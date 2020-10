Trump nebo Biden?

Získejte navíc 150 Kč zdarma pro nové hráče!

Největší sázkařská komunita o tom má jasno a cílí na triumf republikánského kandidáta, na něhož naložila již přes 38 milionů korun! I Joe Biden má v komunitě řadu zastánců. Na jeho úspěch sázkaři naložili přes 15 milionů korun. Před čtyřmi roky se nejtěsnější vítězství zrodilo v Michiganu, kde Clintonová prohrála jen o 10 tisíc hlasů. Jestli čekáte, že tentokrát Donald Trump v tomto státu prohraje, pošlete na tiket kurz 1,25.

Tradiční baštou republikánů je Texas. Že by zde po 44 letech vyhrál demokrat? Devět dní před volbami některé predikce ukazují remízu (project 538) nebo se dokonce přiklánějí k Bidenovi 48 vs. 45 procent (University of Texas). Vsadíte si na triumf Bidena v Texasu s kurzem 3,65?

Jedním z těch, kdo věří celkovému vítězství demokratického kandidáta, je sázkař s přezdívkou NewMask. „Původně jsem se přikláněl spíše k populistickým (anti-establishment) kandidátům, kdežto Joe Biden reprezentuje pro-establishment proud demokratů. To znamená, že nechce provádět příliš radikální změny, jako jsou zásahy do zdravotnictví a zařízení zdravotní péče pro všechny, okamžité pozaastavení některých zahraničních vojenských operací a řada dalších opatření,“ uvádí v analýze na vítězství 77letého politika.

Sázkař PlacrA to v analýze za 20 tisíc vidí zcela opačně. „Historicky se častokrát stalo, že byl stávající prezident znovuzvolen, pokud neudělal fatální kiks. Trump má šanci zvládnout koronavirus, respektive to může alespoň říkat. Pokud se situace zklidní, tak mu to bude hrát do karet. Letos proti sobě hlavně nemá žádného silného kandidáta,“ píše PlacrA.

A zdaleka není sám. Podporu současné hlavě státu vyjádřil v tiketu za 95 tisíc také sázkař Kiwi888. Zkasíruje 178 600 Kč?

