Sjezdové lyžování si nejlépe užijete se správným vybavením

Cibule může být pro lyžaře inspirací

Tomu, kdo nosí více slabších vrstev místo jedné tlusté, je teplo při každém počasí. Cibulový princip znamená nošení několika tenkých vrstev místo jediné silné. Je to nejlepší způsob, jak se obléknout na celodenní lyžování. Mějte také na paměti, že potřebujete i dostatek volnosti k pohybu.

Cibulový princip zahrnuje tři vrstvy, přičemž každá z nich má svůj význam. Vnitřní vrstva se skládá z funkčního prádla, které odvádí vlhkost od těla do další vrstvy, a tím vás udržuje v suchu a teple. Funkční prádlo má ještě jednu velkou výhodu. Je šito plochými švy, takže jste chráněni od otlačenin a odřenin na těle. Díky tomu, že je funkční prádlo elastické, zaručuje volnost pohybu. Prádlo by mělo dobře přiléhat a nikde se přitom nemačkat. Prostřední vrstva má rovněž za úkol odvádět vlhkost do vnější vrstvy, a tím zahřívat tělo. Jako nejvhodnější materiál se pro tyto účely osvědčil fleece. Důležité je, aby vlhkost byla předávána dál bez toho, aby zůstávala v oblečení. Proto je bavlna naprosto nevhodná! Vnější vrstva je nazývána též vrstvou do každého počasí. Lyžařské bundy a kalhoty musí držet vlhkost a chlad od těla, a přesto odvádět pot ven. Toho dosáhneme díky funkčnosti vnějších látek, které mají tzv. membránu. To je tenoučký materiál s drobnými póry.

Aby zůstaly nohy v lyžařských botách co nejsvěžejší, hodně se investovalo do vývoje moderních lyžařských podkolenek. Jsou asymetricky zformované – každá noha má jinak tvarovanou podkolenku. Díky tomu lépe sedí na noze a nedochází k otlakům a puchýřům. S high-tech vláknem je navíc garantováno odvětrání a odvádění vlhkosti. Problémové zóny jako lýtka a Achillova šlacha jsou vyztuženy, a tím jsou tato citlivá místa chráněna. Důležitá je také antibakteriální funkce, která se stará o pocit svěžesti. Noha není tak rychle unavená a není nijak cítit ani po dlouhé námaze.

Kvalitní helma vám může zachránit život

Přilby dnes neodmyslitelně patří i na sjezdovky. Hovoří pro ně nejen bezpečnost, ale i vyšší komfort. Ještě před několika málo lety měli lyžaři s helmou na hlavě zvláštní image. Lidé si mysleli, že se pod helmou skrývá bláznivý závodník nebo velmi opatrný lyžař. Tyto předsudky jsou už dávno pryč. Nejnovější generace helem splňují mnohé požadavky. Jsou lehké, a přesto bezpečné.

Nejdůležitějším kritériem ovlivňujícím pohodlné nošení helmy je její správný tvar. Při nákupu si všímejte především toho, aby helma netlačila, zároveň však nesmí sjíždět z hlavy. Dále je vhodné zvolit přilbu, která má možnost nastavování různých velikostí. Systémy s kolečky pro jednoduché nastavení velikosti vám s tím pomohou. Tak si budete moci přilbu optimálně nastavit na svoji hlavu a bude vás do budoucna dobře chránit. Především u dětí je tento systém nastavení velikosti velkou výhodou, díky které nemusíte každý rok pořizovat novou přilbu.

Pro sjezdové lyžování jsou také zapotřebí lyžařské brýle

Helma a lyžařské brýle, to je dvojice, která k sobě patří. Nic se neposouvá po obličeji, nikde netlačí odstávající nožičky od brýlí, během jízdy nefouká do očí. Když si vyberete helmu a brýle, které k sobě pasují, budete mít z lyžování mnohem větší radost.

Při špatném počasí přijde vhod další přednost lyžařských brýlí. Díky zesvětlujícím sklům je přicházející světlo korigováno tak, že lépe vidíte jakékoliv nerovnosti a lépe rozeznáváte všechny kontury. I při slunečných dnech však splňují moderní lyžařské brýle vysoké nároky, a to i ze zdravotního hlediska. Zrcadlové sklo dobře chrání od silného, přímého, horského slunce, protože odráží světlo zpět. Díky lyžařským brýlím nebudete slzet ani při vyšších rychlostech, protože brýle perfektně chrání před větrem a následným vysycháním očí. Zrovna tak jste chráněni při nízkých teplotách, kdy je další část vašeho obličeje ochráněna před zimou a nenamrzá, což přispívá k větší pohodě.

Pokud nezvládnete oblouček, mohou být na vině boty

Při nákupu lyží je samozřejmě středem pozornosti váš vysněný model. Ale ani nejlepší lyžař světa nevykouzlí dobrý oblouk jen díky dobrým lyžím. Jsou to totiž právě lyžařské boty, které mají rozhodující vliv na styl jízdy!

Když vám lyžařské boty dokonale padnou a jsou pohodlné, dosáhnete odpovídajícího přenosu vlastního pohybu z bot na lyže a na sjezdovce si to můžete pořádně užít. Také bezpečnost spočívá ve výběru správných bot. Pořídit si dnes nové boty není nic složitého, ale pokud chcete mít opravdu dokonale padnoucí boty na několik sezon, je to trochu věda. Ve vybraných prodejnách INTERSPORTU mají k dispozici elektronický scannovací systém, který vám pomůže vyhledat modely přesně odpovídající vaší noze.

Bosou nohou si stoupnete na desku scanneru. Obě vaše chodidla se elektronicky změří a informace se přenesou na obrazovku počítače. Podobně jako při odebrání otisků prstů databanka najde modely bot, které budou přesně vyhovovat profilu vašich nohou.

Nenechte se ovlivnit designem lyží, dívejte se vždy, co je uvnitř

Mnoho lyžařů si klade otázku, jak je možné, že mezi lyžemi, které vypadají velmi podobně, jsou několikanásobné rozdíly v ceně? Odpověď je jednoduchá. Drahé detaily jsou totiž uvnitř lyže. Jsou to především použité materiály a náročné zpracování, které značně ovlivňují cenu. Je to podobné jako s automobily – kolik má který koní, není navenek vidět. Ale když přidáte plyn, pocítíte rozdíl. U auta však můžete otevřít kapotu a vidíte, kde se ta síla skrývá. U lyží je to těžší, ty byste museli uprostřed přeříznout.

Základní elementy jsou u každé lyže stejné. Nahoře je slupka, pod ní je horní výztuha, která společně s dolní výztuhou uzavírá jádro. Úplně vespod je skluznice. Právě u těchto stavebních dílů a typem jejich zpracování vznikají rozdíly v kvalitě i cenách.

Srdcem lyže je jádro. U mnohých drahých lyží se vyrábí ze dřeva, které je pružné a pevné, a také dobře tlumí nárazy. Různé druhy dřeva (např. topol, jedle, osika) jsou spolu slepovány do vrstev. U špičkových lyží se rozlišují tři druhy konstrukcí. Jednou z nich je sendvičová konstrukce, která se používá hlavně u závodních lyží. Tyto lyže jsou velmi robustní a všechny jízdní vlastnosti se dají využívat po celé délce lyží. Pro začátečníky se tento druh konstrukce lyží moc nedoporučuje, protože vyžaduje značné zkušenosti a kondici. U levnějších lyží je jádro z umělé hmoty. Je to tzv. PU-pěna, která se vstřikuje do formy, kde potom tvrdne. Takto vyráběná lyže byla dříve typickou lyží pro začátečníky, dnes už se ale umělá hmota kombinuje společně se dřevem i do lyží pro sportovní lyžování.

