Propadněte kouzlu splitboardingu

Co to splitboarding vlastně je a kde se vzal?

Než se pustíme do výběru a pořízení výbavy, pojďme se krátce seznámit s historií splitboardingu. Počátky tohoto sportu sahají do raných 90. let, kdy jednoho freeride snowboardistu napadlo podélně rozříznout svou desku a sestrojit k ní speciální vázání, aby mohl svůj vynález použít k výstupu a nemusel chodit na sněžnicích se snowboardem na zádech. Výraznější splitboardový boom přišel v roce 2010 zásluhou legendárního Jeremyho Jonese a jeho filmu Deeper. Když o dekádu později globální pandemie koronaviru zastavila lanovky, nárůst zájmu o backcountry disciplíny nabral raketové tempo.

Základní splitboardová výbava

Jestli se do toho chcete pustit taky, začnete nejspíš výběrem splitboardu. Značky Jones nebo Burton coby průkopníci tohoto sportu dnes nabízejí výborně doladěné a spolehlivé desky s vlastnostmi blízkými pevným freeride snowboardům. Velmi schopný splitboard ale najdete také v kolekcích Nitro nebo Arbor a nově do vod rozpůlených prken vplouvá i věhlasný švýcarský výrobce Nidecker.

Pokud jde o splitboardová vázání, jistotou perfektního výkonu a spolehlivosti je americký Spark R&D, jehož základ využívá i Nitro nebo Burton. Kvalitní vázání na splitboard pořídíte i pod značkou Union. K upevnění vázání jsou potřeba stoupací držáky, patové opěrky a takzvané puky pro montáž do sjezdového nastavení.

Další důležitou součástí výbavy splitboardisty jsou boty. Ačkoliv stačí i standardní snowboardová obuv, zkušenější jezdci volí boty specificky navržené s ohledem na pohodlný výstup. Často mají podrážku Vibram pro lepší trakci a komfort, sofistikovanější konstrukci pro pohodlnější chůzi, výjimečnou prodyšnost a ochranu před živly.

Na cestě vzhůru se neobejdete bez stoupacích pásů, které se nasadí na skluznici, a teleskopických nebo skládacích hůlek.

Oblečení na splitboard

Začátečník nebo příležitostný výletník mimo sjezdovku se může spokojit se snowboardovým oblečením, ale pokročilý splitboardista ví, že podle očekávaných podmínek musí volit buď vysoce funkční oděv s membránou GORE-TEX či podobnou, nebo lehké technické vrstvy, které dobře odvádějí vlhkost, a často kombinaci obojího. Výbornou volbou je oblečení z merino vlny, která hřeje, i když je vlhká, a zároveň potlačuje vznik zápachu. Vrstvy je po výstupu nebo při změně počasí často potřeba doplnit nebo obměnit, proto se doporučuje vozit náhradní oblečení v batohu.

Třeba značka Burton na splitboardery a backcountry nadšence myslí se svou kolekcí nazvanou stručně – Burton [ak].



Lavinová bezpečnost

Pokud se vydáte na výpravu mimo oficiální trasy a hranice středisek, znamená to pro vás odpovědnost za bezpečí celé výpravy, nejen za to vlastní. Proto při splitboardingu ve volném horském terénu musíte mít s sebou základní lavinovou výbavu: vyhledávač, sondu a lopatu. Značka ORTOVOX nabízí i kompletní lavinové sety a pro ty, kdo chtějí svoje šance na záchranu při pádu laviny zvýšit na maximum, jsou v nabídce lavinové batohy s airbagem. Ten se v nouzi rychle nafoukne a udrží nositele na povrchu laviny.

Důležité je vybavení nejen mít po ruce a správně připravené, ale také ho umět používat. Proto doporučujeme před výpravou absolvovat lavinový kurz a naučit se i základy první pomoci. Vždy je také nutné znát aktuální předpověď a lavinové riziko. Splitboardista do terénu nikdy nechodí sám!

Doplňky

Pro optimální bezpečnost a pohodlí nesmí ve výbavě chybět helma ani brýle, výstup přes zledovatělé úseky navíc vyžaduje nasazení maček. Na zádech by měl být dobře vybavený batoh s upevňovacím systémem na snowboard a úchyty nebo kapsami pro lavinovou výbavu a další nezbytnosti. V odlehlé přírodě určitě přijde vhod hydrovak, termoska s čajem a výživná svačina. A pro jistotu není špatný nápad přibalit lékárničku a náhradní díly.



Teď už je vám asi jasné, že abyste si krásy splitboardingu, dechberoucí zážitky a adrenalinové sjezdy užili naplno, chce to odpovídající výbavu, které není málo. Proto si nechte poradit u specializovaného prodejce s letitými zkušenostmi. Experti na akční sporty ze SNOWBOARD ZEZULA vám nejvhodnější výbavu rádi doporučí bez ohledu na to, jestli dáte přednost nákupu na jejich e-shopu nebo v brněnské prodejně na Palackého třídě. Vybavení na splitboarding si tam můžete i půjčit.