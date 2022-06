TV Tipsport: Oktagon 33 s Vémolou! Komu věří Dvořák a Muradov?

Vsaďte si u Tipsportu a sledujte kompletní program Oktagonu 33 v přímých přenosech na TV Tipsport! Založte si účet a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky.

Ozdobou turnaje top česko-slovenské MMA organizace bude i titulový fight Ivan Buchinger vs. Losene Keita. Půjde o trůn pro krále lehké váhy! Atraktivitu slibuje také střet v polotěžké hmotnostní kategorii mezi Stephanem Pützem a Martinem Zawadou. Na koho si posvítily hvězdy největší komunity sázkařů?

Zápasník UFC David Dvořák věří Terminátorovi. Na body. „Vémola je dost zkušený borec. Půjde si pro takedown. Jeho soupeři se mu těžko brání. Všichni ví, jakým stylem pojede, ale nejsou schopní na to reagovat. Sám nechápu, jak je to možné. Ale je to tak. Karlosovi to vychází,“ napsal bojovník s přezdívkou Hrobník v analýze s kurzem 1,7.

Macha Muradova zaujala bitva o pás v lehké váze. Ten bude obhajovat Buchinger. To Keita platí v „lightweight“ za prozatímního šampiona. „Losene za svou kariéru podstoupil jen tři srážky s opravdu těžkými soky. Takového vyzyvatele, jakým je Ivan, ještě neměl. Buchinger prošel Cage Warriors, M-1… Tam porážel hodně zkušené fightery,“ míní v kurzu 1,45 také člen UFC, nejprestižnější MMA organizace světa.

Galavečer ve Frankfurtu neunikl ani Ronymu Paradeiserovi. Zmapoval hned několik duelů. Všechny prognózy hvězd sázkařské komunity, tedy slovenského zápasníka Oktagonu, Davida Dvořáka a Macha Muradova, najdete v tomto článku. Necháte se jimi inspirovat?

