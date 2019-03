Souboj Sparty s Plzní! Vsaďte si a sledujte ho živě na TV Tipsport

Fotbalová Sparta vstoupila do jarní části sezony skvěle, když zvítězila ve všech čtyřech zápasech. Dva zápasy, dvě asistence, kapitánská páska, vůdcovské schopnosti, lídr z nezaplacení. To je faktor X Letenských Bořek Dočkal, který po svém návratu z Číny ukazuje, jak velký hráč to je. Tým vedený Pavle Vrbou vstoupil do jara neméně úspěšně. Tým vedený Pavlem Vrbou vlétl do jara neméně úspěšně. V klíčovém souboji Západočeši porazili Slavii 2:0 a v minulém kole na svém hřišti porazili výborně hrající Jablonec. Čí vítězná série bude pokračovat? Sledujte elitní českou ligu živě na TV Tipsport a vše se dozvíte!

Branky padat budou!

Plzeň se chce bodově dotáhnout na vedoucí Slavii a Sparta zase potřebuje zvítězit, aby uživila teoretickou naději na lepší umístění a šanci zahrát si předkolo Ligy mistrů. Oba týmy budou chtít vyhrát, a to by mohlo svědčit útočnému fotbalu. Sázkař motykvac v analýze věří, že uvidíme minimálně jeden gól na každé straně.

