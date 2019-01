Začalo Australian Open. Bookmakeři a sázkaři se shodují na favoritech

Největším favoritem mezi muži je podle bookmakerů i sázkařů Fortuny šestinásobný vítěz Melbourne, Novak Djokovič (kurz na vítězství 2,25:1). Světová jednička se vloni dokázala vrátit po zdravotních potížích mezi špičku a ustálila výkonnost.

„Joker“ získal sebevědomí, zklidnil se a hraje strojově přesně. Na Australian Open pak bude jako obvykle 100% koncentrovaný, formu má solidní. V Melbourne navíc zná prakticky každý coul hlavního kurtu, zdejší rychlý povrch je pak Srbův nejoblíbenější.

Federer pod tlakem

Hlavním konkurentem Djokoviče bude legendární Roger Federer. Švýcarský tenista je nicméně zase o rok starší (37 let) a v druhé polovině roku 2018 už neměl tak skvostnou jako půlku první. Federer vloni i předloni v Melbourne zvítězil, nicméně je na něj vyvíjen tlak kvůli protežování (zápasy v nočních časech atd.), což se může částečně projevit. Federer je každopádně favoritem číslo dva, ale jeho šance na vítězství jsou podle bookmakerů dvojnásobně nižší (kurz 5) než u Djokoviče.

Velkou trojku doplňuje Rafael Nadal (kurz 7), ale španělský tenista měl před turnajem zdravotní potíže se svalem a je otázkou, jak dlouho vydrží být v pořádku. Přeci jen čtrnáctidenní turnaje jsou náročnější nejen fyzicky, ale i na koncentraci. To je zase problém talentovaného Zvereva (kurz 9,5), kterého v důležitých okamžicích porazí vlastní hlava.



Vyrovnaný souboj mezi ženami

Mezi ženami je situace zamotanější a zálusk na titul má hned sedm tenistek. Největším adeptem na celkové prvenství je podle bookmakerů Fortuny Serena Willams (kurz na vítězství 5,5), která se vloni vrátila na kurt po krátké mateřské.

Tenisově se Američanka vrátila nahoru poměrně rychle, nicméně trochu ztratila svůj klid a koncentraci, na kurtech ji provází častá extempore, což je pro její hru rušivý element. Také proto nedotáhla poslední dvě grandslamová finále až k trofejím.

O titul se bude jistě ucházet rovněž světová jednička Simona Halep (kurz 8), i když pro její styl hry není rychlý povrch v Austrálii zrovna optimální. Rumunská tenistka se na druhou stranu dokáže nejlépe vyvarovat výkonnostních výkyvů, což je dobrý vklad pro skvělý výsledek.

Do širšího okruhu favoritek patří i vítězka posledního loňského grandslamu, Naomi Osaka (kurz 9,5), i když zopakovat podobný výsledek v letošním roce pro ni bude nesmírně složité.



Mimo hru o dobré umístění není ani Angelique Kerber (kurz 10), nicméně německá tenistka toho v poslední přípravě v Sydney příliš nepředvedla, s Kvitovou vypadla už ve třetím kole po výsledcích 4:6 a 1:6.

A co Češi?

Tandem Karolína Plíšková – Petra Kvitová má na začátku kalendářního roku solidní formu. Plíšková vyhrála turnaj v Brisbane a před AO radši odpočívala. Kvitová se blýskla dobrým tenisem při generálce v Sydney, kde dokázala vyřadit mimo jiné Kerber. Obě české tenistky si tak mohou dělat zálusk na čtvrtfinále a pak se uvidí.

Mezi muži by mohl překvapit Tomáš Berdych, který se vrací na okruh po čtyřměsíční pauze. Přestávka přišla českému tenistovi vhod, odpočinul si psychicky, dal se do pořádku fyzicky a na lednovém turnaji v Dauhá se dostal až do finále, kde prohrál ve třech setech s Bautistou-Agutem (4:6, 6:3, 3:6). Český tenista se po celou dobu turnaje dobře pohyboval, držel jej servis, navíc výrazně zlepšil obranu.

Následující turnaj v Aucklandu pak raději vynechal, aby nebyl zbytečně „zavařený“, s porcí pěti utkání totiž dopředu nepočítal. Australian Open pak patří mezi oblíbené Berdychovy podniky, za posledních osm let se hned sedmkrát dostal do čtvrtfinále, pouze v roce 2017 skončil ve třetím kole! Tentokrát jej čeká v prvním kole Edmund, což je hodně těžký začátek, v případném osmifinále pak nejspíš Nadal.

Jiří Veselý v Austrálii už tradičně příliš nezáří, každý vyhraný zápas tak lze považovat za úspěch. v prvním kole narazí na Američana Harrisona.



Napínavé zápasy z Australian Open je možné sledovat živě na Fortuna TV, nyní navíc s bonusem 700 Kč pro nové sázkaře.