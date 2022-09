Projekt České unie sportu „Tipsport Sportuj s námi“ láká veřejnost

Běhy přírodou, cyklistické závody, vodní sporty, turistika, ale také basketbal, fotbal, volejbal, tenis nebo přehlídky netradičních disciplín. To je pouze zlomek z bohaté nabídky projektu České unie sportu – Tipsport Sportuj s námi. Letošní osmý ročník největšího seriálu sportovních akcí, který se koná v České republice, vyznavače aktivního pohybu především z řad veřejnosti a amatérské sportovce táhne. Od začátku roku se do některé z dosavadních 311 akcí zapojilo více než 105 000 účastníků, z toho 54 000 bylo mladších osmnácti let.

„Tato statistika přesně ukazuje to, co od seriálu Tipsport Sportuj s námi očekáváme – rozhýbat veřejnost a nabídnout jí po dvou letech covidové pandemie příležitost znovu se vrátit na sportoviště nebo do přírody a společně s ostatními si užít spoustu pohybových aktivit. Česká unie sportu ostatně dlouhodobě proklamuje význam pravidelného sportování pro občany. Za to, že se navzdory aktuálním problémům v podobě skokového nárůstu cen energií, výrazného zdražení pohonných hmot či dalších komodit stále ještě konají v takovém množství sportovní akce, však patří velké poděkování a uznání jejich obětavým pořadatelům v klubech a jednotách,“ říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Rekordy v červnu a na florbalových turnajích

Výkonný výbor ČUS zařadil pro tento rok do kalendáře projektu Tipsport Sportuj s námi pět set závodů, turnajů a pochodů a soutěží ve více než padesáti nejrůznějších sportovních disciplínách po celé České republice. Až do poloviny března přitom provázela tyto akce ještě určitá protiepidemická opatření, což limitovalo některé organizátory. S rozvolněním covidových omezení však počet aktivit i zájemců následně rychle narůstal.

Z dosavadních 311 realizovaných akcí se nejvíc uskutečnilo v měsíci červnu (94), následovaly květen (56) a srpen (44). Do konce letošního roku jich termínová listina stále ještě nabízí 191. Rekordně obsazené byly především dva florbalové turnaje. Ostrava Cupu se zúčastnilo 7000 dospělých a 3800 mládežnických hráčů a podobné to bylo i při Brno Opengame, kde se představilo 5000 dospělých a 4000 mladých aktérů.

„K vysokému zájmu veřejnosti o projekt Tipsport Sportuj s námi i jeho hladkému průběhu nepochybně přispěl v loňském roce příchod významných partnerů – titulárního, společnosti Tipsport, a generálního, společnosti Car4Way. Za velice důležité považuji, že jsme s nimi uzavřeli dlouhodobé kontrakty. Jejich podpora nám tak umožňuje nejen finančně přispívat organizátorům jednotlivých akcí, ale také v celostátním měřítku výrazně zvýšit jejich propagaci i celkovou medializaci a vizibilitu projektu,“ oceňuje Miroslav Jansta.

Dalšími partnery projektu Tipsport Sportuj s námi jsou ČEZ, jeho nadace, Česká televize, Český rozhlas a mediální skupina MAFRA.

Významná podpora amatérského sportu

Také klíčoví partneři oceňují spolupráci na tomto projektu a vítají zejména možnost jeho prostřednictvím podporovat amatérský sport v České republice.

„Tipsport se stal za víc než 30 let své existence největší českou sázkovkou a také největším podporovatelem českého sportu. Dobře si uvědomujeme, že sport je zásadní pro fungování celé země, ale pochopitelně je klíčový i pro fungování naší firmy a snažíme se to sportovcům v České republice vracet. I díky naší komunitě sázkařů, z nichž většina jsou sami aktivní sportovci, se dostáváme opravdu blízko skutečným potřebám i těch nejmenších sportovních spolků v regionech. Uvědomujeme si, že můžeme být partnerem hvězd jako Ester Ledecká, sponzorem extraligového hokeje, reprezentace, fotbalové Sparty, Brna, Olomouce a dalších klubů, ale musíme podporovat i skutečné podhoubí domácího sportu – amatérské sportovce a jejich soutěže. Proto je Tipsport součástí projektu České unie sportu Sportuj s námi. Jednoduše řečeno, podpora amatérského a regionálního sportu nás velmi baví, zároveň ji pokládáme za svou společenskou odpovědnost, a proto i za významnou prioritu,“ uvádí Jan Čumpelík, marketingový ředitel Tipsport, a. s.

„Je nám ctí, že můžeme českým sportovním klubům dlouhodobě zapůjčit 100 osobních vozů a ušetřit jim tak prostředky, které mohou nasměrovat na zajištění sportu mládeže. Moc nás jako Car4Way těší, že přispíváme k rozhýbaní Česka a zejména dětí,“ zdůrazňuje Pavel Louda, majitel společnosti Car4Way. Sportovní kluby tak mohou přepravovat své členy i sportovní nářadí v nových úsporných vozech značky Škoda.

Více informací o projektu Tipsport Sportuj s námi na: www.tipsport-sportujsnami.cz.