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Soutěžte o 30 špičkových zimních bund ALPINE PRO

Komerční sdělení

Komerční sdělení

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Výrobce outdoorového a sportovního oblečení ALPINE PRO slaví letos 30 let a soutěží o 30 lyžařských bund se špičkovými technologickými parametry. Stačí do 30. listopadu na sociální sítě poslat fotku v oblečení ALPINE PRO a můžete vyhrát bundu, která se v zimě hodí jak na svahu, tak ve městě.

Už od svého založení v roce 1996 má česká značka ALPINE PRO jasný cíl: nabízet cenově dostupné kvalitní oblečení z funkčních materiálů pro celou rodinu. „Kdybych měl vybrat něco, na co se specializujeme, tak to jsou zimní, a hlavně lyžařské bundy. Tam totiž lidé nejvíc ocení funkčnost. Bunda musí zahřát, ochránit před sněhem i deštěm a navíc musí „dýchat“, aby v ní bylo příjemně. Pro letošní sezonu máme právě v této kategorii revoluční novinku, bundu OFADD s vodním sloupcem 28 000 mm a paropropustností 20 000 g. Pro oslavu 30 let jsme tedy měli jasno – soutěž o 30 těchto lyžařských bund, do kterých se promítlo 30 let zkušeností s funkčními technologiemi,“ vysvětlil majitel ALPINE PRO Václav Hrbek.

Soutěž trvá do 30. listopadu 2026 a pro zapojení je potřeba:

  • vložit fotku v oblečení ALPINE PRO do komentáře pod soutěžní příspěvek na vybrané sociální síti
  • do komentáře přidat místo a rok pořízení fotky a hashtag #30letALPINEPRO

Porota v čele se zakladatelem společnosti Václavem Hrbkem vybere 30 fotek, které ocení nepromokavou, větruodolnou a prodyšnou zimní bundou OFADD, která má vedle PTX membrány také ekologickou povrchovou úpravu NANOTEX AQUAPEL bez PFAS a navíc je částečně vyrobena z recyklovaných surovin. Porota bude zohledňovat dva parametry:

  • celková atraktivita fotografie – nápad, kompozice, výjimečné místo atp.
  • archivní kouzlo – rok pořízení fotografie

Vyrábíme outdoorové oblečení už 30 let, tak se těšíme, že lidé projdou stará alba a pošlou nám fotky, kde budou mít na sobě třeba naše první zimní bundy, které jsme vyrobili,“ řekl Václav Hrbek. Takové fotky asi nebudou v digitální podobě, tak stačí fotografii jakkoli zdigitalizovat, třeba i znova vyfotit starý snímek a nahrát na sítě. „S naším oblečením lidé cestují do různých koutů České republiky i do světa a díky moderním technologiím vznikají fotky, za které by se nemuseli stydět profesionální fotografové. Určitě budeme mít těžký úkol při výběru,“ doplnil majitel společnosti.

„Soutěž trvá až do konce listopadu, takže je dost času vyrazit do přírody a soutěžní fotku teprve vytvořit,“ vyzývá Hrbek. Výherci budou vyhlášeni do 7. prosince a následně budou kontaktování, aby si vybrali pánskou nebo dámskou variantu, správnou velikost a také barvu bundy.

Podrobnosti a detailní pravidla soutěže najdete na alpinepro.cz.

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