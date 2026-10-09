Startují Puky pomáhají. Hvězdní hokejisté opět ambasadory

Pro tisíce hokejových nadějí je ledová plocha druhým domovem. Mládežnické kluby čelí rostoucím nákladům a udržet hokej finančně dostupný je čím dál obtížnější. O budoucnosti talentu mnohdy rozhodne zdánlivá maličkost – například dostupnost výstroje.
Právě na rozvoji týmového ducha, talentu a fair play staví projekt Kauflandu Puky pomáhají. Za první tři roky rozdělil mezi kluby přes 33 milionů korun a nyní vstupuje do čtvrtého ročníku, jehož cílem je dál pomáhat dětem růst.
Hokej se musí hrát s radostí
Podstatu projektu vystihují ambasadoři Radko Gudas a Lukáš Dostál. Oba vyrostli v regionálních klubech a přes tvrdou dřinu se propracovali až na světový led. Dnes dávají celému tématu hlubší přesah.
Obránce Radko Gudas zdůrazňuje čistou radost ze hry: „Tam, kde jsem dnes, jsem se dostal díky podpoře rodičů a trenérů. Makal jsem na plné pecky a hokej si užíval. Rodičům mladých hokejistů bych vzkázal, aby děti naučili hokej brát jako hru a milovat ho. Jen tak budou podávat stoprocentní výkon.“
Reprezentační gólman Lukáš Dostál připomíná roli odhodlání: „Svému dětskému já bych vzkázal, ať se nevzdává a bere překážky jako výzvu. Na mé hokejové cestě byly důležité trpělivost, cílevědomost a podpora rodiny i trenérů v začátcích.“
Pomoc golmanům i turnaje
Projekt dlouhodobě odbourává finanční bariéry. V klubu HC Vlci Český Těšín podpora pomohla vyřešit složitou situaci kolem začínajících brankářů, jejichž výstroj je nákladná. Pořízením výbavy pro nejmenší gólmany klub odstranil překážku, která by děti od chytání odradila. Těšínští Vlci navíc v Brně zažili svůj první společný turnaj a vrátili se jako nerozlučná parta. Turnajů se dosud zúčastnilo přes 2 200 dětí.
HC Chrudim díky podpoře rozšířil tým trenérů a v TJ Tatran Sedlčany nemusely vzrůst příspěvky rodičům.
Do hry vstupuje 158 klubů
V letošním ročníku je zapojeno 158 mládežnických klubů z celé ČR. O rozdělení podpory v hodnotě 11,5 milionu korun rozhodnou od 30. září do 10. listopadu 2026 sami zákazníci vhazováním hlasovacích puků na prodejnách Kaufland. Myslí se i na regiony bez prodejen, kde týmy soutěží v samostatné kategorii. Na podzimní hlasování pak na jaře 2027 navážou tradiční turnaje pro mladé naděje.