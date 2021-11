Slavia, Sparta i Jablonec bojují o postup!

Slavia v posledních týdnech nabrala formu a bude ji chtít potvrdit doma v Konferenční lize proti Feyenoordu, Jablonec se utká s Alkmaarem a Sparta v Evropské lize míří do Glasgow, kde bude čelit tamním Rangers. Máte jasnou představu o výsledcích? Vsaďte si u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky!

V nejlepší pozici, minimálně tedy co se bodového zisku týče, jsou před nadcházejícími duely slávisté. Fotbalisté z Edenu mají na svém kontě po čtyřech kolech šest bodů, o dva více než Maccabi. Ve Vršovicích nyní přivítají vedoucí Feyenoord (3-1-0), na jehož hřišti padli 1:2. Povedou si v odvetě lépe?

Špatnou výchozí pozici nemá ani Jablonec. Ten v domácí soutěži střídá špatné výkony s ještě horšími, když například v minulém kole vyfasoval od SKS výprask 0:5 a z předešlých 11 soutěžních střetů dokázal zvítězit jen v poháru nad Varnsdorfem. V Konferenční lize mu ale patří druhé místo za Alkmaarem. A právě s ním na Střelnici změří síly. Koncem září padl Jablonec v Nizozemsku 0:1. Zabere a vylepší své postupové naděje?

Sparta to bude mít těžké

V nejsvízelnější pozici je Sparta. Po čtyřech duelech má na svém kontě čtyři body, stejně jako Rangers, se kterými si to nyní rozdá v přímém souboji. V prvním vzájemném měření sil se radovali fanoušci na Letné, kteří mohli oslavovat triumf 1:0. A podobný výsledek by se týmu kouče Pavla Vrby náramně hodil i nyní, už proto, že nálada v kabině rudých po ostudném výprasku na Slovácku 0:4 není zrovna nejlepší…

„Po čtyřce v Uherském Hradišti čeká Spartu nejdůležitější zápas ve skupině EL. Nevím, co by se muselo stát, aby Vrba dokázal dát mužstvo po tak bídném a odevzdaném výkonu do kupy. Čekám bouřlivou atmosféru a plný stadion. Pražané jsou bez formy, bez nasazení a bez myšlenky. Nejsou schopni si šance vytvářet, natož je zakončovat. Očekávám, že ve Skotsku to bude probíhat podobně jako na Slovácku,“ uvádí v analýze na triumf domácího výběru v kurzu 1,87 mrezac1893.

