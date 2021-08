Sparta vs. Monaco: Exkluzivně na TV Tipsport

Ve třetím předkole Champions League si to Letenští rozdají s Monakem. Máte jasno? Vsaďte si u Tipsportu, získejte 150 Kč zdarma na své první sázky a úterní bitvu v Praze sledujte živě na TV Tipsport. Stream nabízíme exkluzivně jako jediná sázkovka. Přímý přenos navíc bude ve vysoké kvalitě a můžete si ho přepnout na celou obrazovku (fullscreen).

Sparta naposledy hrála skupinovou fázi Ligy mistrů na podzim roku 2005. Letos udělala první krok k tomu, aby na tyto časy navázala. V Rakousku tým kouče Pavla Vrby prohrál 1:2, před vlastními tribunami ale dokázal zvítězit 2:0 a míří na Monako. Knížecí celek obsadil v loňském ročníku Ligue 1 třetí příčku za Lille a PSG. Oproti Rapidu je kvalitativně úplně někde jinde, což potvrzuje již pohled na soupisku. V kádru má Monaco například Youssoufa Fofanu, Kevina Vollanda, Wissama Ben Yeddera nebo Cesca Fábregase.

ACS nepadne!

„Monaco nemělo špatnou přípravu, ale ostrý zápas ještě neodehrálo. Ligue 1 začíná až 6. srpna, takže do tohoto důležitého duelu vstupuje bez jediného soutěžního duelu! To by pro Spartu měla být obrovská výhoda. Určitě ji nečeká lehký úkol a na případný postup se pořádně nadře. Pražané zvládli první ligové kolo a v odvetě proti Rapidu se mi hodně líbili. Doplnění kádru Peškem přináší ovoce hned od začátku. Věřím, že Dočkalova parta nepadne,“ uvádí v analýze s kurzem 1,88 zarutom.

Inspirujete se?

