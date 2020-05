Z kopců na duny

Každé automobilové závody mají pomyslný vrchol, metu. Mezi závody automobilů do vrchu je to jednoznačně prestižní evropský (jelikož světový neexistuje) seriál FIA European Hill Climb Championship. Aktuálním držitelem vítězné trofeje FIA ​​European Hill Climb Championship 2019 ve skupině GT a třídě GT3 je slovenský závodník Ján Miloň s týmem Jantar Team. Aby úspěchů nebylo málo, patří mu i titul druhého vicemistra Evropy v Kategorii I.

Ze současného pohledu je to vše již historie, která se letos opakovat nebude. Důvodem je „malý“ virus, který razantně vstoupil i do závodních životů – vrchařské závody s velkou pravděpodobností tento rok nebudou. Ale jak to tak bývá, závodník je závodník i tehdy, když nesoutěží. I Ján Miloň se musel přizpůsobit aktuálnímu stavu. Vymyslel si novou „kratochvíli“, vizi, metu – Rally Dakar 2021.

Říká se, že není kopec jako kopec. Co donutilo „vrchaře“ změnit myšlení a přeorientovat se na kopce pískové, a hned na nejtěžší světové vytrvalostní rallye?

Můj závodní život má několik rozměrů. Prvním je závodění jako takové, druhým závazky vůči reklamním partnerům a sponzorům. Jelikož po vypuknutí pandemie moje závodní sezóna okamžitě skončila, pomyslně mi zůstaly jen závazky vůči partnerům. Proto jsem chtěl vymyslet a nabídnout jim něco speciálního, významného a zároveň i divácky sledovatelného. Samozřejmě, v létě je takovým seriálem „neskromně“ Formule 1 (i kdybych velmi chtěl, do té se nedostanu), v zimě je to jednoznačně Rally Dakar. A tak mě napadlo – proč to nezkusit? Rozhodil jsem své závodní sítě a zjistil jsem, že tento „sen“, není až tak nereálný. Už to chtělo jen tým a závodníky.

Zdroj: Tibor Szabosi

Tým závodníků?

Ano. I když mám osobní ambici, musel bych se dlouho učit i připravovat. Dakar, to je nejen závodění, ale také kondice a hlavně zkušenosti. Proto jsem se logicky rozhodl, že raději oslovím již zkušené závodníky s praxí. Naštěstí jedním z nich je i můj kamarád a motocyklový závodník Rudolf Lhotský, který si Dakar vyzkoušel již třikrát. On zase oslovil svého dlouholetého kamaráda Davida Pabiška, který si zajel pouštní písky už jedenáctkrát. Po krátké společné debatě byli oba ochotni jezdit pod „bojovými“ barvami mého týmu Jantar Team.

Nebudete přímo závodit, jaké to je „jen“ přihlížet a držet pomyslně palce?

Nevadí mi to. Jako divák a organizátor celého týmu budu vše s jezdci zažívat a prožívat. I toto je stránka, která umí přinést a přináší velkou dávku adrenalinu. Představte si, že vaše dvě „děti“ ráno odejdou a někam se mají večer vrátit. Mezi tím magické informační ticho.

A do třetice změna – z auta na motorku. Proč právě KTM? Konzultovali jste výběr značky motocyklů se závodníky?

Kategorie motocyklů je sledována snad nejvíce. Proto mi změna nakonec nevadila. O to víc, že ​​i v tomto jsme chtěli závodění povýšit na umění. Kluci se totiž rozhodli, že Rally Dakar 2021 chtějí závodit v kategorii Malle Moto, což není kategorie, to je něco víc. V ní si závodníci sáhnou ne na dno svých sil, ale pomyslně ještě o dvě patra níže. Žádná pomoc je specifikum Malle Moto. Závodník odstartuje, přijede do cíle, sám si musí motorku servisovat, resp. opravit, vyspat se a druhý den pokračuje koloběh. My z týmu mu můžeme pomoci jen radami, nesmíme nijak přiložit ruku k dílu. Vůbec. A právě v tomto směru je KTM na špičce. Na konci každé etapy je přistaven kamion s náhradními díly. Závodníci mají čipové karty, otevřou si dveře, vezmou náhradní díl, naskenují kód a nám na konci přijde už jen faktura. Jednoduché a praktické. Dokonce Rudolf s Davidem KTM osobně navrhli.

Zdroj: Tibor Szabosi

Do závodu je ještě daleko, co teď dělají závodníci?

Závod sice začíná za dlouhou dobu, ale jen obrazně. Nejprve jsme si museli zadat motorky do výroby. Závodníci budou „sedlat“ KTM 450 Rally, jejichž výroba trvá 6–7 měsíců, což je dost dlouhá doba. Kdybychom je objednat nestihli, museli by jet na starších modelech. Což je sice finančně méně náročné, ale s větší pravděpodobností poruchy. Závodníci na nich totiž nyní trénují, v zimě se soustředily na budování fyzické kondice. Časem si chceme pronajmout pískový polygon a nové motocykly KTM oficiálně představit.

Pouze pro úplnost. Rally Dakar 2021 se zřejmě opět pojede v Saúdské Arábii. Organizátor sice spekuloval nad možností rozšířit závody i do okolních zemí, ale i zde mění pandemie prvotní záměry. Vše ukáže druhá polovina tohoto roku. Jisté však je, že Rally Dakar 2021 bude i s účastí týmu Jantar Team.