Sparta vs. Monaco: Exkluzivně na TV Tipsport

Fotbalisté Sparty nevstoupili do 3. předkola Ligy mistrů ideálně. S Monakem doma padli 0:2. Knížata tak na Letné naplnila roli favorita a míří za postupem. Co se stane v odvetě? Je v silách mužstva ACS boj o průnik do závěrečného play off LM zdramatizovat?