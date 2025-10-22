Šmicerův sprint a hecovačka legend ozdobily víkend s trofejemi UEFA

Komerční sdělení
Dvě města, dvě prodejny Decathlonu a jeden víkend, který potěšil každého milovníka fotbalu. UEFA víkend přilákal téměř 10 000 návštěvníků všech věkových kategorií a proměnil běžné nákupy ve výjimečný sportovní zážitek.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

| foto: Decasport

5 fotografií

Fanoušci si mohli prohlédnout trofeje Evropské a Konferenční ligy UEFA, setkat se s fotbalovými legendami a zapojit se do programu nabitého pohybem a inspirací.

11. a 12. října 2025 v prodejnách Decathlonu v Praze a Ostravě zavládla fotbalová atmosféra. Prvního dne v Ostravě (Decathlon Avion), druhého na pražském Chodově. Obě zastávky spojovala přítomnost prestižních pohárů UEFA a osobní účast čtyř bývalých reprezentantů: Vladimíra Šmicera, Marka Jankulovského, Tomáše Ujfalušiho a Jana Laštůvky.

Setkání s fanoušky mělo svou jedinečnou energii – autogramiády, společné fotografie, přátelská atmosféra. Více než 1 400 návštěvníků využilo možnost vyfotit se s oficiálními trofejemi, o které hraje celá Evropa.

Setkání s legendami českého fotbalu

Pro mnoho návštěvníků bylo největším lákadlem osobní setkání s fotbalovými legendami Vladimírem Šmicerem, Tomášem Ujfalušim, Janem Laštůvkou a Markem Jankulovským. Bývalí reprezentanti svou přítomností dodali akci jedinečnou atmosféru. Fotbaloví fanoušci si ze setkání odnesli nejen podpisy a fotografie, ale hlavně silné zážitky.

Součástí programu byla také Kipsta Aréna, dráha na rychlost s míčem, která bavila malé i velké. Nešlo však jen o fanouškovskou zábavu – Marek Jankulovski v Ostravě symbolicky vyzval Vladimíra Šmicera, aby druhý den v Praze překonal čas 15 vteřin.

„Štístko“ Šmicer výzvu přijal a na Chodově skutečně zaběhl dráhu v čase 12,04 sekundy. Lehké hecování mezi legendami tak dodalo celé akci nenucený náboj a připomnělo, že sportovní duch nikdy nemizí – jen mění formu.

Zážitky, které spojují

V rámci programu se návštěvníci také rozhýbali a porovnali své síly. Sportovní zóny přilákaly přes 900 soutěžících, kteří si mohli vyzkoušet různé disciplíny a porovnat svou kondici s ostatními. Více než 80 posluchačů navštívilo odborné přednášky o sportovní výživě zaměřené hlavně na děti a rodiče, kde načerpali spoustu praktických tipů, jak se má sportovec správně stravovat.

„UEFA víkend v Praze a Ostravě předčil naše očekávání a potvrdil, že fotbal opravdu spojuje lidi napříč generacemi. Jsme rádi, že jsme mohli nabídnout zážitek pro všechny milovníky fotbalu,“ uvádí David Jelínek, Project leader Decathlon x UEFA – Víkend s trofejemi.

Celý den se tak nesl v duchu pohybu, energie a inspirace k aktivnímu životnímu stylu. Decathlon Česká republika tak společně s UEFA znovu potvrdil, že sport spojuje lidi napříč generacemi a nabízí nezapomenutelné zážitky nejen na hřišti, ale i mimo něj.

Nejčtenější

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

V domech na Šenovské se opět bude bydlet

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zrekonstruuje tři bytové domy na ulici Šenovská v oblasti Hranečníku. Domy jsou dlouhou dobu opuštěné a v neutěšeném stavu. Po rekonstrukci zde vznikne 24 bytů, které...

Miliardy pro českou krajinu: co přinesly tisíce pozemkových úprav?

Komerční sdělení

Pozemkové úpravy v Česku probíhají od 90. let. Stal se z nich jeden z hlavních nástrojů tvorby a ochrany krajiny i venkova. Nejde jen o přehlednější vlastnictví půdy, ale i o praktická opatření:...

Češi mohou těžit z toho, že cena elektřiny se během dne mění

Komerční sdělení

Cena elektřiny na trhu se mění v průběhu dne. Díky elektroměrům s průběhovým měřením mohou české domácnosti začít svou spotřebu aktivně řídit právě podle aktuálních cen elektřiny.

Moderní brýle plné technologií: lepší pohled na svět pro lepší život

Komerční sdělení

Brýle už dávno nejsou jen sklem v obroučkách. Dnes díky nejmodernějším technologiím dokážou měnit každodenní život. Chrání zrak proti UV či proti modrému světlu a dokonce mohou vyřešit vidění bez...

22. října 2025

Z malé firmy na Vysočině k miliardovému byznysu

Komerční sdělení

„Chceme dělat projekty, které lidem zůstanou desítky let,“ říká ředitel IP Polná.

22. října 2025

Kyberútoky a způsoby ochrany: Souhrn slovem a obrazem

Komerční sdělení

Nad aktuálními daty o počtu kybernetických útoků, ale také nad nejnovějšími praktikami podvodníků a možnostmi, jak se co nejúčinněji bránit, diskutovali odborníci z finančního sektoru v debatě ČTK...

22. října 2025

Šmicerův sprint a hecovačka legend ozdobily víkend s trofejemi UEFA

Komerční sdělení

Dvě města, dvě prodejny Decathlonu a jeden víkend, který potěšil každého milovníka fotbalu. UEFA víkend přilákal téměř 10 000 návštěvníků všech věkových kategorií a proměnil běžné nákupy ve výjimečný...

22. října 2025

Na čem vydělávají nejlepší profesionální sázkaři? Na…

Komerční sdělení

Zajímá vás, na čem vydělávají profesionální sázkaři? Na Premier League ani na NHL to není. Na rozhovor jsme pozvali jednoho z největších českých odborníků na sázení Petra Dolejše, který se úspěšně...

22. října 2025

Češi mohou těžit z toho, že cena elektřiny se během dne mění

Komerční sdělení

Cena elektřiny na trhu se mění v průběhu dne. Díky elektroměrům s průběhovým měřením mohou české domácnosti začít svou spotřebu aktivně řídit právě podle aktuálních cen elektřiny.

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Automatické otevírání oken SMARWI pro váš zdravější a úspornější domov

Komerční sdělení

Kvalita vzduchu doma ovlivňuje zdraví, spánek i pohodu. SMARWI je chytré zařízení pro automatické větrání oken, které samo otevírá a zavírá. Díky senzorům kvality vzduchu VOC, kvality vzduchu CO2,...

21. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.