Regály vystřídala závodní trať. Decathlon hostil v Brně BCROSS RUN

Na celkem 922 účastníků čekal Farmer’s Carry, Sandbag Carry, Burpee Broad Jump i úseky na veslařských, lyžařských a cyklistických trenažérech. Jen při Farmer’s Carry přenesli závodníci dohromady 36 tun.
„Naším cílem je dostávat sport co nejblíže lidem. Tentokrát jsme šli ještě o krok dál a ze samotné prodejny jsme na jeden den vytvořili sportoviště, na kterém se mohl uskutečnit plnohodnotný závod. BCROSS RUN ukázal, že prodejna nemusí být jen místem, kam si člověk přijde něco koupit. Chceme, aby zde lidé mohli sport také objevovat, zkoušet a skutečně zažívat,“ říká říká Matěj Formánek, Decathlon Event Manager.
Důvod volby neobvyklého prostředí přibližuje zakladatel BCROSS RUN Václav Mráz: „Chtěli jsme závod přiblížit účastníkům na Moravě. Díky dlouhodobému partnerství se společností Decathlon pak vznikl unikátní koncept využít prostory největší sportovní prodejny v České republice.“
Závod pro zkušené sportovce i úplné nováčky
BCROSS RUN nabídl několik úrovní obtížnosti, takže na start mohli vyrazit zkušení závodníci i lidé, kteří si chtěli podobný formát teprve vyzkoušet. Kategorie FUN byla určena především nováčkům, SPORT prověřil zkušenější účastníky a soutěžilo se také ve dvojicích. Své místo na startu měly i děti. Nejmladší kategorie byla určena sportovcům od čtyř do osmi let, junioři závodili ve věkových skupinách až do šestnácti let. Nešlo přitom jen o výsledný čas. Pro řadu účastníků bylo hlavní výzvou zvládnout všechny disciplíny, překonat se a doběhnout až do cíle. „Právě možnost zapojit zkušené sportovce i lidi, kteří s pohybem teprve začínají, odpovídá tomu, jak Decathlon svou roli vnímá. Sport chce lidem nejen zpřístupňovat prostřednictvím vybavení, ale vytvářet také příležitosti, kdy si jej mohou sami vyzkoušet a zažít.“ dodává Matěj Formánek.
Poslední test před mistrovstvím republiky
BCROSS RUN vznikl v roce 2023 v Českých Budějovicích a od té doby zavítal například do Prahy, Plzně, Hradce Králové nebo Mladé Boleslavi. Brněnský závod nesl podtitul LAST CALL, jelikož pro závodníky představoval poslední ostrou prověrku před mistrovstvím České republiky.
To se uskuteční 12. prosince v pražském PVA EXPO a půjde o druhý český šampionát v tomto závodním formátu.
O společnosti Decathlon
DECATHLON je globální multisportovní značka pro všechny – od začátečníků až po vrcholové sportovce. Jako inovativní výrobce sportovního vybavení pro všechny úrovně výkonnosti přináší produkty přizpůsobené širokému spektru uživatelů.
S více než 102 900 zaměstnanci a 1 902 prodejnami po celém světě se DECATHLON od roku 1976 snaží zpřístupňovat radost ze sportu a jeho přínosy opravdu každému. Více informací: decathlon.cz