Tipsport extraliga: Na TV Tipsport a s extra kurzovou nabídkou!

Je to tady. Hokejoví tipéři se po letní pauze opět mohou ponořit do světa Tipsport extraligy. Nová sezona vypukne ve čtvrtek v Brně, Kometa vyzve Karlovy Vary. Třemi největší favority na titul jsou Pardubice, Sparta a obhájce z Třince. Komu věříte? Kdo naopak skončí poslední a zamíří do baráže?