omezovat covidová nařízení. AUTODROM MOST si pro všechny návštěvníky navíc přichystal volný vstup do paddocku, kde v sobotu i v neděli proběhne divácky atraktivní pit walk. Během pit walku mají fanoušci jedinečnou možnost nahlédnout přímo do týmových boxů a setkat se se svými oblíbenými jezdci tváří v tvář. Samozřejmostí jsou autogramiády jezdců, promotérská paddock show a řada dalších doprovodných akcí. Pro komfortní sledování celého závodu budou na diváckém svahu připraveny velkoplošné obrazovky. Děti a mládež do 18 let mají vstup zdarma. Na webu www.autodrom-most.cz aktuálně běží předprodej zvýhodněných vstupenek a na stejném místě můžete najít i řadu dalších praktických informací k celému závodnímu víkendu, který by si rozhodně neměl nechat ujít žádný fanda špičkového motorsportu.