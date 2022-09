Významně šetřit za svícení lze i ve starých budovách

V celé řadě škol, na úřadech, v administrativních budovách, obchodních centrech i ve výrobních halách se zbytečně svítí o 80 % více, než kolik je skutečně potřeba. Právě tomuto plýtvání pomůže zamezit technologie Savee, která se instaluje na stávající osvětlení. S pomocí bezdrátových spínačů, senzorů intenzity osvětlení, komunikační brány a řídicího softwaru dokáže spořivě ovládat celou síť. Fungovat může jak plošně, tak po jednotlivých sekcích i světlech – přesně podle potřeb uživatelů dané budovy. Technologie Savee si vysloužila nominaci ve finále prestižní ekologické soutěže E.ON Energy Globe.

„Největší výhodou Savee je, že se jedná o bezdrátovou technologii. Díky tomu je určená hlavně do stávajících budov, takže máme mnoho možností, co dokážeme v projektech pokrýt. Jednoduchost našeho řešení spočívá v tom, že nikde nemusíme dělat rekonstrukce, tahat kabeláž a celou instalaci můžeme realizovat v podstatě přes noc,“ říká obchodní manažer Jan Pešl.

Světla pak lze ovládat v reálném čase, stejně jako je možné nastavit osvětlení podle různých časových scénářů budovy, podle míry slunečního svitu i přidat požadovanou automatizaci. Pokud je například všední den, světla se mohou rozsvítit před začátkem směny, o víkendu zase pouze pro využívanou část provozu. Světla tedy svítí pouze tehdy a v takové intenzitě, jak je reálně potřeba. Uživatel tak ve finále zbytečně neplatí za osvětlené chodby a místnosti.

Technologie Savee je nainstalována například v přes 20 let staré budově OC Olympia Centrum Brno. Za plného provozu obchodního centra zde bylo namontováno zařízení pro více než 450 svítidel, díky čemuž technologie Savee přinesla 34% úsporu na energiích. Správce budovy má nyní veškeré osvětlení plně pod kontrolou a může regulovat intenzitu svícení v celém centru.

„V Olympii jsme díky Savee vyřešili problém, který tam předtím měli. Jedná se skoro o 25 let starou budovu, v níž doteď chodila ochranka a do vysílačky říkala: ‚Už se mi tady zdá dostatek světla, můžete zhasnout,‘ nebo naopak: ‚Už by to chtělo rozsvítit‘. S naší automatizací je to rozdíl jako mezi dnem a nocí. Osvětlení nemusí řešit ostraha, která se teď může věnovat jiným věcem. Díky tomu centru ušetříme spoustu peněz za svícení i pracovní sílu,“ doplňuje Jan Pešl.

Ekologický a ekonomický přínos se však neomezuje jen na osvětlení. Automatizaci a chytré řízení lze díky této technologii využít také k ovládání jiných elektrických spotřebičů.

Projekt Savee je jedním z šesti finálových projektů ekologické soutěže E.ON Energy Globe. Finalista s největším počtem hlasů se stane celkovým vítězem soutěže. Vyberte si svého favorita a dejte mu hlas na webových stránkách www.energyglobe.cz do 30. září 2022.