Vzpamatuje se Lipsko z nakládačky a vyřídí PSG?

Nyní si to rozdají v přímém souboji. Barcelona bude chtít proti kyjevskému Dynamu udržet stoprocentní bilanci. V Seville by zase rádi zlepšili produktivitu. Přeci jen skóre 1:0 po dvou duelech fanoušky zrovna moc nebaví. Co nabídne středeční program? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

V našlapané skupině H je na tom pro někoho překvapivě nejlépe Manchester United. Rudí ďáblové zmákli na jedničku střety se silnými protivníky a na hřišti Basaksehiru určitě nebudou chtít těžce získané pozice ztratit. Ostatně překvapení na úkor týmu manažera Ole Gunnara Solskjaera neočekávají bookmakeři ani největší sázkařská komunita Tipsportu, která v drtivé většině cílí právě na triumf anglického týmu. Vsaďte si na základní skupiny Ligy mistrů a získejte 150 Kč zdarma!

United a over!

Jak dopadne představení klubu z Premier League na turecké půdě? Cassoun tuší triumf hostů a minimálně dvě branky v kurzu 1,56. „Basaksehir se v domácí soutěži zvedá, ale v Champions League je poslední bez bodu a se skóre 0:4. To Manchesteru se daří v Evropě, ale za kanálem La Manche prožívá katastrofální vstup do ligy. I kvůli tomu bude možná Ole šetřit opory. V této sezoně dělá sestavu snad podle vytahování papírků se jmény z klobouku. I kdyby však hvězdy nehrály od začátku, tak podle mě zvítězí a dají minimálně dva góly,“ uvádí cassoun v analýze.

Necháte se inspirovat?

