Při trénování na Spartan Race mi pomohly chytré hodinky

Kdy jsi poprvé začal zvažovat, že se zúčastníš závodu Spartan Race?

Vlastně jsem o tom nikdy moc nepřemýšlel. O závodu jsem věděl a určitě to byl jeden z mých snů něco takového uskutečnit. Ale podobných snů a zájmů mám mnoho, navíc jsem nikdy moc neběhal, a vlastně si moc na takovou disciplínu ani nevěřil. Pořádný impuls přišel až ve chvíli, kdy mi přišla nabídka na ambasadorství od značky Amazfit.

Jak dlouho jsi na samotný závod trénoval?

To, že závod poběžím, jsem se dozvěděl asi tři týdny před samotným závodem, takže jsem stihl jen tak 5 – 10 tréninků. Nikdy jsem moc neběhal, ale tentokrát jsem se „kousl“ a za těch pár tréninků jsem se zvládl dostat na uběhnutí pětikilometrové vzdálenosti za čas 23:10. To mě hodně „nakoplo“ a řekl jsem si, že by můj výsledek nemusel být až tak špatný. Horní polovinu těla mám vcelku silnou, protože jezdím wakeboardu.





K trénování si dostal hodinky Amazfit T-Rex Pro. Které funkce jsi na nich nejvíc využíval?

Chytré hodinky T-Rex Pro byly super. Bylo fajn mít možnost sledovat své výkony.

Nejvíc jsem využil měření tepu. To mi ukazovalo, že jsem na závod skutečně fyzicky připravený. Pak jsem využil takovou tu „klasiku“ typu krokoměr, stopky a funkce měření daného sportu, kde hodinky zaznamenávají celý trénink, ať už je to běh, fitko nebo plavání. Taky jsem ocenil, že hodinky od T-Rex Pro jsou v podstatě nerozbitelné. Občas totiž dostaly vcelku zabrat.

Překvapilo tě něco na samotném závodu?

Hodně mne překvapila celková atmosféra závodu a euforie, která tam panovala. Lidi byli opravdu moc fajn. Člověka to vyburcovalo k maximálnímu výkonu.

Jak jsi spokojený se svým umístěním?

Když jsem na závod začal trénovat, tak jsem si říkal, že by bylo fajn se umístit do první stovky. (Startovalo cca 1000 osob. – poznámka redakce). Nakonec jsem doběhl první z naší startovní vlny, což byl pro mne neskutečný pocit. První lajna kluků, co se mnou startovala, nebyli totiž žádný ořezávátka. Vlastně jsem pořád nemohl uvěřit, že jsem je nechal někde za sebou.

Dokonce jsme se po cestě s jedním z nich docela skamarádili a hecovali se navzájem. Ten bohužel ale ke konci netrefil oštěp. Celkově jsem si doběhl pro 19. umístění z celkově 516 mužů v kategorii Open muži.

Pomohly ti tyto chytré hodinky v trénování?



Hodinky mi určitě velmi pomohly. Vlastně se stali nedílnou součástí mého životního stylu.