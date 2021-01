UFC na TV Tipsport! Muradov a Dvořák tipují proti sobě

Tento souboj slibuje velmi atraktivní podívanou, jelikož oba borci nejdou pro ukončení svých soupeřů daleko. Dále se na této akci představí Carlos Condit, Omari Akhmedov, Santiago Ponzinibbio nebo David Zawada.

Jak vybrané střety vidí hvězdy největší komunity sázkařů, zápasníci UFC Mach Muradov a David Dvořák? Jdou proti sobě! První zápas začíná dnes v 18 hod., sledujte celý turnaj živě na TV Tipsport.

Mach v hlavním zápase věří Kattarovi: „Calvina si pamatuji z turnaje v Moskvě, kde jsem byl jako host. Je to velice tvrdý zápasník s kvalitním postojem, který dělá problémy nejednomu soupeři. Právě na turnaji v Rusku nechybělo mnoho a mohl mít skalp Zabita Magomedsharipova. Myslím, že doba Maxe Hollowaye už je pryč. I když ho mám velice rád a přál bych mu vítězství, v tomto duelu mu spíš nevěřím. Kattarův styl by na Maxe mohl platit a bojím se, aby mu neuštědřil první KO v kariéře. Spíš se ale asi bude rozhodovat na body.“

Dvořák sází na bývalého šampiona Maxe Hollowaye: „Velice atraktivní hlavní zápas! Jsem zvědavý, jak se popasují se stylem toho druhého. Pro mě je favorit Max Holloway, protože má za sebou takové soupeře, které Kattar ještě neměl. Tím ale nechci shazovat Calvinovy soupeře, dokázal porazit Ricarda Lamase, Shana Burgose nebo Jeremyho Stephense. Jeho celkový rekord je 22-4. Obrovskou zbraní je box a pro Maxe bude velice nebezpečný. Holloway má ovšem zkušeností na rozdávání a potkal se s tím nejlepším, co UFC nabízí. Dokázal porazit jména jako Aldo, Ortega, Pettis, Oliveira nebo Edgar. Byl tři roky šampion pérové váhy UFC a to mu také bude hrát do karet. Aktuálně má za sebou dvě porážky s Alexanderem Volkanovskim. Zejména ve druhém duelu měl nejspíše zvítězit, ale bodový rozhodčí viděli zápas jinak. Myslím, že zde budou rozhodovat právě zkušenosti. Max si zápas pohlídá. Kdyby se mu to nepodařilo, je možné, že Kattar bude prvním, kdo Hollowye knockoutuje. Spíš ale věřím v Maxův obezřetný výkon.“

