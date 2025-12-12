Praha zažije McLaren F1 Team z bezprostřední blízkosti

Program, který vás vtáhne do závodu zblízka
V centru dění bude showcar McLarenu MCL39, u kterého si návštěvníci mohou udělat „vítěznou“ fotografii a prohlédnout si detailněji design celého závodního vozu. V komentátorském studiu TV Nova Sport si navíc bude možné vyzkoušet, jaké to je moderovat Velkou cenu jako Števo Eisele, Josef Král nebo Pavel Fabry a na památku si navíc odnesou unikátní video-suvenýr.
Zóna se simulátory a reakční hrou otestuje jezdecké dovednosti i reflexy, zatímco „Tunel vítězství“ návštěvníky provede klíčovými momenty sezóny McLarenu F1 Team. Výstava bezpečnostních prvků nabídne zblízka helmy, kombinézy a systém Halo.
Vyhrajte McLaren F1 Team merch a užijte si moment na pódiu
Nebude chybět soutěž o exkluzivní McLaren F1 Team merch s velkým stíracím losem, fotokoutek s vítězným pódiem pro moment slávy ani Automobilist zóna se sběratelským grafickým uměním inspirovaným McLaren F1 Team, kde si fanoušci mohou zakoupit plakáty.
„Tahle akce je o emocích a okamžiku, kdy McLaren F1 Team prožívá jednu ze svých nejlepších sezón. Věříme, že spojení silného příběhu značky, velkoformátových instalací a praktických zážitků od simulátorů po komentátorské studio vytvoří tři dny, na které každý bude vzpomínat. Výstaviště je otevřené všem a vstup je zdarma.“ říká manažerka sponzoringu a CSR společnosti Sazka Dominika Němcová
Partnerství Allwyn s Formulí 1
Díky partnerství s Formulí 1 má Allwyn globální přítomnost napříč všemi 24 závody sezony a oslovuje stovky milionů fanoušků po celém světě, zatímco spolupráce s McLaren F1 Team přidává silný sportovní příběh, technologickou preciznost a emoce spojené s vítězstvími. Logo Allwynu je viditelné přímo na monopostech i závodních kombinézách jezdců McLarenu F1 Teamu, včetně hvězd současné F1 Landa Norrise a Oscara Piastriho, což posiluje přítomnost značky v samotném centru dění. Společným cílem těchto partnerství je přinášet fanouškům autentické zážitky a posouvat inovace, zároveň klást důraz na zodpovědný přístup k zábavě a aktivní podporu komunit.
Praktické informace:
KDY: 12. – 14. 12. 2025
KDE: Výstaviště Praha Holešovice, Křižíkův pavilon B