Šmicerův sprint a hecovačka legend ozdobily víkend s trofejemi UEFA

Fanoušci si mohli prohlédnout trofeje Evropské a Konferenční ligy UEFA, setkat se s fotbalovými legendami a zapojit se do programu nabitého pohybem a inspirací.
11. a 12. října 2025 v prodejnách Decathlonu v Praze a Ostravě zavládla fotbalová atmosféra. Prvního dne v Ostravě (Decathlon Avion), druhého na pražském Chodově. Obě zastávky spojovala přítomnost prestižních pohárů UEFA a osobní účast čtyř bývalých reprezentantů: Vladimíra Šmicera, Marka Jankulovského, Tomáše Ujfalušiho a Jana Laštůvky.
Setkání s fanoušky mělo svou jedinečnou energii – autogramiády, společné fotografie, přátelská atmosféra. Více než 1 400 návštěvníků využilo možnost vyfotit se s oficiálními trofejemi, o které hraje celá Evropa.
Setkání s legendami českého fotbalu
Pro mnoho návštěvníků bylo největším lákadlem osobní setkání s fotbalovými legendami Vladimírem Šmicerem, Tomášem Ujfalušim, Janem Laštůvkou a Markem Jankulovským. Bývalí reprezentanti svou přítomností dodali akci jedinečnou atmosféru. Fotbaloví fanoušci si ze setkání odnesli nejen podpisy a fotografie, ale hlavně silné zážitky.
Součástí programu byla také Kipsta Aréna, dráha na rychlost s míčem, která bavila malé i velké. Nešlo však jen o fanouškovskou zábavu – Marek Jankulovski v Ostravě symbolicky vyzval Vladimíra Šmicera, aby druhý den v Praze překonal čas 15 vteřin.
„Štístko“ Šmicer výzvu přijal a na Chodově skutečně zaběhl dráhu v čase 12,04 sekundy. Lehké hecování mezi legendami tak dodalo celé akci nenucený náboj a připomnělo, že sportovní duch nikdy nemizí – jen mění formu.
Zážitky, které spojují
V rámci programu se návštěvníci také rozhýbali a porovnali své síly. Sportovní zóny přilákaly přes 900 soutěžících, kteří si mohli vyzkoušet různé disciplíny a porovnat svou kondici s ostatními. Více než 80 posluchačů navštívilo odborné přednášky o sportovní výživě zaměřené hlavně na děti a rodiče, kde načerpali spoustu praktických tipů, jak se má sportovec správně stravovat.
„UEFA víkend v Praze a Ostravě předčil naše očekávání a potvrdil, že fotbal opravdu spojuje lidi napříč generacemi. Jsme rádi, že jsme mohli nabídnout zážitek pro všechny milovníky fotbalu,“ uvádí David Jelínek, Project leader Decathlon x UEFA – Víkend s trofejemi.
Celý den se tak nesl v duchu pohybu, energie a inspirace k aktivnímu životnímu stylu. Decathlon Česká republika tak společně s UEFA znovu potvrdil, že sport spojuje lidi napříč generacemi a nabízí nezapomenutelné zážitky nejen na hřišti, ale i mimo něj.