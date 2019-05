Rokycany se brzy stanou dějištěm světového šampionátu v kuželkách

Zatím poslední světový šampionát se v České republice odehrál v roce 2014 v Brně a zazářila na něm domácí Lucie Vaverková, která ke zlaté medaili ze sprintu přidala bronz v soutěži jednotlivkyň. Jen pro připomenutí, tehdy Češi získali napříč kategoriemi celkem osm medailí, z toho tři zlaté. Padlo několik světových rekordů. V novém světovém maximu 868 například ovládla kombinaci Barbara Fidel ze Slovinska. Maďar Tamás Kiss pak součtem za výkon ve sprintu a v 120 hs dosáhl na 955 bodů. Během dvou týdnů si našly cestu do haly tři tisíce diváků, ovšem, tento počet bude bezpečně v Rokycanech překonán. Už v tuto chvíli je šampionát z více než poloviny vyprodán.

Dobrá příprava znamená úspěšný šampionát

To si jistě opakoval organizační tým mistrovství světa, když dostal za úkol vše dokonale připravit. Podobně jako tehdy v Brně, tak i město Rokycany a místní klub měli před sebou nelehký organizační úkol. Nejprve došlo na úpravu zimního stadionu, kde se MS koná, pak přišly na řadu přilehlé plochy a nakonec se začal celý zimní stadion měnit na kuželkářský ráj. Ten můžeme charakterizovat jako osm zcela nových drah, mobilní tribunu pro 900 návštěvníků a světelnou a zvukovou aparaturu, která snese srovnání s aparaturou pro kapelu světového formátu…

MS v kuželkách Rokycany 2019 nabídne nejenom pestrý sportovní program

Hodí se jistě připomenout, že se až do 30. 5. 2019 postupně v Rokycanech představí kategorie v rámci EWP U 14 dvojic a jednotlivců, poté bude na programu WM U 18 a 17. 5. 2019 proběhne oficiální zahájení hlavní soutěže družstev, které vyvrcholí v neděli 26. 5. 2019. V tento den budeme znát také týmové mistry světa. Tím ale mistrovství světa v Rokycanech nekončí, hned 27. 5. 2019 rozehrají své soutěže týmy v kategorii ME U 60. Pomyslné „poslední zvonění“ zazní 30. 5. 2019, kdy bude program oficiálně ukončen slavnostním koncertem. Pokud máte rádi kuželky, nebo si jen chcete udělat výlet do Rokycan, určitě neprohloupíte, když se zastavíte na tamním zimním stadionu. Překvapí vás nejenom úžasné sportovné výkony českých i zahraničních sportovců, ale také široká nabídka občerstvení od grilovaných mas a opečených klobásek, přes tortilly až po dobře vychlazený Plzeňský Prazdroj. Pro dětské návštěvníky je připravena celá řada sladkého pečiva, zmrzlina i točená limonáda. Mimochodem, organizátoři odhadují, že na finálový víkend (25. - 26. 5.) dorazí až 1200 diváků denně, což jistě vytvoří důstojnou atmosféru. Z finálového dne bude vysílat partner šampionátu, zpravodajský server iDNES, přímo na svých stránkách stream a záznam pak odvysílá stanice NOVA Sport.