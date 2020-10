Slavia, Sparta a Liberec! Jak si povedou v Evropě?

Nyní všechny zástupce čeká úvodní kolo. Jak si povedou? Vsaďte si u Tipsportu a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Jako první se představí Slavia, která se pokusí uspět na půdě izraelského Hapoel Beer Sheva - přemožitele Plzně z posledního předkola Evropské ligy. Liberec si to pod Ještědem rozdá s Gentem a Sparta na Letné přivítá silné francouzské Lille, které aktuálně vede Ligue 1 o dva body před Paris Saint-Germain. Kolik bodů se českým týmům v prvním hracím dnu podaří vybojovat? Vsaďte si na české zástupce v Evropské lize a získejte navíc 150 Kč na první sázky!

SKS vítězně

Podle největší komunity sázkařů by si měli sešívaní v Izraeli poradit a podobně to vidí i Indym v analýze s kurzem 1,67. „Vyřazení Plzně od Hapoelu mě jako fanouška českého fotbalu značně mrzí, nicméně musím podotknout, že Plzeň se trápila. Nebyla schopna ničím překvapit a z Evropy zaslouženě zmizela. Očekávám, že Pražané potvrdí, že jsou někde jinde, a že umí podávat kvalitní výkony i mimo domácí soutěž. Beer Sheva mi přijde jako hratelný soupeř, se kterým by si měli červenobílí poradit,“ uvádí Indym.

Půjdete do toho s ním?

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.