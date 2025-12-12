Praha zažije McLaren F1 Team z bezprostřední blízkosti

Komerční sdělení
Sazka přiváží do Prahy energii a atmosféru světa McLaren F1 Team. Na Výstavišti Praha Holešovice v Křižíkově pavilonu B uvede Allwyn McLaren F1 Team celebration – jedinečnou akci k příležitosti oslavy partnerství s legendárním týmem McLaren F1 Team. Akce bude probíhat od 12. do 14. prosince.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Program, který vás vtáhne do závodu zblízka

V centru dění bude showcar McLarenu MCL39, u kterého si návštěvníci mohou udělat „vítěznou“ fotografii a prohlédnout si detailněji design celého závodního vozu. V komentátorském studiu TV Nova Sport si navíc bude možné vyzkoušet, jaké to je moderovat Velkou cenu jako Števo Eisele, Josef Král nebo Pavel Fabry a na památku si navíc odnesou unikátní video-suvenýr.

Zóna se simulátory a reakční hrou otestuje jezdecké dovednosti i reflexy, zatímco „Tunel vítězství“ návštěvníky provede klíčovými momenty sezóny McLarenu F1 Team. Výstava bezpečnostních prvků nabídne zblízka helmy, kombinézy a systém Halo.

Vyhrajte McLaren F1 Team merch a užijte si moment na pódiu

Nebude chybět soutěž o exkluzivní McLaren F1 Team merch s velkým stíracím losem, fotokoutek s vítězným pódiem pro moment slávy ani Automobilist zóna se sběratelským grafickým uměním inspirovaným McLaren F1 Team, kde si fanoušci mohou zakoupit plakáty.

„Tahle akce je o emocích a okamžiku, kdy McLaren F1 Team prožívá jednu ze svých nejlepších sezón. Věříme, že spojení silného příběhu značky, velkoformátových instalací a praktických zážitků od simulátorů po komentátorské studio vytvoří tři dny, na které každý bude vzpomínat. Výstaviště je otevřené všem a vstup je zdarma.“ říká manažerka sponzoringu a CSR společnosti Sazka Dominika Němcová

Partnerství Allwyn s Formulí 1

Díky partnerství s Formulí 1 má Allwyn globální přítomnost napříč všemi 24 závody sezony a oslovuje stovky milionů fanoušků po celém světě, zatímco spolupráce s McLaren F1 Team přidává silný sportovní příběh, technologickou preciznost a emoce spojené s vítězstvími. Logo Allwynu je viditelné přímo na monopostech i závodních kombinézách jezdců McLarenu F1 Teamu, včetně hvězd současné F1 Landa Norrise a Oscara Piastriho, což posiluje přítomnost značky v samotném centru dění. Společným cílem těchto partnerství je přinášet fanouškům autentické zážitky a posouvat inovace, zároveň klást důraz na zodpovědný přístup k zábavě a aktivní podporu komunit.

Praktické informace:

KDY: 12. – 14. 12. 2025
Pátek a sobota: 10:00 – 20:00
Neděle: 10:00 – 16:00

KDE: Výstaviště Praha Holešovice, Křižíkův pavilon B
VSTUP: Zdarma

Nejčtenější

Padla zatím nejvyšší výhra roku ve Sportce. Muž si odnáší 48 milionů

Komerční sdělení
Envato Elements

Nedělní slosování Sportky z 16. listopadu přineslo zatím nejvyšší výhru ve Sportce v letošním roce. Muž v důchodovém věku, který si podal plný tiket v pražské trafice, trefil první pořadí a odnáší si...

Moravskoslezský kraj nenechá lidi s bolavými zuby trpět

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj nenechá lidi s bolavými zuby trpět

Zubní pohotovost v Ostravě zajistí i příští rok.

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Tip na rodinný dárek? Tablet, který pořídíte teď jen za 1 Kč

Komerční sdělení
5G tablet Lenovo potěší celou rodinu. Zdroj: Getty Images

Vánoce jsou ideální čas na pořízení technologií, které využije celá rodina. Například takový 5G tablet může sloužit dětem, rodičům i prarodičům. O2 ho teď svým zákazníkům nabízí za 1 Kč při měsíčních...

Investice do reálné ekonomiky. Fio fond a jeho sázka na logistiku

Advertorial
Investice do reálné ekonomiky. Fio fond a jeho sázka na logistiku

Moderní průmyslové haly jsou dnes jedním z nejžádanějších typů nemovitostí. Příkladem je Fio Industrial Park Chomutov, který tvoří důležitou část majetku fondu. Zjistěte, proč je kombinace logistiky...

Zelenina z povinnosti na radost

Komerční sdělení
Zelenina z povinnosti na radost

„Zjistil jsem, že mi lidi hromadně píšou, že díky našim zálivkám začali jíst více zeleniny. Z toho jsme vycítili, že přesně tohle je naše cesta.

12. prosince 2025

Muž, který chce lidem ušetřit nervy i peníze - pojištění bez triků

Komerční sdělení

„Když jsem zakládal České pojištění, chtěl jsem, aby si každý člověk, ať už Čech nebo cizinec, student nebo rodič, mohl rychle zjistit, co se mu opravdu vyplatí,“ říká majitel společnosti Jan Němec.

12. prosince 2025

DZS: Tři písmena, tisíce příběhů

Komerční sdělení

Za třemi písmeny DZS se skrývají tisíce příběhů o odvaze, poznávání a nových příležitostech. Dům zahraniční spolupráce (DZS) pomáhá lidem růst díky mezinárodním zkušenostem a propojuje školy,...

12. prosince 2025

Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Komerční sdělení
Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Možná víte, kolik vážíte. Víte ale, jak je na tom vaše zdraví? Zjistěte to díky analýze tělesného složení na přístrojích InBody. Díky nové kampani si můžete nechat změřit tělesné složení jednoduše a...

12. prosince 2025,  aktualizováno  13:39

Chrudimská porodnice: Nejpopulárnější v Česku

Komerční sdělení
Chrudimská porodnice: Nejpopulárnější v Česku

Chrudimská porodnice získala titul „Porodnice roku 2025“ v anketě portálu eMimino. Zvítězila nejen v kraji, ale stala se také absolutním vítězem hlasování, a tedy nejpopulárnějším místem pro příchod...

12. prosince 2025

Praha zažije McLaren F1 Team z bezprostřední blízkosti

Komerční sdělení

Sazka přiváží do Prahy energii a atmosféru světa McLaren F1 Team. Na Výstavišti Praha Holešovice v Křižíkově pavilonu B uvede Allwyn McLaren F1 Team celebration – jedinečnou akci k příležitosti...

12. prosince 2025

Jak si vybrat elektrický kartáček. Doporučení expertů z nazuby.cz

Komerční sdělení
Jak si vybrat elektrický kartáček. Doporučení expertů z nazuby.cz

Výběr elektrického kartáčku může být docela věda, a proto se vyplatí dát na zkušenosti lidí, kteří ústní hygienu řeší každý den. Experti z nazuby.cz mají dlouhodobý přehled o tom, co skutečně...

12. prosince 2025

Nedostupné bydlení pro mladé lidi i rodiny

Komerční sdělení
Financero

Problém, který by maličko mohla zlepšit edukace o fungování realitního trhu a nižší marže developerů. V posledním roce jsme svědky naprosto extrémního nárůstu cen nemovitostí v nabídce, jaký tu dosud...

11. prosince 2025  11:15

Krása jako součást každodenní pohody

Advertorial

Moderní žena zvládá spoustu rolí – a zaslouží si péči, která je efektivní, šetrná a přizpůsobená jejímu životnímu stylu. Panasonic přináší řešení, která vám pomohou cítit se skvěle každý den, ať už...

11. prosince 2025

Padla zatím nejvyšší výhra roku ve Sportce. Muž si odnáší 48 milionů

Komerční sdělení
Envato Elements

Nedělní slosování Sportky z 16. listopadu přineslo zatím nejvyšší výhru ve Sportce v letošním roce. Muž v důchodovém věku, který si podal plný tiket v pražské trafice, trefil první pořadí a odnáší si...

11. prosince 2025

Jaké je to startovat firmu s miliardářem?

Komerční sdělení
František Sýkora spolumajitel a akcionář společnosti www.POJISTENI.cz, a.s.

Rozhodovali se prodat, nebo neprodat to nejcennější… Tento příběh začíná již v roce 2007, to se startoval projekt online pojištění a v Česku na to nebyl nikdo připraven.

11. prosince 2025

CYBEX LEMO Platinum: Designový parťák pro každý den

Komerční sdělení

Každá část dne i životní období má svůj rytmus. Rána plná ruchu a vůně snídaně, odpoledne, kdy se domov mění v prostor pro hru, tvoření i rozhovory. Stůl se stává srdcem domácnosti – místem, kde se...

11. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.